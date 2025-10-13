REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w nagrodach jubileuszowych nauczycieli. Kogo obejmą?

Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w nagrodach jubileuszowych nauczycieli. Kogo obejmą?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 października 2025, 09:22
Co się zmieni w nagrodach jubileuszowych w 2026 r.?
Co się zmieni w nagrodach jubileuszowych w 2026 r.?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od początku przyszłego roku nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy nauczyciela wzrośnie do 300% wynagrodzenia miesięcznego. Pojawi się też nowe rozwiązanie, czyli nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Nagrody jubileuszowe nauczycieli – co się zmieni w 2026 r.?

Nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 300% wynagrodzenia miesięcznego otrzymają nauczyciele, którym okres ten upłynie po 31 grudnia 2025 r. Prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego uzyskają z kolei nauczyciele, którym ten okres pracy upłynie po 31 grudnia 2025 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Nagroda jubileuszowa nauczyciela – jak jest obecnie?

Przypomnijmy, iż aktualnie za 40 lat pracy nauczyciele otrzymują 250% wynagrodzenia miesięcznego. Obecne uregulowania w tym zakresie prezentuje poniższa tabela:

Nagroda jubileuszowa nauczyciela za wieloletnią pracę – aktualne przepisy

Lata pracy

Wysokość nagrody

20 lat pracy

75% wynagrodzenia miesięcznego

25 lat pracy

100% wynagrodzenia miesięcznego

30 lat pracy

150% wynagrodzenia miesięcznego

35 lat pracy

200% wynagrodzenia miesięcznego

40 lat pracy

250% wynagrodzenia miesięcznego

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Szczegółowe informacje znajdziesz w INFORLEX.PL »»»

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna

art. 1 pkt 13 lit. a) i b) ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1160)

Opracowano na podstawie artykułu, którego autorką jest Anna Dryja specjalista w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Powiązane
Nieobecności w roku szkolnym 2025/2026. Kiedy zmiany dotyczące frekwencji?
Nieobecności w roku szkolnym 2025/2026. Kiedy zmiany dotyczące frekwencji?
Zastępstwa doraźne w szkołach. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.?
Zastępstwa doraźne w szkołach. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.?
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak funkcjonuje system godzin ponadwymiarowych w polskiej oświacie?
13 paź 2025

Godziny ponadwymiarowe od lat budzą kontrowersje w polskim systemie edukacji. Brak jednoznacznych regulacji prawnych sprawia, że w różnych placówkach nauczyciele są rozliczani z tych godzin w odmienny sposób. W październiku 2025 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął rozmowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, aby wyjaśnić te niejasności i domagać się klarownych wytycznych.
Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w nagrodach jubileuszowych nauczycieli. Kogo obejmą?
13 paź 2025

Od początku przyszłego roku nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy nauczyciela wzrośnie do 300% wynagrodzenia miesięcznego. Pojawi się też nowe rozwiązanie, czyli nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego.
Na dziecko: 100 zł + 300 zł: wniosek do 30 listopada 2025 r. Świadczenia na rok szkolny 2025/2026
11 paź 2025

Tylko do 30 listopada 2025 r. jest czas na złożenie wniosku o świadczenie dla dziecka na rok szkolny 2025/2026. Chodzi o 300 zł (tzw. Dobry Start), ale można też otrzymać dodatkowo 100 zł (tutaj kryteria są nieco inne). Wyjaśniamy poniżej.
5800 uczniów w klasach mundurowych. Absolwenci takich klas będą mogli skorzystać z uproszczonej ścieżki rekrutacji do służb
10 paź 2025

Blisko 5,8 tys. uczniów rozpoczęło naukę w klasach mundurowych, dedykowanych Policji i Straży Granicznej. Za sprawą systemowych rozwiązań wprowadzonych przez MSWiA - przy wsparciu MEN, powstało łącznie 238 oddziałów w 165 liceach oraz technikach w całej Polsce. Najwięcej uczniów jest w woj. śląskim, wielkopolskim i mazowieckim.

REKLAMA

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe: kierunek ku reformie „Kompas Jutra”
09 paź 2025

Reforma podstawy programowej, większa autonomia szkół i nauczycieli, powrót do kwietniowego egzaminu ósmoklasisty oraz obowiązkowe debaty i doświadczenia w klasach – Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który ma wprowadzić istotne zmiany już od roku szkolnego 2026/2027. Jak podkreśla Minister to początek największej od lat zmiany w polskim systemie edukacji.
„Rówieśnicy” – nowy program, który może zatrzymać falę przemocy w szkołach
08 paź 2025

Eksperci alarmują, że aż 66% polskich nastolatków doświadcza przemocy ze strony rówieśników – zarówno fizycznej, jak i psychicznej, w tym również w przestrzeni internetowej. To zjawisko ma poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego młodzieży, prowadząc m.in. do obniżonego poczucia własnej wartości, izolacji społecznej, a w skrajnych przypadkach nawet do prób samobójczych.
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
08 paź 2025

Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej, w Polsce obchodzony jest zawsze tego samego dnia – 14 października. W tym roku święto to wypada w najbliższy wtorek. Na co mogą liczyć nauczyciele w tym dniu? Okazuje się, że rząd już teraz przygotował dla nich całkiem nowe wsparcie, chociaż trudno ocenić, czy akurat na taki rodzaj wsparcia nauczyciele liczyli.
Żelazny kapitał na pokolenia
08 paź 2025

Rozmowa z dr Sylwią Hałas-Dej, prorektorką ds. rozwoju i współpracy z otoczeniem, prezeską Fundacji Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, o roli uczelni wyższych w kształtowaniu kadr przyszłości i innowacyjnym rozwiązaniu w budowaniu trwałego partnerstwa nauki z biznesem.

REKLAMA

Ruszyła IV edycja programu „Edukacja z wojskiem” – wojsko ponownie w polskich szkołach
08 paź 2025

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, ogłosiło rozpoczęcie naboru do czwartej edycji ogólnopolskiego programu „Edukacja z wojskiem”. To strategiczne przedsięwzięcie łączy elementy edukacji obywatelskiej, proobronnej oraz wychowania patriotycznego, odpowiadając na współczesne potrzeby młodego pokolenia.
Ferie zimowe po nowemu. Wprowadzili wielkie zmiany w turnusach dla poszczególnych województw
13 paź 2025

To już prawdziwa rewolucja w szkole. Od września nie tylko zmienił się program nauczania. Ministerstwo od edukacji zabrało się za porządkowanie terminów zimowych ferii. Turnusów będzie mniej. Dlaczego resort dokonuje takiego przewrotu? Czym to się może skończyć dla miejscowości turystycznych?

REKLAMA