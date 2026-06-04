REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Egzamin ósmoklasisty » Unieważniony egzamin ósmoklasisty w maju - termin dodatkowy w czerwcu

Unieważniony egzamin ósmoklasisty w maju - termin dodatkowy w czerwcu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 czerwca 2026, 10:07
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Unieważniony egzamin ósmoklasisty w maju - termin dodatkowy w czerwcu
Unieważniony egzamin ósmoklasisty w maju - termin dodatkowy w czerwcu
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

W poniedziałek po Bożym Ciele rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Nastolatkowi będą zdawać te same przedmioty i w tej samej kolejności jak w maju - polski, matematyka, język obcy nowożytny. Dla jakiej grupy uczniów jest on przewidziany ?

rozwiń >

Którzy uczniowie mogą zdawać egzamin ósmoklasisty w terminie dodatkowym?

Czerwcowy termin egzaminu ósmoklasisty określany jako dodatkowy jest przeznaczony dla uczniów, którzy przede wszystkim z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do tego egzaminu w dniach między 11 a 13 maja 2026 r. Jest to również termin dla uczniów których majowy egzamin został z jakiś przyczyn unieważniony.

REKLAMA

REKLAMA

Przyczyny zdrowotne

Dotyczą uczniów którzy z uwagi na stan zdrowia nie przystąpili do egzaminu w maju albo tych samych powodów go przerwali. Taka sytuacja może dotyczyć wszystkich albo każdego z egzaminów. W terminie majowym rodzice ósmoklasisty powinni zadbać o niezwłoczne poinformowanie dyrektora szkoły, że uczeń nie dotrze na egzamin z uwagi na złe samopoczucie czy inne przyczyny zdrowotne ( np. złamana noga w sposób uniemożliwiający opuszczenie domu ), a następnie w krótkim czasie wykazać powstałą sytuację zaświadczeniem lekarskim.

Przyczyny losowe

Mają zastosowanie do ósmoklasistów, którzy doświadczyli innych okoliczności przed egzaminem np. wypadek w drodze czy pożar jak również inne niespodziewanego zdarzenia np. niespotykany w rozmiarze korek wynikający z pierwszego dnia nagłej przebudowy ruchliwej trasy komunikacyjnej czy awaria podnoszonej przeprawy mostowej. Tutaj również należy powiadomić szkołę o sytuacji oraz udowodnić powstałe zdarzenie. Zdarzeniem losowym nie jest obudzenie się przez ucznia zbyt późno, aby zdążyć na godzinę rozpoczęcia egzaminu.

Unieważniony egzamin ósmoklasisty

Sporadycznie może się zdarzyć, że dojdzie do sytuacji iż egzaminu ósmoklasisty zostanie unieważniony w terminie głównym, co może mieć miejsce również z przyczyn niezależnych od ucznia-niesamodzielna praca, wniesienie na salę egzaminacyjną niedozwolonych przedmiotów, zakłócanie porządku a także zaginięcie lub zniszczenie pracy uniemożliwiające jej sprawdzenie. Wtedy wynik egzaminu z danego przedmiotu jest określony na 0 %. W takiej sytuacji termin dodatkowy jest jednocześnie ostatnią możliwością zdania egzaminu ósmoklasisty. Ponowne unieważnienie egzaminu ósmoklasisty na terminie dodatkowym skutkuje ostatecznym jego wynikiem określonym na 0 %.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Procedura dopuszczenia do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym

Aby móc skorzystać z prawa do napisania egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym należy poza poinformowaniem dyrektora szkoły co się wydarzyło, złożyć niezwłocznie stosowny wniosek dokumentując przyczynę nieobecności. Decyzję w tym zakresie podejmuje dyrektor szkoły. Należy pamiętać, że termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty nie jest terminem poprawkowym dla uczniów którym źle poszedł egzamin. Egzamin jest zdawany w tej samej szkole którą kończy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Terminarz dodatkowego egzaminu ósmoklasisty

Dodatkowy egzamin ósmoklasisty będzie się zaczynał o godzinie 9. W dniu 8 czerwca uczniowie będą pisać pracę z języka polskiego, następnego dnia z matematyki, a swoje zmagania zakończą językiem obcym nowożytnym.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 roku

Powiązane
Egzamin ósmoklasisty 2026: spóźnienie ucznia
Egzamin ósmoklasisty 2026: spóźnienie ucznia
Strój na egzamin ósmoklasisty
Strój na egzamin ósmoklasisty
Wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – prawa ucznia i rodzica
Wgląd do pracy z egzaminu ósmoklasisty – prawa ucznia i rodzica
Źródło: forsal.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Unieważniony egzamin ósmoklasisty w maju - termin dodatkowy w czerwcu
04 cze 2026

W poniedziałek po Bożym Ciele rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty w terminie dodatkowy. Nastolatkowi będą zdawać te same przedmioty i w tej samej kolejności jak w maju - polski, matematyka, język obcy nowożytny. Dla jakiej grupy uczniów jest on przewidziany ?
Edukacja dwujęzyczna - co zmieni się od roku szkolnego 2026/2027
03 cze 2026

Marcowa zmiana przepisów dotyczących oświaty wprowadziłam m.in. modyfikację w zakresie funkcjonowania szkół dwujęzycznych będących pewnego rodzaju powrotem do wcześniejszego modelu edukacji w tym zakresie, jak to miało miejsce gdy istniały gimnazja. Jak od września 2026 roku będzie mogła wyglądać edukacja dwujęzyczna w szkołach publicznych?
Darmowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt z dzieckiem i inne
29 maja 2026

Darmowy i wartościowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt pomiędzy rodzicem a dzieckiem, kodeks młodych w cyfrowym świecie i inne.
Sejm uchwalił ustawę o prawach ucznia. Szkolny rzecznik od 2028 r., prostsze kary – sprawdź zmiany
29 maja 2026

Sejm przyjął 29 maja 2026 r. ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. To największa od lat zmiana w polskiej szkole – po raz pierwszy w jednej ustawie zebrano wszystkie prawa dziecka, wprowadzono system rzeczników i uporządkowano katalog kar. MEN chwali się, że uwzględniło postulaty nauczycieli i dyrektorów: szkolni rzecznicy dopiero od 2028 r., a kary bez biurokratycznych decyzji administracyjnych.

REKLAMA

Egzamin z języka polskiego a specjalne potrzeby kandydatów. O czym trzeba pamiętać przed zapisami?
29 maja 2026

W dniach 27–28 czerwca 2026 roku odbędzie się najbliższa sesja państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Dla wielu cudzoziemców to ważny krok w życiu zawodowym, edukacyjnym i formalnym, często niezbędny przy ubieganiu się o obywatelstwo, podjęcie studiów lub pracy. W przypadku osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami równie istotne, co przygotowanie do egzaminu, jest zadbanie o formalności związane z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych.
Nowe priorytety edukacji 2026/2027. MEN zapowiada ważne zmiany
29 maja 2026

Wspieranie przedszkoli i szkół we wdrażaniu „Reformy 26. Kompas Jutra”, edukacja zdrowotna w szkołach, budowanie odporności społecznej, a także promowanie higieny cyfrowej i aktywności offline – takie m.in. będą priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2026/2027.
Nowy kierunek studiów w Polsce. Absolwenci mają być ekspertami od uzdrowisk i term
27 maja 2026

Politechnika Wrocławska otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym będą kształceni specjaliści ds. infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Studia z tego zakresu będą prowadzone w filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się Uzdrowisko Cieplice.
Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach
25 maja 2026

Uczniowie nie chcą przystępować na maturze do egzaminu z języka białoruskiego i rezygnują z nauki języka w czwartej klasie. W tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów na Podlasiu.

REKLAMA

Nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS) od lipca 2026 – rozporządzenie, zabezpieczenia, wymiana
22 maja 2026

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego od 13 lipca 2026 roku wprowadza nowy wzór elektronicznej legitymacji studenckiej (ELS). Ma lepsze zabezpieczenia przed fałszerstwem – specjalne elementy w podłożu, druku i personalizacji. Dobra wiadomość: nie musisz wymieniać starej legitymacji – zachowuje ważność do końca studiów. Sprawdź, co się zmienia i kiedy dostaniesz nową legitymację.
Szkoły podstawowe dwujęzyczne. Rozszerzony zakres działań komisji rekrutacyjnych w postępowaniu rekrutacyjnym
20 maja 2026

Zmiana przepisów ustawy - Prawo oświatowe wymusiła zmianę przepisów rozporządzenia o postępowaniu rekrutacyjnym dotyczącym szkół podstawowych dwujęzycznych. Nowe przepisy wymusiły rozszerzenie zakresu działań komisji rekrutacyjnej.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA