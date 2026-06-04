W poniedziałek po Bożym Ciele rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Nastolatkowi będą zdawać te same przedmioty i w tej samej kolejności jak w maju - polski, matematyka, język obcy nowożytny. Dla jakiej grupy uczniów jest on przewidziany ?

rozwiń >

Którzy uczniowie mogą zdawać egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym?

Czerwcowy termin egzaminu ósmoklasisty określany jako dodatkowy jest przeznaczony dla uczniów, którzy przede wszystkim z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do tego egzaminu w dniach między 11 a 13 maja 2026 r. Jest to również termin dla uczniów których majowy egzamin został z jakiś przyczyn unieważniony.

REKLAMA

REKLAMA

Przyczyny zdrowotne

Dotyczą uczniów którzy z uwagi na stan zdrowia nie przystąpili do egzaminu w maju albo tych samych powodów go przerwali. Taka sytuacja może dotyczyć wszystkich albo każdego z egzaminów. W terminie majowym rodzice ósmoklasisty powinni zadbać o niezwłoczne poinformowanie dyrektora szkoły, że uczeń nie dotrze na egzamin z uwagi na złe samopoczucie czy inne przyczyny zdrowotne ( np. złamana noga w sposób uniemożliwiający opuszczenie domu ), a następnie w krótkim czasie wykazać powstałą sytuację zaświadczeniem lekarskim.

Przyczyny losowe

Mają zastosowanie do ósmoklasistów, którzy doświadczyli innych okoliczności przed egzaminem np. wypadek w drodze czy pożar jak również inne niespodziewanego zdarzenia np. niespotykany w rozmiarze korek wynikający z pierwszego dnia nagłej przebudowy ruchliwej trasy komunikacyjnej czy awaria podnoszonej przeprawy mostowej. Tutaj również należy powiadomić szkołę o sytuacji oraz udowodnić powstałe zdarzenie. Zdarzeniem losowym nie jest obudzenie się przez ucznia zbyt późno, aby zdążyć na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Unieważniony egzamin ósmoklasisty

Sporadycznie może się zdarzyć, że dojdzie do sytuacji iż egzaminu ósmoklasisty zostanie unieważniony w terminie głównym, co może mieć miejsce również z przyczyn niezależnych od ucznia-niesamodzielna praca, wniesienie na salę egzaminacyjną niedozwolonych przedmiotów, zakłócanie porządku a także zaginięcie lub zniszczenie pracy uniemożliwiające jej sprawdzenie. Wtedy wynik egzaminu z danego przedmiotu jest określony na 0 %. W takiej sytuacji termin dodatkowy jest jednocześnie ostatnią możliwością zdania egzaminu ósmoklasisty. Ponowne unieważnienie egzaminu ósmoklasisty na terminie dodatkowym skutkuje ostatecznym jego wynikiem określonym na 0 %.

REKLAMA

Procedura dopuszczenia do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym

Aby móc skorzystać z prawa do napisania egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym należy poza poinformowaniem dyrektora szkoły co się wydarzyło, złożyć niezwłocznie stosowny wniosek dokumentując przyczynę nieobecności. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor szkoły. Należy pamiętać, że termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty nie jest terminem poprawkowym dla uczniów którym źle poszedł egzamin. Egzamin jest zdawany w tej samej szkole którą kończy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Terminarz dodatkowego egzaminu ósmoklasisty

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty będzie się zaczynał o godzinie 9. W dniu 8 czerwca uczniowie będą pisać pracę z języka polskiego, następnego dnia z matematyki, a swoje zmagania zakończą językiem obcym nowożytnym.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 roku