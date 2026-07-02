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Strona główna » Edukacja » Studia » Praca w IT w dobie AI - nie tylko programowanie. Trzeba rozwijać różne kompetencje, by być gotowym na kolejne zmiany. IT Talent Index 2026

Praca w IT w dobie AI - nie tylko programowanie. Trzeba rozwijać różne kompetencje, by być gotowym na kolejne zmiany. IT Talent Index 2026

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02 lipca 2026, 14:40
HR, kompetencje, AI, rynek pracy branża IT
Praca w IT w dobie AI - nie tylko programowanie. Trzeba rozwijać różne kompetencje, by być gotowym na kolejne zmiany. IT Talent Index 2026
Shutterstock

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Ponad 2 000 osób wypełniło Test Kompetencji Future Collars, tworząc pierwszą edycję IT Talent Index, projektu analizującego, jak zmieniają się kompetencje osób planujących rozwój zawodowy w erze sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Wyniki pokazują wyraźnie, że dziś największą wartość na rynku pracy mają nie pojedyncze umiejętności techniczne, ale zdolność łączenia technologii, biznesu, kreatywności i ciągłego uczenia się.

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Jakich pracowników szuka dziś branża IT

Przez lata branża technologiczna była opowiadana w bardzo prosty sposób. Sukces w IT miał należeć do osób technicznych, świetnych z matematyki, logicznych i skoncentrowanych na programowaniu. W efekcie wiele osób z góry wykluczało siebie z myślenia o rozwoju w nowych technologiach.

Dziś ten obraz jest już nieaktualny.

Rozwój sztucznej inteligencji to tylko jeden z procesów zmieniających rynek pracy. Równolegle organizacje mierzą się z automatyzacją, cyberbezpieczeństwem, analizą danych, transformacją chmurową oraz rosnącą potrzebą ciągłego uczenia się. Zmieniają się nie tylko narzędzia i technologie, ale przede wszystkim kompetencje, których oczekują pracodawcy.

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Ważne

Coraz większą wartość mają osoby, które potrafią szybko się uczyć, łączyć wiedzę z różnych obszarów, współpracować z innymi i wykorzystywać technologię do rozwiązywania realnych problemów biznesowych. Innymi słowy, nie wystarczy już wiedzieć jak coś zrobić. Coraz częściej liczy się umiejętność zrozumienia co, dlaczego i z kim warto zrobić.

Zmienia się sposób planowania kariery - nowa mapa kompetencji

Jeszcze kilka lat temu planowanie kariery oznaczało wybór konkretnego zawodu. Dziś coraz częściej mówimy o budowaniu portfolio kompetencji. Technologie zmieniają się szybciej niż nazwy stanowisk, dlatego największą przewagą staje się zdolność uczenia się, adaptacji i łączenia różnych obszarów wiedzy – mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska, CEO Future Collars.

Analiza ponad 2 tysięcy wyników Testu Kompetencji pokazuje, że potencjał osób zainteresowanych rozwojem w nowych technologiach jest znacznie bardziej zróżnicowany, niż sugeruje stereotypowy obraz branży IT.

Najliczniejszą grupę stanowi profil Unicorn, odpowiadający za około 31% wszystkich wyników. Kolejne miejsca zajmują STEEL (26%), Venture Builder (23%) oraz Integrator (20%).

Kompetencje w IT - Test Kompetencji Future Collars 2026

Materiały prasowe

To istotna obserwacja. Wyniki nie wskazują na dominację jednego typu kompetencji. Wręcz przeciwnie, pokazują, że osoby planujące rozwój w nowych technologiach reprezentują różne style myślenia, działania i rozwiązywania problemów.

Profil Unicorn łączy kreatywność z analitycznym podejściem i łatwo odnajduje się w nowych obszarach. STEEL wyróżnia się logicznym myśleniem, dokładnością i predyspozycjami do pracy analityczno-technicznej. Venture Builder koncentruje się na realizacji projektów, przedsiębiorczości i skutecznym wdrażaniu zmian, natomiast Integrator najlepiej odnajduje się w rolach wymagających współpracy, komunikacji oraz łączenia ludzi, procesów i technologii.

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W praktyce oznacza to, że nie istnieje jeden „idealny” profil osoby, która odnajdzie się w świecie nowych technologii. Różne predyspozycje prowadzą do różnych ścieżek rozwoju. W praktyce oznacza to, że rozwój w nowych technologiach może prowadzić zarówno w kierunku sztucznej inteligencji, analizy danych, cyberbezpieczeństwa, programowania czy projektowania doświadczeń użytkownika, jak również kompetencji Human Skills, które coraz częściej stanowią niezbędne uzupełnienie kompetencji technicznych.

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Potwierdzają to również dane World Economic Forum, według których do 2030 roku zmianie ulegnie 39–44% kompetencji wykorzystywanych obecnie przez pracowników (WEF, Future of Jobs Report). Wśród najważniejszych kompetencji przyszłości pracodawcy wskazują analityczne myślenie, kreatywność, odporność psychiczną, elastyczność oraz gotowość do uczenia się przez całe życie.

Co istotne, kompetencje dominujące w najczęściej występujących profilach są spójne z kierunkiem zmian opisywanym w raportach World Economic Forum oraz Hays. Pokazuje to, że wyniki Testu Kompetencji odzwierciedlają szersze trendy zachodzące na współczesnym rynku pracy.

Dla pracodawców oznacza to konieczność budowania zespołów złożonych z osób o uzupełniających się kompetencjach, a nie poszukiwania jednego „idealnego” kandydata.

Dlaczego znów liczy się wszechstronność

Przez wiele lat rynek pracy premiował przede wszystkim specjalizację. Im bardziej wyspecjalizowana była dana osoba, tym większą miała wartość dla pracodawców. Rozwój sztucznej inteligencji oraz automatyzacji zaczyna jednak zmieniać tę logikę.

Coraz więcej powtarzalnych zadań może zostać przejętych przez technologię. W efekcie rośnie znaczenie kompetencji, których nie da się łatwo zautomatyzować – kreatywności, krytycznego myślenia, współpracy, rozumienia kontekstu biznesowego oraz gotowości do ciągłego uczenia się.

To właśnie dlatego coraz częściej mówi się o powrocie współczesnego „człowieka renesansu”, osoby, która nie ogranicza się do jednej dziedziny, lecz potrafi łączyć wiedzę z różnych obszarów, wyciągać wnioski i przekładać je na praktyczne rozwiązania.

– Jeszcze kilka lat temu firmy szukały przede wszystkim specjalistów w jednej dziedzinie. Dziś coraz częściej poszukują osób, które potrafią łączyć kompetencje technologiczne, biznesowe i interpersonalne. To właśnie takie połączenie pozwala skutecznie wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji i odpowiadać na wyzwania współczesnego rynku pracy. Analiza wyników Testu Kompetencji pokazuje, że taki profil jest dziś najczęściej reprezentowany wśród osób planujących rozwój w nowych technologiach – mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska, CEO Future Collars.

Ten kierunek potwierdzają również dane rekrutacyjne. W Raporcie Płacowym Hays 2026 pracodawcy częściej wskazują kompetencje biznesowe i analityczne (47%) niż kompetencje stricte techniczne (43%). Niewiele niżej znajdują się kompetencje miękkie i przywódcze (42%), a dopiero następnie kompetencje cyfrowe i IT (36%).

Dlaczego Human Skills stają się równie ważne jak AI?

Jeszcze kilka lat temu rozwój kariery kojarzył się głównie z nauką nowych technologii. Dziś coraz wyraźniej widać, że sama znajomość narzędzi przestaje być wystarczająca. Firmy poszukują osób, które potrafią:

● analizować problemy,

● współpracować z różnymi zespołami,

● komunikować się z biznesem,

● uczyć się szybciej od innych,

● wykorzystywać AI jako wsparcie swojej pracy.

Human Skills nie zastępują kompetencji technicznych. Stają się ich naturalnym uzupełnieniem. To właśnie połączenie wiedzy technologicznej, biznesowej i interpersonalnej tworzy dziś największą wartość dla pracowników i organizacji.

Kompetencje w IT - Test Kompetencji Future Collars 2026

Materiały prasowe

IT to znacznie więcej niż programowanie

Jednym z największych mitów dotyczących branży technologicznej jest przekonanie, że rozwój w IT oznacza przede wszystkim naukę programowania. Tymczasem współczesny rynek nowych technologii potrzebuje znacznie szerszego spektrum kompetencji.

Dzisiejsze organizacje poszukują nie tylko programistów, ale również specjalistów od analizy danych, cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji, zarządzania produktami, projektowania doświadczeń użytkowników (UX), automatyzacji procesów czy transformacji cyfrowej. Coraz większego znaczenia nabierają także role łączące technologię z biznesem oraz osoby potrafiące skutecznie współpracować w interdyscyplinarnych zespołach.

Potwierdzają to również dane z rynku pracy. Raport „Rynek pracy IT 2025/2026. Powrót do stabilności” przygotowany przez No Fluff Jobs wskazuje na rosnące znaczenie ról związanych z analizą danych, cyberbezpieczeństwem, sztuczną inteligencją oraz kompetencjami znajdującymi się na styku technologii i biznesu.

Podobny obraz wyłania się z analizy wyników Testu Kompetencji Future Collars. Różnorodność profili pokazuje, że nie istnieje jeden uniwersalny zestaw predyspozycji prowadzących do kariery w nowych technologiach. Każdy z czterech profili odpowiada innemu stylowi działania i może prowadzić do odmiennych ról zawodowych.

Ważne

Dlatego pytanie „Czy nadaję się do IT?” coraz częściej okazuje się niewłaściwe. Znacznie lepiej zapytać: „W jakim obszarze nowych technologii najlepiej wykorzystam swoje naturalne predyspozycje?” To właśnie od odpowiedzi na to pytanie warto dziś rozpoczynać planowanie rozwoju zawodowego.

AI zmienia zasady gry

Rozwój sztucznej inteligencji jeszcze bardziej przyspiesza zmiany zachodzące na rynku pracy. Coraz więcej zadań można zautomatyzować, dlatego rośnie znaczenie kompetencji, które pozwalają człowiekowi skutecznie współpracować z technologią, a nie z nią konkurować.

Potwierdzają to również dane. Według raportu Power Skills 2026 rośnie znaczenie adaptacyjności, inteligencji emocjonalnej, krytycznego myślenia, kompetencji cyfrowych oraz etyki AI. Jednocześnie zapotrzebowanie na role wymagające podstawowej znajomości sztucznej inteligencji wzrosło o około 70% rok do roku.

O przewadze zawodowej coraz rzadziej decyduje więc sama znajomość narzędzi. Znacznie ważniejsza staje się umiejętność świadomego wykorzystywania AI, krytycznej oceny jej wyników oraz łączenia technologii z potrzebami biznesu i użytkowników.

To właśnie dlatego przyszłość należy do osób potrafiących rozwijać portfolio kompetencji, a nie tylko pojedynczą specjalizację. Analiza wyników IT Talent Index pokazuje, że osoby planujące rozwój w nowych technologiach coraz częściej reprezentują profile łączące kompetencje analityczne, technologiczne, biznesowe i interpersonalne. To właśnie takie połączenie będzie decydować o wartości pracowników w erze sztucznej inteligencji.

Sztuczna inteligencja nie zastępuje potrzeby rozwoju kompetencji. Wręcz przeciwnie, sprawia, że stają się one jeszcze ważniejsze. W przyszłości przewagę będą budować osoby, które potrafią połączyć potencjał AI z własnym doświadczeniem, krytycznym myśleniem i umiejętnością współpracy z innymi – mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska, CEO Future Collars.

Co wynika z tego dla rynku pracy?

Pierwsza edycja IT Talent Index prowadzi do jednego, bardzo ważnego wniosku: przyszłość rynku pracy nie należy do jednego typu specjalisty. To dobra wiadomość zarówno dla osób planujących swoją karierę, jak i dla pracodawców budujących zespoły przyszłości. Transformacja cyfrowa nie wymaga wyłącznie programistów czy ekspertów od AI. Wymaga ludzi o uzupełniających się kompetencjach, analitycznych, technologicznych, biznesowych i interpersonalnych, którzy potrafią wspólnie odpowiadać na coraz bardziej złożone wyzwania.

Zmienia się więc nie tylko rynek pracy. Zmienia się również sposób myślenia o rozwoju zawodowym. Coraz mniej liczy się wybór jednego zawodu na całe życie, a coraz bardziej świadome budowanie kompetencji, które pozwalają odnaleźć się w kolejnych zmianach technologicznych.

Jak dziś wygląda rozwój kompetencji?

Transformacja cyfrowa sprawia, że rozwój zawodowy coraz rzadziej polega na zdobyciu jednej umiejętności czy ukończeniu jednego kursu. Coraz częściej jest to proces, który zaczyna się od zrozumienia zmian zachodzących na rynku, a kończy na budowaniu zdolności do ciągłego uczenia się i adaptacji.

Nie wierzymy już w model, w którym wystarczy wybrać jeden zawód i wykonywać go przez całe życie. Technologie zmieniają się zbyt szybko. Dlatego patrzymy na rozwój kompetencji jak na proces składający się z kilku etapów. Najpierw warto zrozumieć, jak zmienia się rynek pracy. Następnie poznać własne predyspozycje i świadomie wybrać kierunek rozwoju. Dopiero później przychodzi czas na zdobywanie konkretnych kompetencji, podczas bootcampów, szkoleń, warsztatów czy Live Sessions. Ostatnim, ale najważniejszym elementem jest budowanie odporności na kolejne zmiany, bo rozwój nie kończy się wraz z ukończeniem kursu. To proces, który trwa przez całe życie zawodowe – mówi Joanna Pruszyńska-Witkowska, CEO Future Collars.

Takie podejście sprawia, że rozwój zawodowy przestaje być jednorazową decyzją, a staje się świadomie zaplanowaną drogą. Nie chodzi o znalezienie jednego „zawodu przyszłości”, ale o rozwijanie kompetencji, które pozwolą odnaleźć się niezależnie od tego, jak będzie zmieniał się rynek pracy.

Kompetencje zamiast zawodów

Wnioski płynące z pierwszej edycji IT Talent Index pokazują, że rynek pracy coraz wyraźniej odchodzi od myślenia o jednym zawodzie wykonywanym przez całe życie. Coraz większego znaczenia nabiera umiejętność świadomego rozwijania kompetencji, które pozwalają odnaleźć się w kolejnych zmianach technologicznych i biznesowych. W świecie, w którym sztuczna inteligencja zmienia sposób pracy niemal każdej branży, to właśnie zdolność uczenia się, adaptacji i łączenia różnych obszarów wiedzy staje się najcenniejszą kompetencją.

Ważne

Pytanie nie brzmi już więc: „Jaki zawód wybrać?” Znacznie ważniejsze staje się dziś pytanie: „Jakie kompetencje rozwijać, aby być gotowym na kolejne zmiany?”

***
Osoby zainteresowane poznaniem własnego profilu mogą bezpłatnie wykonać Test IT Future Profile, który na podstawie odpowiedzi określa dominujący profil kompetencyjny.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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