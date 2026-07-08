Maturę zdało 81,1 proc. tegorocznych absolwentów wszystkich szkół ponadpodstawowych. 12,3 proc. abiturientów, którzy nie zdali jednego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Takiego prawa nie ma 6,6 proc., bo nie zdało egzaminów z więcej niż jednego przedmiotu - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna.

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CKE opublikowała wstępne wyniki matur

CKE opublikowała w środę wstępne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego w sesji głównej majowej.

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Spośród tegorocznych absolwentów liceów maturę zdało 85,9 proc., a prawo do poprawki w sierpniu ma 9,5 proc. W technikach maturę zdało 71,3 proc. tegorocznych absolwentów, a prawo do poprawki ma 18,5 proc. W szkołach branżowych II stopnia maturę zdało 15,4 proc. absolwentów, a prawo do poprawki ma 28,4 proc.

Obowiązkowe przedmioty

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz dwóch ustnych: z polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mieli jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i ustny z języka ojczystego.

Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

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Kiedy matura jest zdana?

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

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Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu (pisemnego lub ustnego), ma prawo do poprawki w sierpniu. Aby przystąpić do egzaminu w tym terminie, musi do 15 lipca złożyć pisemne oświadczenie w tej sprawie w swojej macierzystej szkole. Egzaminy poprawkowe zaplanowano na 24-25 sierpnia.

Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok.

Wyniki z poszczególnych przedmiotów

We wstępnej informacji o wynikach egzaminu maturalnego podano, że egzamin pisemny z polskiego zdało 94 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych, egzamin z matematyki zdało 86 proc. absolwentów, a egzamin pisemny z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze języka obcego, zdało 95 proc. Egzamin z francuskiego zdało 97 proc. przystępujących do niego, z hiszpańskiego - 96 proc., z niemieckiego - 92 proc., z rosyjskiego - 91 proc., z włoskiego - 95 proc., a z ukraińskiego - 98 proc.

Absolwenci liceów ogólnokształcących

Wśród absolwentów liceów ogólnokształcących egzamin maturalny z języka polskiego zdało 96 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 89 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 96 proc. Egzamin z francuskiego zdało 96 proc. przystępujących do niego, z hiszpańskiego - 97 proc., z niemieckiego - 95 proc., z rosyjskiego - 95 proc., z włoskiego - 95 proc., z ukraińskiego - 99 proc.

Absolwenci techników

Wśród absolwentów techników egzamin maturalny z polskiego zdało 91 proc. abiturientów, egzamin z matematyki zdało 80 proc., a spośród tych, którzy wybrali język angielski zdało 91 proc. Egzamin z języka hiszpańskiego zdało 67 proc. przystępujących do niego, z niemieckiego - 88 proc., z rosyjskiego - 84 proc., z włoskiego - 93 proc., z ukraińskiego - 93 proc.

Średnie wyniki z przedmiotów obowiązkowych

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na obowiązkowym poziomie podstawowym to 59 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów – 62 proc., wśród absolwentów techników – 52 proc.), z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym to 59 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów – 63 proc., wśród absolwentów techników – 50 proc.).

Średni wynik z pisemnego egzaminu języka angielskiego na poziomie podstawowym to 78 proc. możliwych do uzyskania punktów (wśród absolwentów liceów – 82 proc., wśród absolwentów techników – 70 proc.), z francuskiego - 77 proc. (w liceach - 78 proc.), a hiszpańskiego - 79 proc. (w liceach - 79 proc., w technikach - 55 proc.), z niemieckiego - 71 proc. (w liceach - 77 proc., w technikach - 56 proc.), z rosyjskiego - 77 proc. (w liceach - 81 proc., w technikach - 71 proc.), z włoskiego - 80 proc. (w liceach - 79 proc., w technikach - 81 proc.), z ukraińskiego - 88 proc. (w liceach - 88 proc, w technikach - 89 proc.).

Egzamin z języka mniejszości narodowych

Egzamin pisemny z języka białoruskiego jako języka mniejszości narodowej na poziomie podstawowym zdało 99 proc. przystępujących do niego tegorocznych absolwentów (średni wynik - 68 proc.), z litewskiego jako języka mniejszości narodowej zdało 100 proc. (średni wynik 71 proc.), z ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej zdało - 100 proc. (średni wynik 81 proc.).

Egzamin ustny z języka polskiego zdało 99 proc. tegorocznych absolwentów liceów (średni wynik to 73 proc.) i 98 proc. tegorocznych absolwentów techników (średni wynik 63 proc.). Egzamin ustny z języka obcego zdało 99 proc. absolwentów liceów (średni wynik 83 proc.) i 98 proc. absolwentów techników (średni wynik 72 proc.).

Wyniki egzaminów na poziomie rozszerzonym

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała też wyniki uzyskane przez maturzystów z egzaminów z przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym. Średni wynik egzaminu z polskiego to 44 proc., z matematyki - 37 proc., z angielskiego - 69 proc., z francuskiego - 52 proc., z hiszpańskiego - 49 proc., z niemieckiego - 61 proc, z rosyjskiego - 84 proc., z włoskiego - 63 proc., z ukraińskiego (jako języka obcego nowożytnego) - 83 proc., z ukraińskiego (jako języka mniejszości narodowej) - 70 proc., z białoruskiego - 93 proc., z litewskiego - 74 proc., z kaszubskiego - 44 proc., z biologii to 41 proc., z chemii - 41 proc., z filozofii - 35 proc., z fizyki - 42 proc., z geografii - 41 proc., z historii - 47 proc., z historii muzyki - 45 proc., z historii sztuki - 42 proc., z informatyki - 40 proc., z języka łacińskiego i kultury antycznej - 44 proc., z wiedzy o społeczeństwie 44 proc.

CKE podała średnie wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym tylko z tych przedmiotów, które zdawało co najmniej 10 osób.

Wyniki on-line dostępne dla maturzystów

W środę od godz. 8.30 maturzyści mogą poznać on-line swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem aplikacji ZIU (https://ziu.gov.pl/). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie otrzymali w swoich szkołach. Można się też zalogować za pośrednictwem profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości internetowej. Po zalogowaniu uczniowie mogą poznać zarówno swoje wyniki ze zdawanych przedmiotów, jak i z poszczególnych zadań.

W środę otrzymają też w szkołach świadectwa maturalne. Podany jest na nich wynik procentowy oraz wynik na skali centylowej dla każdego przedmiotu egzaminacyjnego. Dzięki temu maturzysta może dowiedzieć się, jaki odsetek abiturientów w kraju uzyskał taki sam, niższy lub wyższy wynik z danego przedmiotu.

Liczba tegorocznych maturzystów

Do głównej majowej sesji maturalnej przystąpiło 321 314 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych (221 474 absolwentów liceów, 98 169 absolwentów techników, 1671 absolwentów szkół branżowych II stopnia) – osoby te przystąpiły do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.

Ponadto do egzaminów maturalnych przystępowały osoby, które w ubiegłych latach nie zdały, chciały podwyższyć wynik lub zdawały egzamin w kolejnych przedmiotów.

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych (a tym samym otrzymało najwyższy wynik) 1513 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

317 maturzystów ze wszystkich egzaminów, do których przystąpili, zarówno obowiązkowych, jak i dodatkowych – uzyskało od 90 proc. do 100 proc. pkt.

3272 osoby uzyskały od 90 do 100 proc. pkt. ze wszystkich egzaminów obowiązkowych. 8702 osób ze wszystkich egzaminów dodatkowych uzyskało od 90 proc. do 100 proc. pkt.

Liczba unieważnionych ekzaminów

Unieważniono 416 egzaminy. W czasie egzaminu: za niesamodzielne rozwiązanie zadań – 58, za wniesienie/korzystanie z urządzenia telekomunikacyjnego – 92. Po egzaminie: za naruszenie przepisów przeprowadzania – 88, za stwierdzoną przez egzaminatora niesamodzielność – 148, niemożność ustalenia wyniku - 3, inne przypadki – 27. W przypadku unieważnienia egzaminu można do niego przystąpić dopiero za rok.

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać od niego. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Zgodnie z przepisami każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE – po rozpatrzeniu wniosku – może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Procedura odwoławcza

Maturzysta, który nadal będzie kwestionował wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Pełne wyniki egzaminu maturalnego (zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej – majowe, dodatkowej – czerwcowej i poprawkowej – sierpniowej) ogłoszone będą 11 września.

W ubiegłym roku na początku lipca CKE podała (dane obejmowały tylko sesję majową), że świadectwo dojrzałości uzyskało 80 proc. absolwentów szkół ponadpodstawowych, a 13 proc. abiturientów miało prawo do poprawki. We wrześniu ub.r. CKE podała, że ostatecznie maturę zdało 86,1 proc. absolwentów (dane uwzględniały wyniki egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej).