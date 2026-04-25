Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w żłobkach. Gajewska: „Będziemy eliminować to światło niebieskie"

Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w żłobkach. Gajewska: „Będziemy eliminować to światło niebieskie”

25 kwietnia 2026, 04:00
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w żłobkach. Gajewska: „Będziemy eliminować to światło niebieskie”
Czy będzie zakaz korzystania ze smartfonów w żłobkach? Wiceminister Aleksandra Gajewska nie wyklucza wprowadzenia takiego zakazu. Jej zdaniem dzieci nie powinny oglądać opiekunów korzystających z telefonów komórkowych.

Zakaz korzystania z telefonów w szkołach

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wiceszefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska wypowiedziała się na temat kryzysu demograficznego i polityki rządu w zakresie przeciwdziałania zmniejszającej się liczby dzieci.

Opisując działania dotyczące opieki wczesnodziecięcej odniosła się do projektu nowelizacji Prawa oświatowego przygotowywanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt zakłada wprowadzenie zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkołach podstawowych. Z telefonów będą mogli korzystać tylko pracownicy szkół oraz uczniowie za zgodą nauczyciela i w wybranych sytuacjach zdrowotnych.

Czy będzie zakaz używania telefonów komórkowych w żłobkach

Gajewska mówiąc o projekcie MEN podkreśliła, że w porozumieniu z Barbarą Nowacką zakaz może też objąć inne placówki, w tym żłobki. - To, co robi pani ministra Nowacka, my jesteśmy w porozumieniu i wprowadzamy to również w innych instytucjach, które mają budować nawyki dzieci, jeżeli chodzi o korzystanie z ekranów i smartfonów, również na poziomie polityk żłobkowych – powiedziała wiceminister.

Wiceminister Gajewska wskazała, że rozwiązania są opracowywane wspólnie z placówkami „po partnersku”. W przeciwieństwie do szkół podstawowych, dzieci w żłobkach mają nie obserwować opiekunów korzystających ze smartfonów. - Będziemy eliminować to światło niebieskie, które dla dziecka w wieku do lat 3 jest szkodliwe. I to sobie wprost powiedzmy – powiedziała wiceminister Gajewska.

Trwają prace nad nowelizacją Prawa oświatowego

Do 23 kwietnia trwały konsultacje publiczne projektu nowelizacji Prawa oświatowego o zakazie korzystania z telefonów w szkołach. Resort edukacji, który przygotował przepisy, chce wprowadzenia zakazu używania przez uczniów w publicznych szkołach podstawowych telefonów komórkowych oraz „innych urządzeń elektronicznych” zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach.

Związek Powiatów Polskich zaapelował do MEN, by zakaz objął również przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Uwagi w tej sprawie trafiły do resortu edukacji.

Źródło: PAP
Edukacja
Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w żłobkach. Gajewska: „Będziemy eliminować to światło niebieskie”
25 kwi 2026

Czy będzie zakaz korzystania ze smartfonów w żłobkach? Wiceminister Aleksandra Gajewska nie wyklucza wprowadzenia takiego zakazu. Jej zdaniem dzieci nie powinny oglądać opiekunów korzystających z telefonów komórkowych.
Matura 2026: co musisz zrobić, żeby zdać? Sprawdź te wymogi, zanim będzie za późno
24 kwi 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami. Egzaminy pisemne startują już 4 maja. Warto wiedzieć, jakie są wymogi zdania matury – CKE stawia konkretne wymagania, które trzeba spełnić łącznie, by dostać upragnione świadectwo dojrzałości. Oto wszystko, co musisz znać, zanim usiądziesz do pierwszego arkusza.
Zakaz telefonów w szkołach. Jak oceniają ten pomysł Polacy?
24 kwi 2026

85 proc. badanych jest za zakazem używania smartfonów w szkołach podstawowych, a 78 proc. popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 roku życia - wynika z badania CBOS przeprowadzonego w kwietniu.
Podwyżki dla nauczycieli w grze? Nowacka zabiera głos
24 kwi 2026

Doprowadzimy do tego, by nauczyciele mieli wynagrodzenie powiązane ze wskaźnikami gospodarczymi i żeby to było bezpieczne dla budżetu - zadeklarowała ministra edukacji Barbara Nowacka na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach.

Matura 2026: maturzyści kończą rok szkolny. Oto najważniejsze informacje przed egzaminami
24 kwi 2026

W piątek rok szkolny kończą maturzyści, czyli uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. W tym dniu odbiorą świadectwa ukończenia szkoły, a 4 maja rozpoczną egzaminy maturalne.
Młodzi nie wiążą się z jednym zawodem na całe życie. AI zmieni rynek pracy
24 kwi 2026

Młodzi ludzie godzą się z tym, że zawody dzisiaj przez nich wybierane nie są na całe życie – powiedział ekspert rynku pracy prof. Jacek Męcina. Dodał, że w związku z rozwojem AI niektóre zawody znikną, a atrakcyjne staną się profesje związane np. z HR-em czy usługami zdrowotnymi.
Matura 2026: Kiedy wyniki egzaminów? Jak i gdzie sprawdzić wyniki?
23 kwi 2026

Lipcowy poranek, przyspieszone bicie serca i jedno kliknięcie, od którego zależą wymarzone studia. Egzamin dojrzałości to dla wielu absolwentów szkół średnich najważniejszy test w dotychczasowym życiu. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie kluczowe informacje: od dokładnych dat i godzin publikacji rezultatów, przez instrukcję logowania się do systemu, aż po zasady dotyczące ewentualnej poprawki. Sprawdź, jak przygotować się na dzień ogłoszenia wyników!
Brak perspektywy wzrostu płac. Nauczyciele odchodzą z zawodu z powodu wynagrodzeń
23 kwi 2026

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaapelował do sejmowej podkomisji o natychmiastowe podjęcie prac nad inicjatywą ZNP dotyczącą wynagrodzeń nauczycieli. Związek przedstawił też propozycję zmian w progach podatkowych.

MEN: Rośnie liczba nauczycieli. Czy brakuje dla nich wolnych miejsc pracy?
22 kwi 2026

Według wiceministra edukacji Henryka Kiepury liczba nauczycieli zatrudnionych w zawodzie rośnie na przestrzeni ostatnich lat. Jednocześnie statystyki wykazują dla nich najniższą od 2024 r. liczbę wolnych miejsc pracy.
Nowe przepisy w szkołach coraz bliżej? MEN: "Ustawa do końca maja trafi na biurko prezydenta"
21 kwi 2026

Zakładamy, że ustawa o prawach i obowiązkach ucznia do końca maja trafi na biurko prezydenta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Kacper Lawera z MEN. Jak dodaje, resort zamierza utrzymywać kontakt z Radą Młodzieży przy Prezydencie RP na etapie prac sejmowych.
