mLegitymacja nauczyciela już od 30 listopada 2025 r. Nowe funkcje w SIO i ważne ograniczenia dla szkół

Od 30 listopada 2025 r. każdy nauczyciel w Polsce zyska dostęp do mLegitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Elektroniczny dokument będzie pełnoprawnym odpowiednikiem tradycyjnej legitymacji i ma znacząco uprościć proces potwierdzania statusu nauczyciela. Równocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej wdrożyło kolejne zmiany w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), które wpływają na funkcjonowanie szkół, w tym m.in. na obsługę uczniów i generowanie kodów QR.

mLegitymacja nauczyciela w mObywatelu – jakie dane trafią do aplikacji?

Elektroniczna legitymacja będzie tworzona automatycznie na podstawie danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej. Do mObywatela trafią m.in.:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

imię i nazwisko nauczyciela,

numer PESEL,

numer legitymacji,

daty wydania i unieważnienia,

dane szkoły: nazwa, adres, numer kontaktowy, nazwisko dyrektora.

Zdjęcie pobierane będzie z Rejestru Dowodów Osobistych, co ma przyspieszyć cały proces i wyeliminować konieczność dostarczania fotografii przez nauczyciela.

Do kiedy nauczyciele dostaną mLegitymację? Terminy są precyzyjne

Ministerstwo wyznaczyło dwa główne terminy:

nowo zatrudnieni nauczyciele — mLegitymacja zostanie wydana w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy,

— mLegitymacja zostanie wydana w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy, nauczyciele zatrudnieni na dzień 30 listopada 2025 r. — elektroniczną legitymację otrzymają do 15 grudnia 2025 r.

To oznacza, że już w grudniu 2025 r. większość kadry pedagogicznej będzie posługiwać się cyfrową wersją dokumentu.

REKLAMA

Inne zmiany w SIO: blokada kodów QR i nowe zasady dla BCU

System Informacji Oświatowej został zaktualizowany o kolejne restrykcje i funkcje dotyczące modułu „uczeń”.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Blokada kodów QR dla uczniów w oddziałach podstawowych i przygotowawczych

Od 20 listopada 2025 r. nie można generować kodów QR dla uczniów:

przypisanych do oddziału podstawowego ,

, przypisanych do oddziału dodatkowego przygotowawczego,

w szkołach, których uczniowie mogą otrzymać login do ZPE (Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej).

Zmiana ma zapobiec dublowaniu dostępu do usług edukacyjnych.

Branżowe Centra Umiejętności – nowe zasady przypisywania uczniów

Aktualizacja SIO wprowadziła również istotne wymogi dla przypisań uczniów do oddziałów dodatkowych w Branżowych Centrach Umiejętności (BCU).

1. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Uczeń może zostać przypisany do oddziału dodatkowego w BCU tylko wtedy, gdy:

posiada aktywne przypisanie do oddziału podstawowego w BSI,

do oddziału podstawowego w BSI, data rozpoczęcia turnusu mieści się w okresie obowiązywania tego przypisania.

2. Branżowe szkolenie zawodowe uczniów

Szkolenie może objąć ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, pod warunkiem że:

ma on przypisanie do oddziału podstawowego,

data rozpoczęcia szkolenia w BCU pokrywa się z okresem przypisania w szkole macierzystej.

Nowość w module „uczeń”: grupowe dodawanie zdjęć

W SIO można hurtowo dodawać zdjęcia:

do legitymacji już zarejestrowanych,

do legitymacji importowanych z pliku CSV.

To ułatwienie dla szkół, które do tej pory zdjęcia musiały wprowadzać pojedynczo.