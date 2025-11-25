Ranking „Uczelnia Otwarta” rusza w całej Polsce. Nowy certyfikat może zmienić rynek szkolnictwa wyższego

Czy polskie uczelnie są naprawdę przyjazne studentom? Nowy ogólnopolski ranking ma pokazać, które szkoły wyższe tworzą bezpieczne, dostępne i włączające środowisko akademickie. Pierwsze wyniki poznamy już w marcu – a certyfikat może stać się jednym z najważniejszych wyróżników w rekrutacji na studia.

Nowy projekt: przełom w podejściu do studenta

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego zainaugurowano projekt „Uczelnia Otwarta” – pierwszą w Polsce inicjatywę kompleksowo oceniającą, na ile szkoły wyższe są przyjazne studentom, szczególnie tym z niepełnosprawnościami i neuroróżnorodnym.

Projekt, finansowany ze środków MNiSW, realizowany jest przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest wyróżnienie uczelni tworzących dostępne, bezpieczne i włączające środowisko akademickie oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie równości, przeciwdziałania przemocy i wspierania rozwoju studentów.

– Szukaliśmy sposobu, by nagrodzić uczelnie naprawdę prostudenckie, bo to studenci są najważniejsi – podkreśliła Karolina Zioło-Pużuk, sekretarz stanu w MNiSW.

Co będzie oceniane? Pięć kluczowych obszarów

Ranking obejmuje aż pięć obszarów, które – zdaniem twórców – najpełniej odzwierciedlają jakość środowiska akademickiego:

1. Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami

Dostępność architektoniczna i cyfrowa, działanie BON-ów, alternatywne formy egzaminowania, asystenci, tłumacze PJM, wsparcie psychologiczne.

2. Wsparcie studentów neuroróżnorodnych

Indywidualizacja procesu kształcenia, programy adaptacyjne, mentoring, przeszkolenie kadry.

3. Włączające środowisko akademickie

Możliwość używania preferowanego imienia, działania antydyskryminacyjne, współpraca z organizacjami studenckimi i grupami wsparcia.

4. Przeciwdziałanie przemocy i wykluczeniu

Polityki antymobbingowe i antyprzemocowe, bezpieczne kanały zgłaszania nadużyć, interwencje kryzysowe.

5. Zaangażowanie studentów i monitoring potrzeb

Stałe badania opinii, rzecznicy praw studentów, mediacje, transparentne raportowanie działań.

Trzy poziomy wyróżnień, jeden cel: realna zmiana

Uczelnie mogą zdobyć jeden z trzech poziomów certyfikatu:

Brązowy – spełnienie podstawowych standardów w min. 3 obszarach

– spełnienie podstawowych standardów w min. 3 obszarach Srebrny – rozszerzone działania w min. 4 obszarach

– rozszerzone działania w min. 4 obszarach Złoty – kompleksowe, innowacyjne rozwiązania i modelowe praktyki

Certyfikat „Uczelnia Otwarta” ma stać się narzędziem mobilizującym uczelnie do wprowadzania konkretnych, systemowych rozwiązań, a dla kandydatów – wiarygodnym źródłem wiedzy o jakości studiowania.

Kiedy poznamy pierwsze wyniki?

Pierwsze publiczne ogłoszenie wyników i przyznanie certyfikatów w ramach „Uczelni Otwartej” jest planowane na marzec 2026 r. W kwietniu i maju nastąpi szeroka promocja wyników wśród kandydatów na studia.

Informacje o projekcie będą publikowane na bieżąco na stronie: www.uczelnia-otwarta.psrp.org.pl

Dlaczego ranking może wpłynąć na rynek edukacyjny?

W dobie niżu demograficznego i rosnącej konkurencji między uczelniami certyfikat „Uczelnia Otwarta” może stać się realnym parametrem atrakcyjności szkoły wyższej. Kandydaci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na program nauczania, ale również na komfort studiowania, wsparcie psychologiczne i atmosferę na campusie.

– Na jakość studiowania składa się jakość kształcenia oraz jakość wsparcia, jakie uczelnia oferuje studentom – przypomniała Julia Bednarska-Leśniak, przewodnicząca PSRP.