Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w nagrodach jubileuszowych nauczycieli. Kogo obejmą?
REKLAMA
REKLAMA
Od początku przyszłego roku nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy nauczyciela wzrośnie do 300% wynagrodzenia miesięcznego. Pojawi się też nowe rozwiązanie, czyli nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego.
Nagrody jubileuszowe nauczycieli – co się zmieni w 2026 r.?
Nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 300% wynagrodzenia miesięcznego otrzymają nauczyciele, którym okres ten upłynie po 31 grudnia 2025 r. Prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego uzyskają z kolei nauczyciele, którym ten okres pracy upłynie po 31 grudnia 2025 r.
REKLAMA
REKLAMA
Nagroda jubileuszowa nauczyciela – jak jest obecnie?
Przypomnijmy, iż aktualnie za 40 lat pracy nauczyciele otrzymują 250% wynagrodzenia miesięcznego. Obecne uregulowania w tym zakresie prezentuje poniższa tabela:
Nagroda jubileuszowa nauczyciela za wieloletnią pracę – aktualne przepisy
Lata pracy
Wysokość nagrody
20 lat pracy
75% wynagrodzenia miesięcznego
25 lat pracy
100% wynagrodzenia miesięcznego
30 lat pracy
150% wynagrodzenia miesięcznego
35 lat pracy
200% wynagrodzenia miesięcznego
40 lat pracy
250% wynagrodzenia miesięcznego
REKLAMA
Szczegółowe informacje znajdziesz w INFORLEX.PL »»»
art. 1 pkt 13 lit. a) i b) ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1160)
Opracowano na podstawie artykułu, którego autorką jest Anna Dryja specjalista w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego
REKLAMA
REKLAMA