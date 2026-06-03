Marcowa zmiana przepisów dotyczących oświaty wprowadziłam m.in. modyfikację w zakresie funkcjonowania szkół dwujęzycznych będących pewnego rodzaju powrotem do wcześniejszego modelu edukacji w tym zakresie, jak to miało miejsce gdy istniały gimnazja. Jak od września 2026 roku będzie mogła wyglądać edukacja dwujęzyczna w szkołach publicznych?

Szkoła podstawowa dwujęzyczna od roku szkolnego 2026/2027

Od roku szkolnego 2026/2027 będzie możliwe tworzenia szkoły podstawowej dwujęzycznej połączonej w zespół z publicznym liceum ogólnokształcącym lub technikum:

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dwujęzycznym,

z oddziałami dwujęzycznymi,

z oddziałami międzynarodowymi

w których oddziałach dwujęzycznych lub międzynarodowych nauczanie jest prowadzone w języku obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania w tej szkole podstawowej.

Tym samym już od września 2026 roku do systemu oświaty będzie wprowadzony nowy rodzaj szkoły podstawowej dwujęzycznej, a nie tylko oddziały dwujęzycznego w szkole podstawowej. Powyższe zmiany powodują konieczność modyfikacji przepisów dotyczących komisji rekrutacyjnie poprzez rozszerzenie ich zadań. Mają one polegać dodatkowo na zapewnieniu warunków umożliwiających przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych w postępowaniu rekrutacyjnym dla klasy VII szkoły podstawowej dwujęzycznej, a nie jedynie do oddziału dwujęzycznego.

Praktyczny skutek proponowanych zmian dla nauki języków obcych

Proponowana zmiana w praktyce umożliwi tworzenie niejako przy liceach czy technikach stawiających na edukacje językową oraz w niektórych przypadkach na maturę międzynarodową dwuoddziałowych (klasy VI i VIII) szkół podstawowych dedykowanych przygotowaniu się do dalszej nauki w tych szkołach średnich. Intensywną naukę języków obcych uczniowie mogliby zacząć wcześniej, nie musieliby doszkalać się lingwistycznie poza szkołą. Dodatkowo dwuletnia szkoła podstawowa dwujęzyczna mogłaby zastąpić klasy zerowe w liceach poświęcone na intensywną naukę języka obcego nowożytnego w którym miałyby być prowadzone niektóre przedmioty. Trudno nie zauważyć, że pod względem struktury lat nauki ( 6 + 2 + 4 ) jest to nawiązanie do okresu, gdy prowadzone były gimnazja (6 + 3 + 3) również dwujęzyczne. Uczeń powinien podjąć decyzję, czy chce rozwijać się lingwistycznie w szkole średniej już w klasie szóstej szkoły podstawowej, a nie ósmej jak obecnie.