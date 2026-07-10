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Rewolucja w szkolnych stołówkach. Nowe zasady żywienia już od września

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10 lipca 2026, 14:18
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Rewolucja w szkolnych stołówkach. Nowe zasady żywienia już od września
Rewolucja w szkolnych stołówkach. Nowe zasady żywienia już od września
Shutterstock

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Od 1 września w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe standardy żywienia. Przewidują obowiązek serwowania co najmniej jednej w pełni roślinnej potrawy w tygodniu przygotowanej na bazie nasion roślin strączkowych. W takim daniu nie mogą znajdować się produkty odzwierzęce - informuje piątkowa „Gazeta Wyborcza”.

Szkolne obiady po zmianach

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, dwa dni w tygodniu stołówki serwować mają obiad na bazie mięsa świeżego wraz z alternatywą roślinną, najlepiej opartą na strączkach. To rozwiązanie dla osób niespożywających produktów odzwierzęcych. Jeden dzień w tygodniu podawane ma być danie rybne i roślinna potrawa alternatywa. Jeden dzień w tygodniu jest tzw. elastyczny, w którym obiad może być roślinny, mączny lub rybny. Jeśli chodzi o zupy, to co najmniej dwa razy w tygodniu powinny być przygotowywane na wywarach warzywnych - wyjaśnia gazeta.

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Warzywa lub owoce w każdym posiłku

Rozporządzenie wymaga też obecności warzywa lub owoców w każdym posiłku, przy czym warzyw w menu powinno być więcej niż owoców. Dzieci mają dostawać więcej produktów pełnoziarnistych i dań przygotowanych z użyciem tłuszczów roślinnych. Za to ograniczona zostaje liczba potraw smażonych – do maksymalnie dwóch w tygodniu. Stołówki mają wykorzystywać produkty sezonowe, lokalne i ekologiczne.

Na stronie internetowej programu Szkoła na Roślinach dostępne są bezpłatne materiały dla szkół i przedszkoli, np. 25 przepisów dostosowanych do żywienia zbiorowego - dodaje „Gazeta Wyborcza”.

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Źródło: PAP
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