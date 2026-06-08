Praktykę prawniczą połączoną ze stabilnym zatrudnieniem oraz można zdobywać już po trzecim roku studiów, zostając młodszym asystentem sędziego. Sądy już poszukują studentów, którzy kończą sesję. Jakie warunki należy spełnić, czym zajmuje się taka osoba oraz na jaką wysokość wynagrodzenia może liczyć?

Kto może zostać asystentem sędziego ?

Młodszym asystentem sędziego może być osoba, która jest:

REKLAMA

REKLAMA

obywatelem polskim oraz korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

nieskazitelnego charakteru,

studentem jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo i ukończyła trzeci rok studiów, oraz ma ukończone 20 lat.

Asystentem sędziego można zostać po spełnieniu powyższych warunków oraz ukończeniu wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskaniu tytułu magistra. Dopuszczalne są też studia zagraniczne uznane w Polsce. Starszym asystentem sędziego można się stać po zatrudnieniu co najmniej siedem lat na stanowiskach asystenta sędziego (w tym młodszego) albo po zdaniu egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, adwokackiego, radcowskiego, notarialnego albo komorniczego lub uzyskaniu wpisu na listę adwokatów albo radców prawnych albo powołaniu na stanowisko notariusza albo komornika sądowego.

Nabór na stanowisko asystenta sędziego odbywa się w drodze konkursu, a prezes sądu przed zatrudnieniem wybranej osoby zasięga informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego. Z asystentem sędziego - też studentem - zawiera się umowę na czas określony, a po zakończeniu stażu asystenckiego - na czas nieokreślony.

Zakres obowiązków asystenta sędziego

Można wyodrębnić dwie grupy obowiązków. Pierwsza to takie czynności, które zmierzają do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania tj.:

REKLAMA

- przygotowywanie projektów orzeczenie oraz ich uzasadnień,

- analizowanie orzecznictwa sądowego i doktryny prawniczej,

- kontrolowanie terminowości wykonywanych czynności przez biegłych i uczestników postępowania.

Druga grupa tematów którymi zajmuje się asystent sędziego to zadania z zakresu działalności administracyjnej sądów np. sporządzenie zestawień o charakterze statystycznym. Asystent sędziego ma obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wynagrodzenie asystenta sędziego

Pensja asystenta sędziego poza wynagrodzeniem zasadniczym składa się również z dodatku za wysługę lat, dodatku specjalnego z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań. Osoba zatrudniona na takim stanowisku ma prawo do nagrody jubileuszowej, nagrody za szczególne osiągnięcie w pracy zawodowej oraz odprawy w związku z przejściem na rentę czy emeryturę.

Wynagrodzenie zasadnicze młodszego asystenta sędziego to kwota od 5.000 do 5.500 zł, a asystenta sędziego kształtuje się od 6700 do 8240 zł. Starszy asystent sędziego może zarobić do 9270 zł.