Ministerstwo Edukacji Narodowej wykreśla sześć profesji z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Już od roku szkolnego 2026/2027 nabór uczniów zostaje wstrzymany. Sprawdź, które profesje zostały wykreślone z klasyfikacji.

Wygaszanie zawodów szkolnictwa branżowego

1 września 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu dziedzin zawodowych wraz z przyporządkowanymi do nich zawodami określonymi w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. W wyniku zmian zostanie wprowadzony uaktualniony załącznik z pełną klasyfikacją profesji. Nowe regulacje określają także okresy przejściowe dla wybranych zawodów.

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Z klasyfikacji zostaną wykreślone następujące zawody:

ogrodnik,

optyk-mechanik,

technik architektury krajobrazu,

technik ogrodnik,

technik optyk,

mechanik precyzyjny.

Koniec z naborem do wygaszanych zawodów

Od roku szkolnego 2026/2027 szkoły nie prowadzą już naboru do zawodów wykreślonych z klasyfikacji szkolnictwa branżowego: „optyk-mechanik”, „technik optyk”, „ogrodnik”, „technik ogrodnik” oraz „technik architektury krajobrazu”. Już rozpoczęte kształcenie będzie kontynuowane do zakończenia cyklu kształcenia.

Wyjątkiem jest zawód „mechanik precyzyjny”. Ten kierunek może być uruchomiony jeszcze w latach 2026/2027 i 2027/2028. Kształcenie w tym zawodzie rozpoczęte przed 1 września 2028 r. będzie prowadzone do zakończenia cyklu kształcenia.

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Tymczasowe przyporządkowanie wygaszanych zawodów

Rozporządzenie nowelizujące wprowadza zapisy przejściowe dla wygaszanych zawodów. Dzięki temu pozostaną one tymczasowo przyporządkowane do dotychczasowych dziedzin zawodowych.

W okresie do 31 sierpnia 2031 r.:

zawód „ogrodnik” przyporządkowany jest do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”,

zawód „optyk-mechanik” przyporządkowany jest do dziedziny zawodowej „optyka”.

Do 31 sierpnia 2032 r.:

zawód „technik architektury krajobrazu” jest przyporządkowany do dziedziny „architektura krajobrazu”,

zawód technik ogrodnik przyporządkowany jest do dziedziny zawodowej „ogrodnictwo”,

zawód technik optyk – dziedzina optyka.

Natomiast do 31 sierpnia 2033 r. zawód „mechanik precyzyjny” jest przyporządkowany do dziedziny zawodowej „optyka” oraz do dziedziny zawodowej „zegarmistrzostwo”.

Podstawa prawna: