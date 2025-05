Ferie zimowe 2026 r. [TERMINY]

Ferie zimowe 2026 r. Jak wypadają ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026? Czemu w roku szkolnym 2025/2026 r. terminy ferii będą ustalone na nowych zasadach? Co się zmieni? Kiedy ferie zimowe w poszczególnych województwach?

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty – ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw. Zgodnie z powyższym, ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026 odbywają się w trzech terminach między 19 stycznia 2025 r. a 1 marca 2025 r. Chociaż zmianie ulegnie liczba tur ferii, ich długość nie zostanie zmieniona. W dalszym ciągu będą trwały dwa tygodnie.

REKLAMA

Autopromocja

Ferie zimowe 2026 r.

Na początku stycznia 2025 r. wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer tłumaczyła, że ferie zimowe będą odbywały się dokładnie na tych samych zasadach co dotychczas. Jedyną zmianą ma być ich rozłożenie. 19 stycznia 2026 r. ferie zimowe rozpoczną dzieci i młodzież z następujących województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego. Ich ferie zakończą się 1 lutego 2026 r. Od 2 lutego 2025 r. do 15 lutego 2026 r. ferie zimowe będą miały dzieci i młodzież z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, zachodniopomorskiego, małopolskie, opolskie. Ostatni termin ferii zimowych w roku szkolnym 2025/2026 będzie trwał od 16 lutego 2026 r. do 1 marca 2026 r. Wtedy też ferie będą miały dzieci i młodzież z województw: podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, śląskiego.

Ferie zimowe 2026 r. [TABELA]