Dofinansowanie PFRON na studia 2025/2026. Sprawdź, ile możesz dostać i jak złożyć wniosek online

Dofinansowanie PFRON na studia 2025/2026. Sprawdź, ile możesz dostać i jak złożyć wniosek online

05 września 2025, 09:30
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Dofinansowanie PFRON na studia 2025/2026. Sprawdź, ile możesz dostać i jak złożyć wniosek online
Tysiące złotych na studia od PFRON! Masz czas tylko do 10 października
Program Aktywny samorząd to jedno z najważniejszych źródeł wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, które kontynuują naukę w szkołach policealnych, na uczelniach oraz w szkołach doktorskich. W roku akademickim 2025/2026 ponownie można ubiegać się o dofinansowanie czesnego, kosztów przewodu doktorskiego, a także innych wydatków związanych z kształceniem. Sprawdź, czy spełniasz warunki i złóż wniosek online.

Kto może złożyć wniosek?

Program adresowany jest do osób posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i uczących się:

  • w szkole policealnej lub kolegium,
  • na uczelni wyższej: studia I stopnia, II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, doktoranckie – niezależnie od trybu (stacjonarne, niestacjonarne, eksternistyczne, zdalne),
  • osób, które otworzyły przewód doktorski poza formalnymi studiami doktoranckimi.

Terminy składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

  • do 10 października 2025 r. – dla roku akademickiego 2025/2026.

Wnioski można złożyć bez wychodzenia z domu – elektronicznie, przez Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Jakie koszty podlegają dofinansowaniu?

Dofinansowanie obejmuje:

  • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
    • do 1.155 zł – szkoła policealna/kolegium,
    • do 1.733 zł – pozostałe formy kształcenia,
  • opłata za przewód doktorski – do 4.620 zł,
  • czesne – wysokość czesnego w danej formie kształcenia, przy czym:
    • pełna refundacja powyżej 4.620 zł jest możliwa, jeśli miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 764 zł.

Możliwe zwiększenia dodatku

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może zostać zwiększony o następujące kwoty:

Tytuł zwiększenia

Kwota

Na decyzję realizatora programu

do 809 zł

Nauka poza miejscem zamieszkania

578 zł

Karta Dużej Rodziny

347 zł

Dwa kierunki studiów równocześnie

347 zł

Tryb przyspieszony

231 zł

Zdarzenia losowe/żywioły (2024–2025)

347 zł

Tłumacz języka migowego

347 zł

Pierwszy wniosek online z ePUAP/podpisem elektronicznym

924 zł

Nauka zdalna lub hybrydowa

578 zł

Jeśli studiujesz na co najmniej dwóch kierunkach, możliwe jest uzyskanie do 50% dofinansowania czesnego na kolejnych kierunkach (powyżej 2.310 zł – tylko przy dochodzie ≤ 764 zł/os.).

Kiedy i jak wypłacane są środki?

Środki zostają przekazane po podpisaniu umowy z realizatorem programu:

  • czesne i opłaty za przewód doktorski – po podpisaniu umowy;
  • dodatek na koszty kształcenia – po przedstawieniu zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia lub zaliczeniu semestru.

Środki w ramach Modułu II programu Aktywny samorząd, wypłacane są jednorazowo lub semestralnie, w zależności od rodzaju wsparcia.

Motywacyjny charakter dodatku

W programie Aktywny samorząd dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter motywacyjny, co oznacza, że jego wysokość zależy od etapu edukacji, na którym znajduje się osoba z niepełnosprawnością. Im dłużej kontynuuje naukę, tym większe wsparcie może otrzymać. Przykładowo, jeśli maksymalna kwota dodatku wynosi 1.733 zł, to w pierwszym roku studiów student może otrzymać do 50% tej kwoty, czyli 866,50 zł.

W drugim roku limit wzrasta do 75%, czyli 1.299,75 zł, a od trzeciego roku i w kolejnych latach przysługuje pełna kwota – 1.733 zł. Takie rozwiązanie ma na celu zachęcenie do systematycznego kształcenia i premiowanie wytrwałości w zdobywaniu wykształcenia. Dodatek jest progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłaty zależy od etapu kształcenia:

  • do 50% – pierwszy rok nauki (lub do 75%, jeśli forma trwa 1 rok),
  • do 75% – drugi rok nauki,
  • do 100% – trzeci rok i kolejne lata.

Uwaga: Studenci II stopnia, doktoranci i uczestnicy szkół doktorskich mogą otrzymać pełne wsparcie od początku nauki.

Kiedy dofinansowanie nie przysługuje?

Wsparcie nie zostanie udzielone, jeśli:

  • w trakcie nauki przerwano edukację i ponownie rozpoczynasz naukę na tym samym poziomie (semestr/półrocze),
  • masz przerwę w nauce (urlop dziekański, zdrowotny),
  • nie uczęszczałeś/-aś na zajęcia lub nie realizowałeś/-aś przewodu doktorskiego bez uzasadnionej przyczyny – konieczny zwrot dofinansowania.

Udział własny w czesnym

Jeśli jesteś osobą zatrudnioną, musisz wnieść udział własny:

  • co najmniej 10% na pierwszym kierunku,
  • 60% na drugim i kolejnych kierunkach.

Jeśli jednak Twój dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 764 zł, jesteś zwolniony z udziału własnego.

Możliwość refundacji

Refundacja kosztów (np. czesnego) jest możliwa tylko za aktualny rok akademicki – nie ma możliwości uzyskania zwrotu za lata wcześniejsze.

Dla osób z otwartym przewodem doktorskim

Jeśli masz otwarty przewód doktorski, ale nie jesteś uczestnikiem formalnych studiów doktoranckich, możesz uzyskać tylko dodatek na opłatę za przewód.

Jak złożyć wniosek? Krok po kroku:

  1. Zaloguj się do systemu SOW: https://sow.pfron.org.pl
  2. Wybierz Moduł II programu „Aktywny samorząd”
  3. Wypełnij wniosek i dołącz wymagane dokumenty
  4. Podpisz dokument elektronicznie lub Profilem Zaufanym
  5. Czekaj na decyzję ze swojego powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR)

Wsparcie samorządów powiatowych

Samorządy powiatowe mogą składać wnioski o środki do 28 lutego 2025 r. Termin podpisania umów z PFRON upływa 29 kwietnia 2025 r.

Nie czekaj do ostatniej chwili. Skorzystaj z dofinansowania i kontynuuj naukę z realnym wsparciem!
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z PCPR w Twoim powiecie lub wejdź na stronę: www.pfron.org.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

