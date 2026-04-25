Czy będzie zakaz korzystania ze smartfonów w żłobkach? Wiceminister Aleksandra Gajewska nie wyklucza wprowadzenia takiego zakazu. Jej zdaniem dzieci nie powinny oglądać opiekunów korzystających z telefonów komórkowych.

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceszefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska wypowiedziała się na temat kryzysu demograficznego i polityki rządu w zakresie przeciwdziałania zmniejszającej się liczby dzieci.

Opisując działania dotyczące opieki wczesnodziecięcej odniosła się do projektu nowelizacji Prawa oświatowego przygotowywanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt zakłada wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkołach podstawowych. Z telefonów będą mogli korzystać tylko pracownicy szkół oraz uczniowie za zgodą nauczyciela i w wybranych sytuacjach zdrowotnych.

Czy będzie zakaz używania telefonów komórkowych w żłobkach

Gajewska mówiąc o projekcie MEN podkreśliła, że w porozumieniu z Barbarą Nowacką zakaz może też objąć inne placówki, w tym żłobki. - To, co robi pani ministra Nowacka, my jesteśmy w porozumieniu i wprowadzamy to również w innych instytucjach, które mają budować nawyki dzieci, jeżeli chodzi o korzystanie z ekranów i smartfonów, również na poziomie polityk żłobkowych – powiedziała wiceminister.

Wiceminister Gajewska wskazała, że rozwiązania są opracowywane wspólnie z placówkami „po partnersku”. W przeciwieństwie do szkół podstawowych, dzieci w żłobkach mają nie obserwować opiekunów korzystających ze smartfonów. - Będziemy eliminować to światło niebieskie, które dla dziecka w wieku do lat 3 jest szkodliwe. I to sobie wprost powiedzmy – powiedziała wiceminister Gajewska.

Trwają prace nad nowelizacją Prawa oświatowego

Do 23 kwietnia trwały konsultacje publiczne projektu nowelizacji Prawa oświatowego o zakazie korzystania z telefonów w szkołach. Resort edukacji, który przygotował przepisy, chce wprowadzenia zakazu używania przez uczniów w publicznych szkołach podstawowych telefonów komórkowych oraz „innych urządzeń elektronicznych” zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach.

Związek Powiatów Polskich zaapelował do MEN, by zakaz objął również przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Uwagi w tej sprawie trafiły do resortu edukacji.