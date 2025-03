Wydział Aktorski łódzkiej filmówki zaprasza na dni otwarte

Można już zapisywać się na konsultacje dla przyszłych kandydatów na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. W 2024 r. na jedno miejsce przypadało 54 kandydatów (o możliwość studiowania ubiegało się 968 osób).

Dni otwarte łódzkiej filmówki

Wydział Aktorski to najpopularniejszy wydział Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Dni otwarte odbędą się 5 i 6 kwietnia.

REKLAMA

Autopromocja

- Dni otwarte to konsultacje z impostacji głosu, prozy, wiersza, wymowy, a także elementarnych zadań aktorskich. Będą im towarzyszyć pokazy prac egzaminacyjnych studentów I i II roku Wydziału Aktorskiego - wyjaśnił prodziekan Wydziału Aktorskiego ds. nauczania i studentów Marcin Brzozowski.

18 miejsc, 968 kandydatów

REKLAMA

PWSFTviT to szkoła z tradycjami. Co roku, w okresie rekrutacji, przeżywa prawdziwe oblężenie - na kierunki takie jak reżyseria, sztuka operatorska czy organizacja produkcji filmowej próbują się dostać setki młodych ludzi. Bezkonkurencyjny pod względem liczby kandydatów niezmiennie od lat pozostaje Wydział Aktorski - w ubiegłym roku o 18 miejsc ubiegało się 968 osób, co daje 54 kandydatów na miejsce.

Szkoła Filmowa w Łodzi jest jedyną w Polsce uczelnią notowaną od lat na prestiżowej liście 15 najlepszych na świecie szkół filmowych publikowanej przez branżowe czasopismo "The Hollywood Reporter".

Jak się zgłosić na dni otwarte

Zgłoszenia udziału w dniach otwartych należy wysyłać na adres: aktor@filmschool.lodz.pl. W wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz wybraną datę - 5 lub 6 kwietnia. Konsultacje będą odbywać się w godz. 10-18.

Dalszy ciąg materiału pod wideo