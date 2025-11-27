mLegitymacja nauczyciela już od 30 listopada 2025 r. Nowe funkcje w SIO i ważne ograniczenia dla szkół
Od 30 listopada 2025 r. każdy nauczyciel w Polsce zyska dostęp do mLegitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Elektroniczny dokument będzie pełnoprawnym odpowiednikiem tradycyjnej legitymacji i ma znacząco uprościć proces potwierdzania statusu nauczyciela. Równocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej wdrożyło kolejne zmiany w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), które wpływają na funkcjonowanie szkół, w tym m.in. na obsługę uczniów i generowanie kodów QR.
mLegitymacja nauczyciela w mObywatelu – jakie dane trafią do aplikacji?
Elektroniczna legitymacja będzie tworzona automatycznie na podstawie danych gromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej. Do mObywatela trafią m.in.:
- imię i nazwisko nauczyciela,
- numer PESEL,
- numer legitymacji,
- daty wydania i unieważnienia,
- dane szkoły: nazwa, adres, numer kontaktowy, nazwisko dyrektora.
Zdjęcie pobierane będzie z Rejestru Dowodów Osobistych, co ma przyspieszyć cały proces i wyeliminować konieczność dostarczania fotografii przez nauczyciela.
Do kiedy nauczyciele dostaną mLegitymację? Terminy są precyzyjne
Ministerstwo wyznaczyło dwa główne terminy:
- nowo zatrudnieni nauczyciele — mLegitymacja zostanie wydana w ciągu 14 dni od nawiązania stosunku pracy,
- nauczyciele zatrudnieni na dzień 30 listopada 2025 r. — elektroniczną legitymację otrzymają do 15 grudnia 2025 r.
To oznacza, że już w grudniu 2025 r. większość kadry pedagogicznej będzie posługiwać się cyfrową wersją dokumentu.
Inne zmiany w SIO: blokada kodów QR i nowe zasady dla BCU
System Informacji Oświatowej został zaktualizowany o kolejne restrykcje i funkcje dotyczące modułu „uczeń”.
Blokada kodów QR dla uczniów w oddziałach podstawowych i przygotowawczych
Od 20 listopada 2025 r. nie można generować kodów QR dla uczniów:
- przypisanych do oddziału podstawowego,
- przypisanych do oddziału dodatkowego przygotowawczego,
w szkołach, których uczniowie mogą otrzymać login do ZPE (Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej).
Zmiana ma zapobiec dublowaniu dostępu do usług edukacyjnych.
Branżowe Centra Umiejętności – nowe zasady przypisywania uczniów
Aktualizacja SIO wprowadziła również istotne wymogi dla przypisań uczniów do oddziałów dodatkowych w Branżowych Centrach Umiejętności (BCU).
1. Turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
Uczeń może zostać przypisany do oddziału dodatkowego w BCU tylko wtedy, gdy:
- posiada aktywne przypisanie do oddziału podstawowego w BSI,
- data rozpoczęcia turnusu mieści się w okresie obowiązywania tego przypisania.
2. Branżowe szkolenie zawodowe uczniów
Szkolenie może objąć ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, pod warunkiem że:
- ma on przypisanie do oddziału podstawowego,
- data rozpoczęcia szkolenia w BCU pokrywa się z okresem przypisania w szkole macierzystej.
Nowość w module „uczeń”: grupowe dodawanie zdjęć
W SIO można hurtowo dodawać zdjęcia:
- do legitymacji już zarejestrowanych,
- do legitymacji importowanych z pliku CSV.
To ułatwienie dla szkół, które do tej pory zdjęcia musiały wprowadzać pojedynczo.
