Martwisz się o swoje dziecko w szkole? Sprawdź, co może mu się stać [RAPORT]

Twoje dziecko idzie do szkoły, a Ty zakładasz, że tam jest najbezpieczniej. Niestety, rzeczywistość wygląda inaczej. Coraz częściej to właśnie szkolne korytarze, sale gimnastyczne i boiska stają się miejscem groźnych urazów. Eksperci ostrzegają: nawet zwykła przerwa czy lekcja wychowania fizycznego może skończyć się wizytą u w szpitalu.

W polskich szkołach dochodzi średnio do 85 wypadków dziennie. Tak wynika z najnowszego raportu Rankomat.pl. Aż 71 proc. z nich ma miejsce w szkołach podstawowych, co oznacza, że właśnie tam uczniowie są najbardziej narażeni na urazy. W roku szkolnym 2023/2024 odnotowano łącznie 25 012 wypadków, a więc każdego dnia nauki statystycznie kilkudziesięciu uczniów i nauczycieli doznawało kontuzji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Śląskie na czele niechlubnego rankingu

Najwięcej wypadków szkolnych wydarzyło się w województwie śląskim – 4413 zdarzeń, czyli ponad 17 proc. wszystkich w Polsce. Kolejne miejsca zajęły Małopolska (2923) i Mazowsze (2590). Najbezpieczniejsze okazały się regiony mniej zaludnione: lubuskie (497), opolskie (736) i zachodniopomorskie (782).

Eksperci tłumaczą, że liczba wypadków zależy głównie od gęstości zaludnienia i liczby uczniów. Im większe klasy i szkoły, tym większe ryzyko niebezpiecznych sytuacji.

Wypadki głównie w podstawówkach i na WF-ie

W roku szkolnym 2023/24 co siódmy wypadek wydarzył się w podstawówce. Zgłoszono tam aż 17776 zdarzeń, czyli ponad dwie trzecie wszystkich. W liceach i technikach było ich po około 2700, w przedszkolach 897, a w szkołach branżowych I stopnia odnotowano natomiast 632 takich zdarzeń.

REKLAMA

Najwięcej wypadków ma związek z aktywnością fizyczną. Prawie połowa (48,6 proc.) miała miejsce na salach gimnastycznych, a kolejne tysiące na boiskach, placach zabaw i innych obiektach sportowych. Wychowanie fizyczne to zdecydowanie najniebezpieczniejszy przedmiot, bo to tam doszło do aż 14461 wypadków, czyli aż 58 proc. wszystkich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Niepokojące są jednak także dane dotyczące miejsc, które powinny być bezpieczne:

1605 wypadków wydarzyło się w salach lekcyjnych,

wydarzyło się w salach lekcyjnych, ponad 4300 na przerwach między lekcjami,

na przerwach między lekcjami, ponad 3000 w szkolnych korytarzach.

Dla porównania: w drodze do lub ze szkoły doszło do zaledwie 152 zdarzeń.

Najczęstsza przyczyna? Nieuwaga ucznia

W ponad połowie przypadków (12595) powodem wypadku była zwykła nieuwaga ucznia. Kolejną grupę stanowią zdarzenia spowodowane przez inne osoby, to 2091 przypadków, z czego większość nieumyślnie.

Nie brakuje też sytuacji związanych z przemocą fizyczną, w minionym roku szkolnym było ich 1529, choć tylko 144 uznano za umyślne pobicia.

Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność

Dzień Edukacji Narodowej, obchodzony 14 października, to dobry moment, by przypomnieć o bezpieczeństwie w szkołach, zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Każdy wypadek to nie tylko ból i stres, ale często też koszty leczenia i długotrwała rekonwalescencja. Dlatego eksperci przypominają o roli ubezpieczeń szkolnych.

Ubezpieczenia związane ze szkołą nie należą do dużych wydatków. Dobre ubezpieczenie NNW dla dziecka można mieć już od około 50 zł za rok, a OC w życiu prywatnym – poniżej 100 zł. To realna ochrona finansowa w razie nieszczęśliwego wypadku – mówi Ewelina Ratajczak, ekspertka ds. ubezpieczeń Rankomat.pl.

Szkoła to nie tylko nauka – to codzienne ryzyko

Z opublikowanego przez portal Rankomat.pl raportu wynika jasno: nawet w miejscu, które ma wychowywać i edukować, nie da się uniknąć ryzyka. Wypadki zdarzają się wszędzie. Na sali gimnastycznej, w klasie, a nawet na korytarzu. Dlatego coraz więcej rodziców decyduje się na dodatkowe polisy, a dyrektorzy szkół przypominają o obowiązku przestrzegania zasad bezpieczeństwa na lekcjach i przerwach.