Serwisy
Strona główna » Edukacja » Zarządzanie w oświacie » Dyrektor szkoły bez konkursu? Od 1 września 2025 r. nowe zasady przedłużania kadencji

Dyrektor szkoły bez konkursu? Od 1 września 2025 r. nowe zasady przedłużania kadencji

14 października 2025, 15:53
Przedłużanie kadencji dyrektora szkoły według nowych zasad
Przedłużanie kadencji dyrektora szkoły według nowych zasad
Możliwość przedłużenia kadencji dyrektora szkoły bez konkursu jest odpowiedzią na postulaty samorządów. Obowiązkowe konkursy często prowadziły do czasochłonnych procedur. Co się zmieniło od 1 września 2025 r.? Na jaki okres można powierzyć to stanowisko?

Pozytywne opinie

Od 1 września 2025 r. przepisy pozwalają na przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora na kolejny okres bez przeprowadzania konkursu, ale jest warunek.

Otóż przedłużenie może nastąpić po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej, a także zakładowych organizacji związkowych. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez ministrów oprócz opinii tych podmiotów wymagana będzie opinia kuratora oświaty (z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania).

Ważny termin

Wymagane opinie powinny być wydawane w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Niewydanie opinii w tym terminie będzie uznawane za wydanie opinii pozytywnej.

Maksymalnie 10 lat

Łączny okres powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki i następnie przedłużenia powierzenia tego stanowiska to maksymalnie 10 lat szkolnych.

Szczegółowe informacje znajdziesz w INFORLEX.PL »»»

Podstawa prawna

art. 6 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2025 r., poz. 1160)

Opracowano na podstawie artykułu, którego autorką jest Anna Dryja specjalista w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Źródło: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń
