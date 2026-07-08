Kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Ferie, przerwy świąteczne, zakończenie roku

Uczniowie są na zasłużonym wypoczynku po intensywnym roku szkolnym. Chociaż wakacje rozpoczęły się niecałe dwa tygodnie temu, warto mieć na uwadze to, jak będzie wyglądał kalendarz roku szkolnego 2026/2027. Kiedy jest rozpoczęcie roku szkolnego? Jak wypadają ferie? Kiedy zaczynają się wakacje. Sprawdzamy.

rozwiń >

Rozpoczęcie roku szkolnego 2026/2027

W szkolnych progach trzeba się będzie zameldować wyjątkowo wcześnie. 1 września wypada w tym roku we wtorek, tego dnia uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny.

REKLAMA

REKLAMA

Zimowa przerwa świąteczna

Na pierwszą przerwę w zajęciach uczniowie poczekają do 23 grudnia, wówczas wolne będzie z okazji świąt Bożego Narodzenia. Przerwa potrwa do 31 grudnia 2026. Ale 1 stycznia to też dzień wolny, uczniowie wrócą do szkół 2 stycznia 2027 r.

Ferie zimowe 2027

Ferie zimowe, podobnie jak w roku szkolnym 2025/2026 odbędą się w trzech turach. Pierwsze województwa na zimowy wypoczynek będą mogły wyruszyć od 18 stycznia. Ostatni uczniowie skończą ferie dopiero 28 lutego.

18 stycznia - 31 stycznia 2027 r. : podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie

: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie 1 lutego - 14 lutego 2027 r. : mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie,

: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie, 15 lutego - 28 lutego 2027 r.: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Wiosenna przerwa świąteczna

W 2027 roku Wielkanoc wypada już 28 marca (to jest - jak zawsze - niedziela). Uczniowie wolne rozpoczną już 25 marca i potrwa ono do 30 marca 2027 r.

REKLAMA

Wolne dni uczniów będą czekać również w związku z organizacją i przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego. Termin ustala dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (jest na to czas do 20 sierpnia 2026 r.)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakończenie roku szkolnego 2026/2027

30 kwietnia 2027 r. rok szkolny zakończą uczniowie klas programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

Pozostali uczniowie na zakończenie roku będą czekać dość długo. Zgodnie z przepisami zakończenie roku szkolnego wypada zawsze w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. W 2027 r. będzie to dopiero 25 czerwca.

Wakacje 2027

Wakacje rozpoczną się 26 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2027 r.

Kalendarz roku szkolnego 2026/2027 - inne dni wolne

Dyrektor każdej szkoły może ponadto wyznaczyć dni dyrektorskie, czyli dodatkowe dni wolne od zajęć. Szkoły podstawowe mają 6 takich dni, licea i technika do 10. Te dni zazwyczaj są wykorzystywane przy okazji majówki czy piątku po Bożym Ciele.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są także święta i dni ustawowo wolne od pracy. W roku szkolnym 2026/2027 święta wypadają następująco:

1 listopada – Wszystkich Świętych (niedziela),

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości (środa),

24 grudnia - Wigilia Świat Bożego Narodzenia (czwartek)

25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia (piątek),

26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia (sobota);

1 stycznia – Nowy Rok (piątek),

6 stycznia – Święto Trzech Króli (środa),

28 marca - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),

29 marca - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),

1 maja – Święto Państwowe (sobota),

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja (poniedziałek),

16 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),

27 maja - dzień Bożego Ciała (czwartek).