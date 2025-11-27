REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » mLegitymacja nauczyciela już od 30 listopada 2025 r. Nowe funkcje w SIO i ważne ograniczenia dla szkół

mLegitymacja nauczyciela już od 30 listopada 2025 r. Nowe funkcje w SIO i ważne ograniczenia dla szkół

27 listopada 2025, 11:29

Od 30 listopada 2025 r. każdy nauczyciel w Polsce zyska dostęp do mLegitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Elektroniczny dokument będzie pełnoprawnym odpowiednikiem tradycyjnej legitymacji i ma znacząco uprościć proces potwierdzania statusu nauczyciela. Równocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej wdrożyło kolejne zmiany w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), które wpływają na funkcjonowanie szkół, w tym m.in. na obsługę uczniów i generowanie kodów QR.

mLegitymacja nauczyciela w mObywatelu – jakie dane trafią do aplikacji?

Elektroniczna legitymacja będzie tworzona automatycznie na podstawie danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej. Do mObywatela trafią m.in.:

  • imię i nazwisko nauczyciela,
  • numer PESEL,
  • numer legitymacji,
  • daty wydania i unieważnienia,
  • dane szkoły: nazwa, adres, numer kontaktowy, nazwisko dyrektora.

Zdjęcie pobierane będzie z Rejestru Dowodów Osobistych, co ma przyspieszyć cały proces i wyeliminować konieczność dostarczania fotografii przez nauczyciela.

Do kiedy nauczyciele dostaną mLegitymację? Terminy są precyzyjne

Ministerstwo wyznaczyło dwa główne terminy:

  • nowo zatrudnieni nauczyciele — mLegitymacja zostanie wydana w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy,
  • nauczyciele zatrudnieni na dzień 30 listopada 2025 r. — elektroniczną legitymację otrzymają do 15 grudnia 2025 r.

To oznacza, że już w grudniu 2025 r. większość kadry pedagogicznej będzie posługiwać się cyfrową wersją dokumentu.

Inne zmiany w SIO: blokada kodów QR i nowe zasady dla BCU

System Informacji Oświatowej został zaktualizowany o kolejne restrykcje i funkcje dotyczące modułu „uczeń”.

Blokada kodów QR dla uczniów w oddziałach podstawowych i przygotowawczych

Od 20 listopada 2025 r. nie można generować kodów QR dla uczniów:

  • przypisanych do oddziału podstawowego,
  • przypisanych do oddziału dodatkowego przygotowawczego,

w szkołach, których uczniowie mogą otrzymać login do ZPE (Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej).

Zmiana ma zapobiec dublowaniu dostępu do usług edukacyjnych.

Branżowe Centra Umiejętności – nowe zasady przypisywania uczniów

Aktualizacja SIO wprowadziła również istotne wymogi dla przypisań uczniów do oddziałów dodatkowych w Branżowych Centrach Umiejętności (BCU).

1. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Uczeń może zostać przypisany do oddziału dodatkowego w BCU tylko wtedy, gdy:

  • posiada aktywne przypisanie do oddziału podstawowego w BSI,
  • data rozpoczęcia turnusu mieści się w okresie obowiązywania tego przypisania.

2. Branżowe szkolenie zawodowe uczniów

Szkolenie może objąć ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, pod warunkiem że:

  • ma on przypisanie do oddziału podstawowego,
  • data rozpoczęcia szkolenia w BCU pokrywa się z okresem przypisania w szkole macierzystej.

Nowość w module „uczeń”: grupowe dodawanie zdjęć

W SIO można hurtowo dodawać zdjęcia:

  • do legitymacji już zarejestrowanych,
  • do legitymacji importowanych z pliku CSV.

To ułatwienie dla szkół, które do tej pory zdjęcia musiały wprowadzać pojedynczo.

Źródło: INFOR
