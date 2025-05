Czym jest Akademia MEN?

Bezpłatne wykłady na różne tematy

Akademia MEN to cykl comiesięcznych, bezpłatnych i otwartych wykładów dla uczniów i uczennic klas siódmych i ósmych oraz szkół ponadpodstawowych. Znakomici eksperci będą mówić o klimacie i środowisku, kulturze, sztuce, bezpieczeństwie cyfrowym, zdrowiu czy stosunkach międzynarodowych.

REKLAMA

Autopromocja

Akademia MEN tworzona jest we współpracy z innymi ministerstwami oraz przy wsparciu Szefa Służby Cywilnej. Chodzi w niej o dzielenie się wiedzą w różnych obszarach tematycznych. Przez kolejne miesiące młodzież będzie mogła zgłaszać się do udziału w wykładach. Jak to zrobić? Wystarczy przyjść do zabytkowego gmachu przy Szucha 25 lub skorzystać z dostępu online.

O udziale zdecyduje kolejność zgłoszeń

Przed każdym wykładem MEN uruchomi elektroniczny system zgłoszeniowy. W zabytkowej sali posiedzeń MEN każdorazowo ugości pięćdziesięcioro uczniów i uczennic – decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przed każdym wykładem zostanie także udostępniony link do transmisji wydarzenia.

Akademia MEN potrwa do czerwca 2025 roku.

Więcej ważnych wiadomości na stronie głównej Infor.pl