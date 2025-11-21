REKLAMA

Rekrutacja 2025/2026: Psychologia króluje, a walka o miejsce na popularnych kierunkach coraz ostrzejsza

Rekrutacja 2025/2026: Psychologia króluje, a walka o miejsce na popularnych kierunkach coraz ostrzejsza

21 listopada 2025, 08:11
[Data aktualizacji 21 listopada 2025, 08:18]
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
Rekrutacja 2025/2026: Psychologia króluje, a walka o miejsce na popularnych kierunkach coraz ostrzejsza
Shutterstock

Ponad 450 tysięcy osób rozpoczęło w tym roku studia na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Najpopularniejsze kierunki notują rekordowe zainteresowanie, a o jedno miejsce na niektórych z nich walczy kilkudziesięciu kandydatów. Sprawdzamy, które uczelnie i kierunki przyciągnęły najwięcej chętnych.

Rekordowe zainteresowanie studiami

W roku akademickim 2025/2026 na pierwszy rok studiów przyjęto łącznie 450715 osób. Największą grupę stanowią studenci studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich – 335368 osób. Kolejne 115347 zakwalifikowano na studia drugiego stopnia. Dane potwierdzają, że mimo dynamicznych zmian na rynku pracy edukacja wyższa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych ścieżek rozwoju młodych Polaków.

Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Wśród uczelni publicznych ponownie prym wiodą największe ośrodki akademickie. Najwięcej nowych studentów na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich przyjęły:

  • Uniwersytet Warszawski – 9898 osób,
  • Uniwersytet Jagielloński – 8682,
  • Uniwersytet Wrocławski – 6842,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 6826,
  • Uniwersytet Łódzki – 6699.

Gdzie kandydaci aplikowali najczęściej?

Jeszcze bardziej konkurencyjnie wygląda zestawienie uczelni najczęściej wybieranych podczas rekrutacji. Pod względem liczby zgłoszeń dominuje Uniwersytet Warszawski, który otrzymał aż 48749 aplikacji. Tuż za nim znalazł się Uniwersytet Jagielloński (36808 zgłoszeń), a trzecie i czwarte miejsce zajęły największe politechniki – warszawska i gdańska. Pierwszą piątkę zamyka krakowska AGH.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również uczelnie zawodowe. Najbardziej oblegane to Akademia Tarnowska (2826 kandydatów) oraz Collegium Witelona w Legnicy (1687 zgłoszeń).

Najbardziej oblegane kierunki – japonistyka nadal nie do przebicia

Jak co roku, niektóre kierunki okazały się wyjątkowo trudne do zdobycia. Rekordowe zagęszczenie kandydatów na jedno miejsce odnotowano na orientalistyce – japonistyce, gdzie o indeks walczyło średnio 22,2 osoby. Wysoko uplasowały się również: kierunek lekarsko-dentystyczny (18 kandydatów na miejsce), Business and Management (17,7), Data Science w biznesie (16,3) oraz reżyseria (16,1).

Minister nauki Marcin Kulasek podkreśla, że cieszy go rosnące zainteresowanie kierunkami związanymi z biznesem i nowoczesnymi technologiami. - Najważniejsze jednak, by wybrać kierunek w zgodzie ze sobą […] i pogłębiać wiedzę w tematyce, która naprawdę nas fascynuje – zaznacza.

Psychologia znów numerem jeden

Tradycyjnie ogromną popularnością cieszą się także kierunki klasyczne. Najczęściej wybieraną dziedziną tegorocznej rekrutacji była psychologia – aż 43562 zgłoszenia. Kolejne miejsca zajęły kierunek lekarski (30597), zarządzanie (27368), prawo (26377) oraz informatyka (26248).

Zainteresowanie nie słabnie również wśród uczelni niepublicznych. Prym wiodą Uniwersytet SWPS, Akademia Leona Koźmińskiego, Akademia WSB, Uniwersytet VIZJA oraz WSB Merito w Poznaniu, które od lat stawiają na ofertę dostosowaną do potrzeb rynku.

Młodzi Polacy wiedzą, czego chcą

Tegoroczna rekrutacja potwierdza, że młodzi ludzie nadal traktują studia jako ważny etap rozwoju zawodowego i osobistego. Wysokie zainteresowanie zarówno naukami społecznymi, jak i kierunkami ścisłymi pokazuje rosnącą różnorodność aspiracji – od tradycyjnych zawodów prawniczych i medycznych po nowoczesne obszary biznesu i technologii.

Źródło: MNiSW
Edukacja
