Nowa podstawa programowa od 1 września 2026: dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
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Od 1 września 2026 r. szkoły podstawowe zaczynają pracować według nowej podstawy programowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. To nie jest kosmetyczna zmiana paragrafów — to inne spojrzenie na sens kształcenia. Zamiast realizacji kolejnych treści programowych, w centrum staje realne funkcjonowanie ucznia: jego samodzielność, komunikacja i sprawczość. Sprawdź, co dokładnie się zmienia i co trzeba przygotować przed rokiem szkolnym 2026/2027.
- Nowa podstawa programowa od 1 września 2026: dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
- Cele kształcenia: wiedza, motywacja wewnętrzna i wartości
- Nowe obszary edukacyjne — koniec z „funkcjonowaniem osobistym i społecznym"
- Trzystopniowy model wsparcia — kluczowa nowość
- Nowa podstawa programowa od 1 września 2026: dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Komunikacja jako umiejętność kluczowa
- Co zmienia się w codziennej pracy nauczyciela? Lista zadań na rok 2026/2027
- Edukacja bliżej życia ucznia — co to oznacza w praktyce
- Nowa podstawa programowa od 1 września 2026: dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
Nowa podstawa programowa od 1 września 2026: dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
Nowe podejście do kształcenia wyrasta z dwóch zasadniczych koncepcji.
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- Pierwszą jest model biopsychospołeczny, który łączy trzy obszary funkcjonowania człowieka: fizyczny, psychologiczny i społeczny.
- Drugą stanowi Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF), obejmująca dziewięć obszarów: uczenie się i stosowanie wiedzy, ogólne zadania i obowiązki, porozumiewanie się, motoryka i poruszanie się, dbanie o siebie, samoobsługa i samodzielność, życie domowe, model biopsychospołeczny, wzajemne kontakty i związki międzyludzkie, edukacja szkolna – rola ucznia, życie w społeczności lokalnej.
Efektem zastosowania takiego podejścia jest przesunięcie akcentu — z zaliczania kolejnych partii materiału na możliwie pełne i satysfakcjonujące funkcjonowanie ucznia w jego środowisku. Co istotne, obszary ICF stanowią jednocześnie fundament Szkolnej Oceny Funkcjonalnej, a następnie planowania i prowadzenia działań dydaktycznych oraz wychowawczych.
Cele kształcenia: wiedza, motywacja wewnętrzna i wartości
Nowa podstawa programowa w głównych celach kształcenia wskazuje m.in. na budowanie wiedzy uczniów, rozwijanie ich motywacji wewnętrznej, aspiracji i ciekawości, a także wprowadzanie w świat wartości — we współpracy z rodzicami. Wśród celów znalazło się również rozwijanie: kompetencji fundamentalnych — językowych, matematycznych, cyfrowych i ruchowych, kompetencji przekrojowych — poznawczych, społecznych i osobistych.
Nowa podstawa programowa nakłada na szkołę m.in. obowiązek:
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- stworzenia warunków zapewniających uczniom poczucie bezpieczeństwa, komfort psychiczny, wzmocnienie poczucia własnej wartości, akceptację i samoakceptację,
- realizowania zajęć rewalidacyjnych,
- wprowadzania elementów wiedzy o rozwoju człowieka,
- włączania uczniów w życie społeczności lokalnej,
- zapewnienia równych szans edukacyjnych, w tym usuwania barier w procesie kształcenia i jego indywidualizacji,
- wspierania przechodzenia między kolejnymi etapami edukacyjnymi,
- współpracy z rodzicami i opiekunami uczniów oraz ze środowiskiem lokalnym.
Nowe obszary edukacyjne — koniec z „funkcjonowaniem osobistym i społecznym"
Zmienia się organizacja treści edukacyjnych. Dotychczasowy obszar „Funkcjonowanie osobiste i społeczne" został rozdzielony na bardziej szczegółowe edukacje. Wśród zajęć dydaktycznych wyróżniono: porozumiewanie się, edukację środowiskową, edukację społeczną, edukację osobistą i zdrowotną, edukację artystyczną, wychowanie fizyczne, etykę.
Większy nacisk położono także na edukację zdrowotną, bezpieczeństwo, pierwszą pomoc, kompetencje cyfrowe oraz higienę cyfrową. Podkreślono przy tym, że treści i formy wszystkich zajęć mają charakter praktyczny, oparty na działaniu, zintegrowany i wzajemnie przenikający się.
Trzystopniowy model wsparcia — kluczowa nowość
W części dotyczącej warunków i sposobu realizacji za najistotniejsze uznano „uwzględnianie różnorodnych ścieżek, którymi podążają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną" oraz dobór rodzaju wsparcia niezbędnego do osiągnięcia zamierzonych celów. Służy temu trzystopniowy model wsparcia.
- Poziom pierwszy: skierowany do uczniów o wysokim poziomie niezależności w codziennym funkcjonowaniu, którzy samodzielnie wykonują wiele zadań, wyrażają swoje potrzeby, rozumieją zasady społeczne i stosują się do nich. Główne cele: przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym, rozumienie i stosowanie prostych instrukcji, rozwijanie umiejętności praktycznych i społecznych, doskonalenie kompetencji osobistych.
- Poziom drugi -adresowany do uczniów z częściową samodzielnością, którzy — korzystając z pomocy przy codziennych czynnościach — uczestniczą w prostych formach edukacji i życia społecznego.Szczególny nacisk: stosowanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, samoobsługowych oraz współpracy w grupie.
- Poziom trzeci - dotyczy uczniów wymagających pełnego zaangażowania osób wspierających, stałej obecności opiekuna i pomocy we wszystkich czynnościach.
Nowa podstawa programowa od 1 września 2026: dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną. Komunikacja jako umiejętność kluczowa
Nowa podstawa programowa mocno akcentuje rolę komunikowania się — jako umiejętności kluczowej dla rozwoju, dobrostanu, sprawczości i aktywności ucznia. Dotyczy to zarówno komunikacji werbalnej, jak i alternatywnej oraz wspomagającej (AAC). Dla uczniów o złożonych potrzebach w komunikowaniu się opracowywane są indywidualne systemy komunikacji, obejmujące pomoce do komunikowania się oraz strategie posługiwania się nimi.
Co zmienia się w codziennej pracy nauczyciela? Lista zadań na rok 2026/2027
Wiodącymi narzędziami realizowania indywidualnej drogi edukacyjnej ucznia pozostają WOPFU i IPET — przy czym w IPET należy określić poziom wsparcia wynikający z trzystopniowego modelu. W nadchodzącym roku szkolnym trzeba:
- zaktualizować IPET-y w oparciu o trzystopniowy model funkcjonowania,
- dostosować plany zajęć do nowej siatki przedmiotów,
- dostosować programy nauczania do nowych treści szczegółowo omówionych w rozporządzeniu — rozbudowano zapisy dotyczące kompetencji społecznych i osobistych, edukacji zdrowotnej, kompetencji cyfrowych, wartości i komunikowania się,
- uwzględniać formy uczenia przez działanie, określone jako doświadczenia edukacyjne.
Rozporządzenie przewiduje, że w każdym roku nauczyciele wybierają co najmniej dwa doświadczenia edukacyjne do realizacji z uczniami, dostosowane do ich potrzeb, możliwości i zainteresowań.
Wśród przykładów wskazano:
- uczestnictwo w wydarzeniu kulturalnym lub wizytę w instytucji kultury, a następnie podzielenie się refleksjami przez wybraną formę ekspresji,
- indywidualną lub grupową obserwację zjawisk przyrodniczych i dzielenie się spostrzeżeniami na zajęciach,
- zaplanowanie i przeprowadzenie prostego eksperymentu połączonego z analizą i wspólnym wyciąganiem wniosków,
- stworzenie modelu lub makiety prostej konstrukcji,
- wizytę w lokalnej instytucji publicznej połączoną z omówieniem sposobu jej funkcjonowania i znaczenia dla społeczności,
- rozmowę z inspirującą osobą, przedstawicielem lokalnej społeczności, i prezentację zdobytej wiedzy,
- wspólną pracę plastyczną, muzyczną lub teatralną,
- grupowe obchody ważnej rocznicy lub święta narodowego,
- grupowe zrealizowanie inicjatywy na rzecz innej osoby lub grupy.
Edukacja bliżej życia ucznia — co to oznacza w praktyce
Nowa podstawa programowa podkreśla, że edukacja ma wspierać ucznia w osiąganiu możliwie największej samodzielności i sprawczości. Duży nacisk położono na rozwijanie kompetencji potrzebnych w codziennym funkcjonowaniu, budowanie relacji społecznych, komunikowanie się oraz podejmowanie aktywności w naturalnych sytuacjach życiowych. W praktyce oznacza to większy nacisk na: uczenie przez działanie i doświadczenie, rozwijanie komunikacji, także alternatywnej i wspomagającej (AAC), ćwiczenie samodzielności, współpracę i funkcjonowanie społeczne, aktywne uczestnictwo ucznia w codziennych sytuacjach, rozwijanie poczucia sprawczości i podejmowania decyzji.
Nowa podstawa programowa od 1 września 2026: dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
Nowa podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oznacza wyraźną zmianę podejścia do edukacji specjalnej. Odchodzi od myślenia wyłącznie w kategoriach realizacji treści edukacyjnych i stawia w centrum ucznia — jego możliwości, potrzeby rozwojowe, tempo pracy oraz realne funkcjonowanie w codziennych sytuacjach.
Najważniejsze stają się: funkcjonalność, komunikacja, codzienne doświadczenia i rozwijanie samodzielności ucznia na miarę jego możliwości. Dla nauczycieli oznacza to konkretne zadania na rok szkolny 2026/2027: aktualizację IPET-ów według trzystopniowego modelu wsparcia, dostosowanie planów zajęć do nowej siatki przedmiotów, przebudowę programów nauczania oraz wprowadzenie uczenia przez działanie w formie doświadczeń edukacyjnych.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2026 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, Dz. U. 2026 poz. 378 (s. 363).
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