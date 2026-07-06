Do końca wakacji można starać się o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną. Przygotowano 35 miejsc, konkurs rozpocznie się 7 października 2026 roku, a aplikacja 1 lutego następnego roku. Jakie warunki formalne trzeba spełnić aby starać się o przyjęcie?

Naborem na aplikację dyplomatyczno-konsularną zajmuje się Szef Służby Zagranicznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Osoby, które się zakwalifikują zostaną zatrudnione w ministerstwie na czas określony roku z wynagrodzeniem 7 391,20 zł, korzystając dodatkowo z benefitów jak dla członków służby zagranicznej.

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Cechy kandydata na aplikacje dyplomatyczno-konsularną

Oferta kierowana jest do obywateli polskich korzystających z pełni praw publicznych, posiadających wykształcenie wyższe magisterskiej lub równorzędne, nieskazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kandydat musi mieć zdolność fizyczną i psychiczną do długotrwałej służby zagranicznej, w warunkach wymagających szczególnej dyscypliny i dyspozycyjności, a także mieć gotowość do podjęcia zadań w dowolnej placówce zagranicznej, w dowolny kraju i czasie. Wymagana jest znajomość języków obcych - angielskiego na poziomie co najmniej C1, drugiego języka na poziomie co najmniej B2, pożądana kolejnego języka na tym samym poziomie.

Wymagane dokumenty

Jakie dokumenty są wymagane?

Wniosek o przyjęcie na aplikację dyplomatyczno-konsularną, Curriculum vitae, Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie – w przypadku skończenia studiów za granicę dokument potwierdzający uznawalność dyplomu w Polsce – ewentualnie oświadczenie o terminie obrony pracy magisterskiej albo uzyskania dokumentów potwierdzających kwalifikacje, Kopie certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych, Posiadane poświadczenie bezpieczeństwa lub zgodna na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu, Oświadczenie o posiadaniu poszczególnych cech kandydata oraz przetwarzaniu danych osobowych.

Do wniosku można dołączyć kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje przydatne w służbie zagranicznej, w szczególności więcej certyfikatów potwierdzających znajomość języków obcych niż wymagane.

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Etapy rekrutacji

Jakie są etapy rekrutacji?

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test wiedzy ogólnej, obejmujący zagadnienia dotyczące: historii Polski i powszechnej; aktualnych problemów politycznych, gospodarczych i społecznych na świecie; głównych kierunków polskiej polityki zagranicznej, w szczególności gospodarczej, historycznej i kulturalnej; wybranych zagadnień z prawa międzynarodowego, prawa konstytucyjnego, ekonomii i gospodarki; badanie predyspozycji i przydatności do pracy w służbie zagranicznej (w szczególności badanie umiejętności przywódczych, komunikacji, współpracy i odporności na stres oraz analizowania i rozwiązywania problemów), w tym testy psychologiczne; badanie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego; rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie stopnia posługiwania się językiem angielskim.

Mając na uwadze potrzeby kadrowe ministerstwa i placówek zagranicznych komisja konkursowa może preferować na późniejszych etapach osoby posiadające znajomość języków obcych tzw. rzadkich oraz wykształcenie prawnicze i ekonomiczne.

Ścieżka zawodowa po aplikacji dyplomatyczno-konsularnej

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna kończy się egzaminem. Jego złożenie z wynikiem pozytywnym oraz wykazanie się potwierdzoną znajomością dwóch języków obcych wiąże się z nadaniem stopnia dyplomatycznego i wyznaczeniem stanowiska zgodnie z potrzebami służby zagranicznej w Polsce lub za granicą. Ostateczne decyzje w tych sprawach w odniesieniu do poszczególnych osób podejmuje Szef Służby Zagranicznej.