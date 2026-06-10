REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Matura » Kiedy wyniki matur 2026? Harmonogram CKE. Terminy poprawek

Kiedy wyniki matur 2026? Harmonogram CKE. Terminy poprawek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 czerwca 2026, 11:08
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
kiedy jest matura 2026 terminy egzaminów poprawka harmonogram
Kiedy wyniki matur 2026? Harmonogram CKE. Terminy poprawek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kiedy będą wyniki matur 2026? Harmonogram matur ustnych, pisemnych w podstawowym terminie, dodatkowym i poprawkowym w tabeli podaje CKE. Oto wszystkie najważniejsze informacje dla tegorocznych maturzystów.

rozwiń >

Zakończenie roku szkolnego maturzystów 2026

Zgodnie z § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1211) piątek 24 kwietnia 2026 r. to termin zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września (1 września 2025 r.).

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Komplet Matura 2024 TESTY i ARKUSZE Język angielski, Język polski, Matematyka

Zobacz również:

Matura 2026 - kiedy pierwsze egzaminy maturalne?

W 2026 r. matura rozpoczyna się już po majówce czyli w poniedziałek 4 maja. Egzaminu pisemne potrwają do czwartku 21 maja. Natomiast część ustna rozpocznie się w czwartek 7 maja i zakończy w sobotę 30 maja.

  1. Pierwsi do egzaminu maturalnego przystąpią zdający język polski na poziomie podstawowymponiedziałek 4 maja o godz. 9:00.
  2. We wtorek 5 maja o godz. 9:00 maturzyści będą pisali egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Tego samego dnia o godz. 14:00 będzie matura z języka kaszubskiego, łemkowskiego, łacińskiego i kultury antycznej na poziomie rozszerzonym.
  3. W środę 6 maja o godz. 9:00 maturę pisze się z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym czyli języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Natomiast o godz. 14:00 przeprowadzany będzie egzamin z matematyki w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. Wciąż 7 maja o godz. 15:35 maturzyści będą zdawać z geografii w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
  4. W czwartek 7 maja o godz. 9:00 będzie matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz poziomie dwujęzycznym. O godz. 14:00 maturzyści rozpoczynają egzamin z historii muzyki na poziomie rozszerzonym.
  5. W piątek 8 maja o godz. 9:00 będzie matura z biologii na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14:00 z filozofii, również na poziomie rozszerzonym.
  6. 9 i 10 maja to sobota i niedziela – dni wolne od egzaminów maturalnych
  7. W poniedziałek 11 maja o godz. 9:00 maturzyści zaczynają matematyką na poziomie rozszerzonym, a o godz. 14:00 piszą język rosyjski na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.
  8. We wtorek 12 maja o godz. 9:00 piszą rozszerzoną wiedzę o społeczeństwie, a o godz. 14:00 język niemiecki na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym.
  9. W środę 13 maja o godz. 9:00 przeprowadza się rozszerzony egzamin z informatyki, a o godz. 14:00 również rozszerzony egzamin z historii sztuki.
  10. W czwartek 14 maja o godz. 9:00 maturę piszą osoby zdające rozszerzoną geografię, a o godz. 14:00 języki mniejszości narodowych na poziomie podstawowym.
  11. W piątek 15 maja o godz. 9:00 będzie rozszerzona chemia, a o godz. 14:00 języki mniejszości narodowych również na poziomie rozszerzonym.
  12. 16 i 17 maja to sobota i niedziela – dni wolne od egzaminów maturalnych
  13. W poniedziałek 18 maja o godz. 9:00 odbędzie się egzamin z rozszerzonej historii, a następnie o godz. 14:00 z rozszerzonego języka francuskiego oraz z języka francuskiego na poziomie dwujęzycznym.
  14. We wtorek 19 maja o godz. 9:00 maturzyści napiszą egzamin z rozszerzonej fizyki, a o godz. 14:00 z rozszerzonego języka hiszpańskiego oraz hiszpańskiego na poziomie dwujęzycznym.
  15. W środę 20 maja o godz. 9:00 będzie rozszerzona matura z języka polskiego, a o godz. 14:00 rozszerzony język włoski i włoski na poziomie dwujęzycznym.
  16. Ostatni dzień matur pisemnych czyli czwartek 21 maja to dzień pisania matur w języku obcym na poziomie rozszerzonym:
  • godz. 9:00 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
  • godz. 10:35 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
  • godz. 12:10 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
  • godz. 13:45 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych
Zobacz również:

Matura pisemna 2026 - harmonogram tabela

Matura pisemna 2026 - terminy, tabela CK

Matura pisemna 2026 - terminy, tabela CK

CKE

Matura 2026 potrwa:

REKLAMA

  • Część pisemna - od 4 do 21 maja
  • Część ustna - od 7 do 30 maja

matura ustna 2026

Matura ustna 2026

CKE

Zobacz również:

Matura ustna 2026 - terminy

Konkretne terminy matury ustnej w 2026 r. ustalają przewodniczący zespołów egzaminacyjnych w szkołach. Wiadomo, że maturę ustną zdaje się w okresie 7-30 maja 2026 r. z następujących przedmiotów:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Język polski
  • Język mniejszości narodowych
  • Języki obce nowożytne
  • Język łemkowski
  • Język kaszubski

Matura 2026 - termin dodatkowy [harmonogram]

matura 2026 termin dodatkowy

Matura 2026 - termin dodatkowy

CKE

Matura 2026: wyniki i poprawka

Wyniki matury będą ogłoszone w środę 8 lipca 2026 r. Kiedy w związku z tym będzie egzamin poprawkowy? Poprawa matury odbędzie się w dwóch terminach:

  • część pisemna - w poniedziałek 24 sierpnia 2026 r. o godz. 9:00
  • część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) - we wtorek 25 sierpnia 2026 r.

CKE wyjaśnia, że informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 10 sierpnia 2026 r. Wyniki z poprawkowej matury będą ogłoszone w piątek 11 września 2026 r.

Polecamy: Szkolenie: Świadczenia pracownicze w oświacie – ZFŚS, „trzynastki”, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

Zobacz również:
Powiązane
Przesądy studniówkowe: Czerwony akcent, nowy garnitur i polonez - gwarancja sukcesu na maturze?
Przesądy studniówkowe: Czerwony akcent, nowy garnitur i polonez - gwarancja sukcesu na maturze?
Matura 2026: Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?
Matura 2026: Kiedy zakończenie roku szkolnego dla maturzystów?
Co zostaje w pamięci: matura czy studniówka? Ministra Nowacka ma swoją opinię
Co zostaje w pamięci: matura czy studniówka? Ministra Nowacka ma swoją opinię
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Nauczyciele nie kryją obaw. Chodzi o planowane podwyżki
08 cze 2026

Zdaniem prezesa ZNP Sławomira Broniarza, jeżeli potwierdzą się informacje, że płace nauczycieli mają wzrosnąć w przyszłym roku o 2,5 proc., to „będzie propozycja głęboko niesprawiedliwa”. Broniarz zapowiedział, że wówczas wystąpi o pilne spotkanie z ministrą edukacji Barbarą Nowacką.
Asystent sędziego zarobi na początek min. 5 tys. zł - oferta zatrudnienia dedykowana studentom - praktyka i droga do rozwoju zawodowego
08 cze 2026

Praktykę prawniczą połączoną ze stabilnym zatrudnieniem oraz można zdobywać już po trzecim roku studiów, zostając młodszym asystentem sędziego. Sądy już poszukują studentów, którzy kończą sesję. Jakie warunki należy spełnić, czym zajmuje się taka osoba oraz na jaką wysokość wynagrodzenia może liczyć?
Unieważniony egzamin ósmoklasisty w maju - termin dodatkowy w czerwcu
04 cze 2026

W poniedziałek po Bożym Ciele rozpoczną się egzaminy ósmoklasisty w terminie dodatkowym. Nastolatkowi będą zdawać te same przedmioty i w tej samej kolejności jak w maju - polski, matematyka, język obcy nowożytny. Dla jakiej grupy uczniów jest on przewidziany ?
Edukacja dwujęzyczna - co zmieni się od roku szkolnego 2026/2027
03 cze 2026

Marcowa zmiana przepisów dotyczących oświaty wprowadziłam m.in. modyfikację w zakresie funkcjonowania szkół dwujęzycznych będących pewnego rodzaju powrotem do wcześniejszego modelu edukacji w tym zakresie, jak to miało miejsce gdy istniały gimnazja. Jak od września 2026 roku będzie mogła wyglądać edukacja dwujęzyczna w szkołach publicznych?

REKLAMA

Darmowe materiały dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Pobierz i wydrukuj: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt z dzieckiem itp.
10 cze 2026

Darmowy i wartościowy program dla wszystkich rodziców "Cyfrowe Mosty". Materiały do pobrania i wydruku: zasady ekranowe w rodzinie, kontrakt pomiędzy rodzicem a dzieckiem, kodeks młodych w cyfrowym świecie i inne.
Sejm uchwalił ustawę o prawach ucznia. Szkolny rzecznik od 2028 r., prostsze kary – sprawdź zmiany
29 maja 2026

Sejm przyjął 29 maja 2026 r. ustawę o prawach i obowiązkach ucznia. To największa od lat zmiana w polskiej szkole – po raz pierwszy w jednej ustawie zebrano wszystkie prawa dziecka, wprowadzono system rzeczników i uporządkowano katalog kar. MEN chwali się, że uwzględniło postulaty nauczycieli i dyrektorów: szkolni rzecznicy dopiero od 2028 r., a kary bez biurokratycznych decyzji administracyjnych.
Egzamin z języka polskiego a specjalne potrzeby kandydatów. O czym trzeba pamiętać przed zapisami?
29 maja 2026

W dniach 27–28 czerwca 2026 roku odbędzie się najbliższa sesja państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego. Dla wielu cudzoziemców to ważny krok w życiu zawodowym, edukacyjnym i formalnym, często niezbędny przy ubieganiu się o obywatelstwo, podjęcie studiów lub pracy. W przypadku osób z niepełnosprawnościami lub szczególnymi potrzebami równie istotne, co przygotowanie do egzaminu, jest zadbanie o formalności związane z dostosowaniem warunków egzaminacyjnych.
Nowe priorytety edukacji 2026/2027. MEN zapowiada ważne zmiany
29 maja 2026

Wspieranie przedszkoli i szkół we wdrażaniu „Reformy 26. Kompas Jutra”, edukacja zdrowotna w szkołach, budowanie odporności społecznej, a także promowanie higieny cyfrowej i aktywności offline – takie m.in. będą priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2026/2027.

REKLAMA

Nowy kierunek studiów w Polsce. Absolwenci mają być ekspertami od uzdrowisk i term
27 maja 2026

Politechnika Wrocławska otwiera pierwszy w Polsce kierunek, na którym będą kształceni specjaliści ds. infrastruktury technicznej uzdrowisk i sanatoriów. Studia z tego zakresu będą prowadzone w filii Politechniki Wrocławskiej w Jeleniej Górze, gdzie znajduje się Uzdrowisko Cieplice.
Maturzyści nie chcą zdawać egzaminu z języka - wolą skupić się na innych przedmiotach
25 maja 2026

Uczniowie nie chcą przystępować na maturze do egzaminu z języka białoruskiego i rezygnują z nauki języka w czwartej klasie. W tym roku do egzaminu przystąpiło ponad 70 uczniów z dwóch liceów na Podlasiu.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA