Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Nowelizacja Karty Nauczyciela. Wprowadzono zmiany w naliczaniu godzin ponadwymiarowych. Ale to nie wszystko...

Nowelizacja Karty Nauczyciela. Wprowadzono zmiany w naliczaniu godzin ponadwymiarowych. Ale to nie wszystko...

17 października 2025, 09:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
nauczyciel, uczeń, szkoła, Karta Nauczyciela
Nowelizacja Karty Nauczyciela, wprowadzająca zmiany w naliczaniu godzin ponadwymiarowych, od dłuższego czasu jest przedmiotem intensywnych kontrowersji i dyskusji w środowisku szkolnym (zarówno wśród nauczycieli, jak i dyrektorów). W odpowiedzi na liczne apele i wątpliwości, MEN zdecydowało się w czwartek na wydanie oficjalnego komunikatu, mającego na celu wyjaśnienie i doprecyzowanie założeń.

Nowelizacja Karty Nauczyciela, uchwalona we współpracy ze związkami zawodowymi i po konsultacjach społecznych, ma na celu wyrównanie warunków pracy i płacy nauczycieli oraz zwiększenie stabilności zatrudnienia w edukacji. Główne założenia to eliminacja nierównego traktowania w różnych typach szkół i samorządach oraz wprowadzenie jednolitych, jasnych reguł dotyczących wynagradzania, awansu i uprawnień zawodowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) oficjalnie tłumaczy, że wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela zmiany mają na celu wyrównanie warunków pracy i płac oraz zwiększenie stabilności zatrudnienia w sektorze oświaty. Resort podkreśla, że nowe przepisy ujednolicają zasady naliczania godzin ponadwymiarowych oraz gwarantują nauczycielom wynagrodzenie w specyficznych przypadkach, kiedy byli gotowi do wykonania pracy, lecz nie mogli jej zrealizować z niezawinionych przez siebie powodów.

Ujednolicenie przepisów i wyjątki od zasady

Nowelizacja wprowadza jednolite regulacje zarówno dla szkół samorządowych, jak i rządowych, co ma zakończyć długotrwałe różnice w interpretacji prawa. Zasadniczo, wynagrodzenie ma przysługiwać wyłącznie za faktycznie zrealizowane zajęcia. Jednak nowe przepisy przewidują dwa kluczowe wyjątki od tej zasady, w których nauczyciel zachowuje prawo do płacy:

  1. Gdy nauczyciel, na polecenie dyrektora, prowadzi w tym samym dniu inne zajęcia opiekuńcze lub wychowawcze zamiast niezrealizowanych lekcji.
  2. Gdy zajęcia indywidualne (np. rewalidacyjne) nie odbyły się z przyczyn niezależnych od nauczyciela, takich jak choroba ucznia.

Te rozwiązania są korzystniejsze dla nauczycieli niż dotychczasowa, restrykcyjna praktyka orzecznicza Sądu Najwyższego, która w ogóle nie przewidywała wynagrodzenia za niezrealizowane godziny z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Zmiana stanowiska w stosunku do orzecznictwa

Nowe rozwiązania odchodzą od restrykcyjnej interpretacji wydanej przez Sąd Najwyższy w 2010 roku, która stwierdzała, że nawet jeśli brak realizacji godzin ponadwymiarowych wynikał z winy szkoły, nauczycielowi nie należało się za nie wynagrodzenie. Obecnie gotowość nauczyciela do pracy staje się kluczową przesłanką do zachowania prawa do wynagrodzenia w określonych sytuacjach. Ministerstwo zapewnia, że dyrektorzy zachowują elastyczność i mogą minimalizować straty finansowe nauczycieli (np. w przypadku wycieczki klasowej) poprzez przydzielanie im doraźnych zastępstw lub zajęć opiekuńczych. MEN podsumowuje, że zmiany mają charakter doprecyzowujący i eliminują rozbieżności w stosowaniu prawa.

Reakcja Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)

Po publikacji komunikatu MEN, Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) odświeżył swoje stanowisko. ZNP domaga się, tak jak postulował już w kwietniu podczas opiniowania projektu, prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe również w przypadku usprawiedliwionego nieodbycia zajęć, gdy nie wynika to z winy nauczyciela. Związek poinformował, że już w kwietniu przedstawiał swoje propozycje korzystnych zapisów, a podczas spotkań w październiku opisał MEN niekorzystne skutki nowelizacji, które prowadzą do utraty wynagrodzenia przez nauczycieli.

Niepewność w szkołach

Od września w placówkach edukacyjnych w całej Polsce panuje chaos związany z nowymi zasadami naliczania godzin. Nauczyciele i dyrektorzy alarmują, że mają poważne trudności z zastosowaniem przepisów, które generalnie płacą tylko za faktycznie przeprowadzone zajęcia. W praktyce, oznacza to ryzyko utraty wypłaty za godziny, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych od pedagoga (np. wycieczki szkolne, rekolekcje, egzaminy próbne czy choroby uczniów). Związki zawodowe, w tym ZNP i NSZZ "Solidarność", podkreślają, że brak klarowności nowych regulacji zachwiał poczuciem finansowego i zawodowego bezpieczeństwa wśród nauczycieli.

Rozliczanie w specjalnych tygodniach

Wprowadzono również jednolite zasady rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których wystąpiły:

  • usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela,
  • dni ustawowo wolne od pracy,
  • rozpoczęcie lub zakończenie zajęć w trakcie tygodnia.

Liczbę godzin ponadwymiarowych ustala się, pomniejszając tygodniowe pensum o 1/5 (lub 1/4 przy 4-dniowym tygodniu pracy) za każdy z tych dni.

Pozostałe najważniejsze zmiany pragmatyczne

Nowelizacja wprowadziła także inne korzystne dla nauczycieli zmiany, m.in.:

  • Podwojenie odprawy emerytalnej i nagrodę jubileuszową po 45 latach pracy.
  • Ujednolicenie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu z pensum nauczycieli przedmiotowych.
  • Skrócenie okresu do uzyskania umowy na czas nieokreślony przez nauczyciela początkującego (z 2 lat do 1 roku).
  • Rozszerzenie uprawnień do świadczeń kompensacyjnych.
  • Wyeliminowanie możliwości przydzielania doraźnych zastępstw bez dodatkowego wynagrodzenia w czasie, w którym nauczyciel powinien realizować swoje pensum.
  • Likwidacja tzw. godzin czarnkowych od 1 września 2025 roku.

Wprowadzone przepisy są wynikiem dialogu ze związkami zawodowymi i środowiskiem oświatowym, a termin ich wejścia w życie został przyspieszony na wniosek Związku Nauczycielstwa Polskiego na 1 września 2025 roku.

Źródło: INFOR
