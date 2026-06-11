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Ile dni do wakacji 2026? Odliczanie

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11 czerwca 2026, 23:25
Felicja Mrzonka
ile dni zostało do wakacji 2026
Ile dni do wakacji 2026? Odliczanie
Shutterstock

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Ile dni zostało do wakacji 2026 roku? Zaczynamy odliczanie - ile dni zostało bez dni wolnych i weekendów? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego i ile trwają wakacje?

Ile dni do wakacji 2026?

Zakończenie roku szkolnego 2025/2026 wypada 26 czerwca 2026 r. (piątek). Do wakacji pozostało więc 16 dni kalendarzowych. Wakacje zaczynają się więc 27 czerwca w sobotę i potrwają do poniedziałku 31 sierpnia. W sumie będzie to 66 dni wolnych od szkoły. Nowy rok szkolny 2026/2027 rozpocznie się we wtorek 1 września 2026 r.

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Ile dni do wakacji bez dni wolnych i weekendów?

Bez dni wolnych i weekendów do wakacji zostało 11 dni.

Ile dni do wakacji z dniami wolnymi?

Z dniami wolnymi do wakacji brakuje 16 dni.

Zobacz także: Kalkulator liczby dni

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Źródło: INFOR
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