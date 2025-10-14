REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » 85 wypadków dziennie! Tak wygląda szkoła w Polsce

85 wypadków dziennie! Tak wygląda szkoła w Polsce

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 października 2025, 10:50
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
85 wypadków dziennie! Tak wygląda szkolna rzeczywistość w Polsce
Martwisz się o swoje dziecko w szkole? Sprawdź, co może mu się stać [RAPORT]
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Twoje dziecko idzie do szkoły, a Ty zakładasz, że tam jest najbezpieczniej. Niestety, rzeczywistość wygląda inaczej. Coraz częściej to właśnie szkolne korytarze, sale gimnastyczne i boiska stają się miejscem groźnych urazów. Eksperci ostrzegają: nawet zwykła przerwa czy lekcja wychowania fizycznego może skończyć się wizytą u w szpitalu.

W polskich szkołach dochodzi średnio do 85 wypadków dziennie. Tak wynika z najnowszego raportu Rankomat.pl. Aż 71 proc. z nich ma miejsce w szkołach podstawowych, co oznacza, że właśnie tam uczniowie są najbardziej narażeni na urazy. W roku szkolnym 2023/2024 odnotowano łącznie 25 012 wypadków, a więc każdego dnia nauki statystycznie kilkudziesięciu uczniów i nauczycieli doznawało kontuzji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Śląskie na czele niechlubnego rankingu

Najwięcej wypadków szkolnych wydarzyło się w województwie śląskim4413 zdarzeń, czyli ponad 17 proc. wszystkich w Polsce. Kolejne miejsca zajęły Małopolska (2923) i Mazowsze (2590). Najbezpieczniejsze okazały się regiony mniej zaludnione: lubuskie (497), opolskie (736) i zachodniopomorskie (782).

Eksperci tłumaczą, że liczba wypadków zależy głównie od gęstości zaludnienia i liczby uczniów. Im większe klasy i szkoły, tym większe ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

Wypadki głównie w podstawówkach i na WF-ie

W roku szkolnym 2023/24 co siódmy wypadek wydarzył się w podstawówce. Zgłoszono tam aż 17776 zdarzeń, czyli ponad dwie trzecie wszystkich. W liceach i technikach było ich po około 2700, w przedszkolach 897, a w szkołach branżowych I stopnia odnotowano natomiast 632 takich zdarzeń.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Najwięcej wypadków ma związek z aktywnością fizyczną. Prawie połowa (48,6 proc.) miała miejsce na salach gimnastycznych, a kolejne tysiące na boiskach, placach zabaw i innych obiektach sportowych. Wychowanie fizyczne to zdecydowanie najniebezpieczniejszy przedmiot, bo to tam doszło do aż 14461 wypadków, czyli aż 58 proc. wszystkich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niepokojące są jednak także dane dotyczące miejsc, które powinny być bezpieczne:

  • 1605 wypadków wydarzyło się w salach lekcyjnych,
  • ponad 4300 na przerwach między lekcjami,
  • ponad 3000 w szkolnych korytarzach.

Dla porównania: w drodze do lub ze szkoły doszło do zaledwie 152 zdarzeń.

Najczęstsza przyczyna? Nieuwaga ucznia

W ponad połowie przypadków (12595) powodem wypadku była zwykła nieuwaga ucznia. Kolejną grupę stanowią zdarzenia spowodowane przez inne osoby, to 2091 przypadków, z czego większość nieumyślnie.
Nie brakuje też sytuacji związanych z przemocą fizyczną, w minionym roku szkolnym było ich 1529, choć tylko 144 uznano za umyślne pobicia.

Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony 14 października, to dobry moment, by przypomnieć o bezpieczeństwie w szkołach, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Każdy wypadek to nie tylko ból i stres, ale często też koszty leczenia i długotrwała rekonwalescencja. Dlatego eksperci przypominają o roli ubezpieczeń szkolnych.

Ubezpieczenia związane ze szkołą nie należą do dużych wydatków. Dobre ubezpieczenie NNW dla dziecka można mieć już od około 50 zł za rok, a OC w życiu prywatnym – poniżej 100 zł. To realna ochrona finansowa w razie nieszczęśliwego wypadku – mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka ds. ubezpieczeń Rankomat.pl.

Szkoła to nie tylko nauka – to codzienne ryzyko

Z opublikowanego przez portal Rankomat.pl raportu wynika jasno: nawet w miejscu, które ma wychowywać i edukować, nie da się uniknąć ryzyka. Wypadki zdarzają się wszędzie. Na sali gimnastycznej, w klasie, a nawet na korytarzu. Dlatego coraz więcej rodziców decyduje się na dodatkowe polisy, a dyrektorzy szkół przypominają o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lekcjach i przerwach.

Powiązane
MOPS a umiarkowany stopień niepełnosprawności – świadczenia i prawa w 2025 roku
MOPS a umiarkowany stopień niepełnosprawności – świadczenia i prawa w 2025 roku
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od października
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od października
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Nowe świadczenie: Od 900 do 1800 zł dodatku mieszkaniowego z podpisem Nawrockiego dla dużej grupy Polaków. Sprawdź, czy Ci się należy
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
85 wypadków dziennie! Tak wygląda szkoła w Polsce
14 paź 2025

Twoje dziecko idzie do szkoły, a Ty zakładasz, że tam jest najbezpieczniej. Niestety, rzeczywistość wygląda inaczej. Coraz częściej to właśnie szkolne korytarze, sale gimnastyczne i boiska stają się miejscem groźnych urazów. Eksperci ostrzegają: nawet zwykła przerwa czy lekcja wychowania fizycznego może skończyć się wizytą u w szpitalu.
Dlaczego Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października?
14 paź 2025

Pierwsze na świecie ministerstwo oświaty powstało w Polsce. Projekt "Komissyi nad edukacją młodzi szlacheckiej dozór mającej" wyprzedzał o wiele lat rozwiązania innych państw w przedmiocie edukacji. Dziś Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej w 1773 r. Przed 1982 r. był to Dzień Nauczyciela.
Szkoła bez jedynek? Nauczyciele biją na alarm: boją się rodziców bardziej niż uczniów
14 paź 2025

Czy w podstawówkach nie będzie już stawiania jedynek? Jeśli tak, to nie dlatego, że uczniowie nagle zaczęli mieć same piątki. Powód jest znacznie mniej budujący — to strach. Strach nauczycieli przed rodzicami, którzy z byle jakiej jedynki potrafią zrobić aferę na pół szkoły. Dyrektorzy, zamiast wspierać pedagogów, coraz częściej sugerują, że lepiej „nie psuć atmosfery”. A jedynki? Te stają się w szkołach… niemile widziane.
Jak funkcjonuje system godzin ponadwymiarowych w polskiej oświacie?
13 paź 2025

Godziny ponadwymiarowe od lat budzą kontrowersje w polskim systemie edukacji. Brak jednoznacznych regulacji prawnych sprawia, że w różnych placówkach nauczyciele są rozliczani z tych godzin w odmienny sposób. W październiku 2025 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego podjął rozmowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki, aby wyjaśnić te niejasności i domagać się klarownych wytycznych.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. zmiany w nagrodach jubileuszowych nauczycieli. Kogo obejmą?
13 paź 2025

Od początku przyszłego roku nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy nauczyciela wzrośnie do 300% wynagrodzenia miesięcznego. Pojawi się też nowe rozwiązanie, czyli nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego.
Na dziecko: 100 zł + 300 zł: wniosek do 30 listopada 2025 r. Świadczenia na rok szkolny 2025/2026
11 paź 2025

Tylko do 30 listopada 2025 r. jest czas na złożenie wniosku o świadczenie dla dziecka na rok szkolny 2025/2026. Chodzi o 300 zł (tzw. Dobry Start), ale można też otrzymać dodatkowo 100 zł (tutaj kryteria są nieco inne). Wyjaśniamy poniżej.
5800 uczniów w klasach mundurowych. Absolwenci takich klas będą mogli skorzystać z uproszczonej ścieżki rekrutacji do służb
10 paź 2025

Blisko 5,8 tys. uczniów rozpoczęło naukę w klasach mundurowych, dedykowanych Policji i Straży Granicznej. Za sprawą systemowych rozwiązań wprowadzonych przez MSWiA - przy wsparciu MEN, powstało łącznie 238 oddziałów w 165 liceach oraz technikach w całej Polsce. Najwięcej uczniów jest w woj. śląskim, wielkopolskim i mazowieckim.
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe: kierunek ku reformie „Kompas Jutra”
09 paź 2025

Reforma podstawy programowej, większa autonomia szkół i nauczycieli, powrót do kwietniowego egzaminu ósmoklasisty oraz obowiązkowe debaty i doświadczenia w klasach – Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe, który ma wprowadzić istotne zmiany już od roku szkolnego 2026/2027. Jak podkreśla Minister to początek największej od lat zmiany w polskim systemie edukacji.

REKLAMA

„Rówieśnicy” – nowy program, który może zatrzymać falę przemocy w szkołach
08 paź 2025

Eksperci alarmują, że aż 66% polskich nastolatków doświadcza przemocy ze strony rówieśników – zarówno fizycznej, jak i psychicznej, w tym również w przestrzeni internetowej. To zjawisko ma poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego młodzieży, prowadząc m.in. do obniżonego poczucia własnej wartości, izolacji społecznej, a w skrajnych przypadkach nawet do prób samobójczych.
Dzień Nauczyciela 2025 – jest nowe wsparcie od MEN dla nauczycieli
14 paź 2025

Dzień Nauczyciela, a właściwie Dzień Edukacji Narodowej, w Polsce obchodzony jest zawsze tego samego dnia – 14 października. W tym roku święto to wypada w najbliższy wtorek. Na co mogą liczyć nauczyciele w tym dniu? Okazuje się, że rząd już teraz przygotował dla nich całkiem nowe wsparcie, chociaż trudno ocenić, czy akurat na taki rodzaj wsparcia nauczyciele liczyli.

REKLAMA