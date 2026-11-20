Nieodpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla nauczycieli to nowe rozwiązania zaproponowane w przepisach, nad którymi toczą się prace. To odpowiedź m.in. na tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w polskich szkołach w październiku 2026 r.

Rozpoczęły się prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD494), którego twórcy w uzasadnieniu stworzonych przepisów wprost nawiązują do wydarzeń, które miały miejsce na terenie szkół w październiku 2026 r., a w trakcie, których doszło do zabójstwa pracownika szkoły. Celem rozwiązań przewidzianych w tym projekcie jest poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek oświatowych, a jedna z zaproponowanych zmian ma wzmacniać prawo nauczycieli do nieodpłatnej pomocy prawnej.

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Dyrektor i organ prowadzący mają obowiązek obrony nauczyciela

Obowiązujące obecnie przepisy nakładają na organ prowadzący i dyrektora obowiązek występowania z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla niego uprawnienia zostaną naruszone. Mowa tu nie tylko o art. 63 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela, ale również o art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, z którego wynika obowiązek instytucji państwowych i samorządowych, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, do niezwłocznego zawiadamiania o tym prokuratora lub Policji oraz przedsięwzięcia niezbędnych czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Obowiązujące przepisy trzeba wzmocnić

Mimo tych gwarancji wynikających z przepisów rangi ustawowej, w przestrzeni publicznej coraz częściej słychać głosy nauczycieli, którzy na co dzień mierzą się z trudnościami wynikającymi m.in. z tego, że w trudnych, często zagrażających ich bezpieczeństwu sytuacjach, nie otrzymują wsparcia ze strony podmiotów, które mają obowiązek im go udzielić. Problem został dostrzeżony, a efektem jest propozycja wprowadzenia zmiany, zgodnie z którą w ustawie – Karta Nauczyciela organu prowadzący i dyrektor zostaną wprost wskazani jako podmioty odpowiedzialne za zgłoszenie w razie powzięcia wiadomości o popełnieniu wobec nauczyciela przestępstwa określonego w przepisach art. 222, art. 223, art. 224 § 2 lub art. 226 ustawy – Kodeks karny, czyli przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego. O jakie czyny dokładnie chodzi? Naruszenie nietykalności cielesnej, czynną napaść, przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej oraz znieważenie.

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Obowiązkowa nieodpłatna pomoc prawna

W uzasadnieniu do projektowanych przepisów wskazano, że możliwość korzystania z ogólnych form pomocy prawnej, która jest dla tej grupy dostępna, nie gwarantuje nauczycielom pokrzywdzonym przestępstwem podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych lub z powodu wykonywania przez niego zawodu, prawa do nieodpłatnej pomocy prawnej finansowanej przez organ prowadzący szkołę, niezależnie od jego sytuacji majątkowej. Za niezbędne uznano więc wzmocnienie i skonkretyzowanie istniejącej ochrony przez nałożenie na organ prowadzący szkołę lub placówkę obowiązku zapewnienia, na wniosek nauczyciela, nieodpłatnej pomocy prawnej w postępowaniu karnym, w którym uczestniczy on w charakterze pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego.

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Bezpłatna pomoc psychologiczna dla nauczycieli

Obok pomocy prawnej nauczyciele mieliby również mieć prawo do uzyskania na wniosek bezpłatnej pomocy psychologicznej bezpośrednio w następstwie zdarzenia zagrażającego ich życiu lub zdrowiu podczas lub w związku z pełnionymi obowiązkami służbowymi. Jak wskazano, tego typu traumatyczne zdarzenia wymagają szybkiego uruchomienia profesjonalnego wsparcia, w celu ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń, bez konieczności ponoszenia przez nauczyciela jego kosztów oraz samodzielnego poszukiwania odpowiedniej formy pomocy. Zaproponowano więc nałożenie na organ prowadzący szkołę obowiązku zapewnienia nauczycielowi, na jego wniosek, bezpłatnej pomocy psychologicznej.