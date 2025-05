Świadectwo z czerwonym paskiem 2025 r. Jaka średnia do paska? Czy można mieć 3 na świadectwie?

Świadectwo szkolne - co to za dokument

Świadectwo szkolne to dokument wydawany przez szkołę po zakończeniu nauki w danej klasie. Zawiera informację o przyznaniu promocji do wyższej klasy. Jeśli uczeń powtarza klasę, otrzymuje również świadectwo, ale z adnotacją, że uczęszczał np. do klasy V i nie przeszedł do klasy VI.

Świadectwa szkolne mają różne kolory. Uczniowie szkoły podstawowej otrzymują świadectwa niebieskie, licealiści i uczniowie techników różowe. Młodzież w szkole specjalnej i branżowej I stopnia oraz dostaje żółte, a w szkole branżowej II stopnia — jasnofioletowe.

Dla kogo świadectwo z czerwonym paskiem

Jak wygląda czerwony pasek na świadectwie i co oznacza? Świadectwo z czerwonym paskiem to świadectwo z wyróżnieniem, na którym wzdłuż znajduje się nadrukowana flaga Polski w formie paska. Aby zdobyć czerwony pasek, nie wystarczy mieć tylko dobre wyniki w nauce – liczy się także ocena z zachowania.

Świadectwo z czerwonym paskiem mogą uzyskać uczniowie od czwartej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły średniej. Uczniowie z klas nauczania początkowego otrzymują standardowe świadectwa.

Jaka średnia do świadectwa z czerwonym paskiem

Aby otrzymać świadectwo z czerwonym paskiem, uczniowie muszą osiągnąć średnią ocen nie mniejszą niż 4,75. Średnia nie jest zaokrąglana w górę, liczy się wiec każda ocena.

Nawet jeśli uczeń uzyska bardzo wysoką średnią, nie dostanie świadectwa z wyróżnieniem, jeśli nie spełni wymagań dotyczących zachowania. Roczna ocena z zachowania na świadectwie musi wynosić przynajmniej "bardzo dobra".

Skala ocen z zachowania, począwszy od IV klasy szkoły podstawowej przedstawia się następująco:

wzorowe;

bardzo dobre;

dobre;

poprawne;

nieodpowiednie;

naganne.

Przykład Uczeń na koniec roku ma łączną średnią ocen 5,5, ale otrzymał poprawną ocenę z zachowania. Taki uczeń nie dostanie świadectwa z wyróżnieniem.

Czerwony pasek a 3 na świadectwie

Czy trójka na świadectwie wyklucza czerwony pasek? Niekoniecznie. Średnia arytmetyczna obliczana jest ze wszystkich ocen, a dopóki wynosi co najmniej 4,75, uczeń ma szansę na czerwony pasek.

Jak obliczyć średnią arytmetyczną? Wystarczy dodać wszystkie oceny z przedmiotów i podzielić sumę przez liczbę tych przedmiotów.

Od 1 września 2024 r. ocena z religii (lub etyki) nie będzie wliczana do średniej ocen, nadal będzie jednak wpisywana na świadectwie.

Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 939) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373)

