REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Zmiany w szkolnictwie branżowym. MEN wygasza część zawodów

Zmiany w szkolnictwie branżowym. MEN wygasza część zawodów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 sierpnia 2026, 14:15
[Data aktualizacji 14 sierpnia 2026, 15:09]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
nauka zawodu klasyfikacja zawodów szkoły branżowe
Zmiany w szkolnictwie branżowym. MEN wygasza część zawodów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Edukacji Narodowej wykreśla sześć profesji z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Już od roku szkolnego 2026/2027 nabór uczniów zostaje wstrzymany. Sprawdź, które profesje zostały wykreślone z klasyfikacji.

Wygaszanie zawodów szkolnictwa branżowego

1 września 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. W wyniku zmian zostanie wprowadzony uaktualniony załącznik z pełną klasyfikacją profesji. Nowe regulacje określają także okresy przejściowe dla wybranych zawodów.

REKLAMA

REKLAMA

Z klasyfikacji zostaną wykreślone następujące zawody:

  • ogrodnik,
  • optyk-mechanik,
  • technik architektury krajobrazu,
  • technik ogrodnik,
  • technik optyk,
  • mechanik precyzyjny.

Koniec z naborem do wygaszanych zawodów

Od roku szkolnego 2026/2027 szkoły nie prowadzą już naboru do zawodów wykreślonych z klasyfikacji szkolnictwa branżowego: „optyk-mechanik”, „technik optyk”, „ogrodnik”, „technik ogrodnik” oraz „technik architektury krajobrazu”. Już rozpoczęte kształcenie będzie kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia.

Wyjątkiem jest zawód „mechanik precyzyjny”. Ten kierunek może być uruchomiony jeszcze w latach 2026/2027 i 2027/2028. Kształcenie w tym zawodzie rozpoczęte przed 1 września 2028 r. będzie prowadzone do zakończenia cyklu kształcenia.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Czytaj również:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup skutera inwalidzkiego?

Waloryzacja emerytur na nowych zasadach, ustalonych przez Prezydenta Karola Nawrockiego – już nie tylko procentowa, ale również kwotowa podwyżka świadczeń?

Tymczasowe przyporządkowanie wygaszanych zawodów

Rozporządzenie nowelizujące wprowadza zapisy przejściowe dla wygaszanych zawodów. Dzięki temu pozostaną one tymczasowo przyporządkowane do dotychczasowych dziedzin zawodowych.

W okresie do 31 sierpnia 2031 r.:

  • zawód „ogrodnik” przyporządkowany jest do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”,
  • zawód „optyk-mechanik” przyporządkowany jest do dziedziny zawodowej „optyka”.

Do 31 sierpnia 2032 r.:

  • zawód „technik architektury krajobrazu” jest przyporządkowany do dziedziny „architektura krajobrazu”,
  • zawód technik ogrodnik przyporządkowany jest do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”,
  • zawód technik optyk – dziedzina optyka.

Natomiast do 31 sierpnia 2033 r. zawód „mechanik precyzyjny” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka” oraz do dziedziny zawodowej „zegarmistrzostwo”.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2059 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 lipca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2026 r. poz. 1048)

Powiązane
Zaległy urlop wypoczynkowy. Jak liczyć termin przedawnienia?
Zaległy urlop wypoczynkowy. Jak liczyć termin przedawnienia?
Zatrudnianie pracowników młodocianych. Od września zmieni się wysokość wynagrodzenia
Zatrudnianie pracowników młodocianych. Od września zmieni się wysokość wynagrodzenia
Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Kto może dostać kartę parkingową?
Miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Kto może dostać kartę parkingową?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zmiany w szkolnictwie branżowym. MEN wygasza część zawodów
14 sie 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej wykreśla sześć profesji z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Już od roku szkolnego 2026/2027 nabór uczniów zostaje wstrzymany. Sprawdź, które profesje zostały wykreślone z klasyfikacji.
Weto prezydenta do ustawy o prawach ucznia 2026 - dlaczego Karol Nawrocki odrzucił przepisy o rzecznikach praw ucznia?
14 sie 2026

Prezydent Karol Nawrocki odmówił w lipcu 2026 r. podpisania ustawy o prawach i obowiązkach ucznia, uchwalonej przez Sejm 29 maja 2026 roku. To oznacza, że żadna z opisywanych wcześniej zmian - szkolni rzecznicy, uproszczone kary, obowiązkowe rady szkół - na razie nie wejdzie w życie. Co o tym zdecydowało? Swoje stanowisko Prezydent RP wyraził jasno w piśmie do Sejmu.
Rok szkolny 2026/2027 z nowościami. Rusza obowiązkowa edukacja zdrowotna. Co ze zdrowiem seksualnym?
13 sie 2026

Jakie nowości czekają na uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2026/2027? Między innymi w podstawie programowej znajdzie się obowiązkowa edukacja zdrowotna, która jeszcze niedawno wzbudzała w czasie debaty publicznej bardzo dużo negatywnych emocji.
Nowa podstawa programowa od 1 września 2026: dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
14 sie 2026

Od 1 września 2026 r. szkoły podstawowe zaczynają pracować według nowej podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. To nie jest kosmetyczna zmiana paragrafów — to inne spojrzenie na sens kształcenia. Zamiast realizacji kolejnych treści programowych, w centrum staje realne funkcjonowanie ucznia: jego samodzielność, komunikacja i sprawczość. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i co trzeba przygotować przed rokiem szkolnym 2026/2027.

REKLAMA

Znamy już kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Tak wyglądają ferie i dni wolne
12 sie 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Podano w nim, ile dni wolnych będą mieć uczniowie. Rok szkolny 2026/2027 rozpoczyna się 1 września 2026, a kończy 25 czerwca 2027 r.
Nowa podstawa programowa 2026. Jakie zmiany w szkołach i przedszkolach wchodzą w życie od 1 września? [Kompas jutra]
12 sie 2026

Nowa podstawa programowa 2026 wynika z programu "Reforma26. Kompas Jutra" i obejmuje wszystkie przedszkola i uczniów klas I i IV szkoły podstawowej od 1 września 2026 r. Jakie zmiany wchodzą w życie w tym roku?
Ten dodatek dostaje niewielu nauczycieli. Pozostali pracują bez dodatkowego wynagrodzenia
12 sie 2026

Rzeczniczka Praw Dziecka interweniowała w sprawie dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy. Przysługuje on tylko niewielkiej liczbie nauczycieli, którzy pracują z dziećmi z orzeczeniami. Pozostali pedagodzy, zajmujący się tymi samymi uczniami, pracują bez dodatkowego wynagrodzenia. MEN zajęło stanowisko w tej sprawie.
Pomoc dla uczniów w roku szkolnym 2026/2027. Jakie świadczenia przysługują? [Lista]
11 sie 2026

Przed nadchodzącym rokiem szkolnym warto poznać najważniejsze formy pomocy materialnej dla uczniów. Kto może skorzystać ze świadczeń? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Jakie są terminy? Prezentujemy przydatną listę!

REKLAMA

Wyprawka do przedszkola 2026: zerówka [LISTA]
11 sie 2026

Do zerówki w 2026 r. idą dzieci urodzone w 2020 r. Przygotowaliśmy listę wyprawkową ułatwiającą podstawowe zakupy rodzicom. Oto wyprawka dla dziecka w ostatnim roku przedszkola czyli zerówce.
Zawieszenie tradycyjnych lekcji. Od 1 września koniec z dawnym planem zajęć
10 sie 2026

Od 1 września 2026 r. uczniowie klas IV– VIII szkół podstawowych – będą obowiązkowo uczestniczyć w tzw. tygodniu projektowym. Pięć dni w roku szkolnym zostanie wyłączonych z tradycyjnego planu lekcji. Jak będzie to wyglądało w praktyce?
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA