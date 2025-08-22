REKLAMA

Nagroda jubileuszowa nauczyciela a składki ZUS

Nagroda jubileuszowa nauczyciela a składki ZUS

22 sierpnia 2025, 12:47
Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
Czy nagroda jubileuszowa nauczyciela jest oskładowana?
Czy nagroda jubileuszowa nauczyciela jest oskładowana?
Czy nagroda jubileuszowa dla nauczycieli podlega zwolnieniu ze składek ZUS? Co z opodatkowaniem nagrody jubileuszowej jako przychodu ze stosunku pracy?

Nagroda jubileuszowa a PIT

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Nagroda jubileuszowa mieści się więc w pojęciu przychodu ze stosunku pracy. Nie została wymieniona w art. 21 ustawy o PIT jako przychód zwolniony z podatku dochodowego, a to oznacza, że płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek od tego świadczenia.

Czy nagroda jubileuszowa dla nauczycieli podlega składkom ZUS?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem wynagrodzenia chorobowego oraz przychodów zwolnionych.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, nagroda jubileuszowa przysługuje co 5 lat, dlatego podlega zwolnieniu ze składek.

Podsumowanie

Nagroda jubileuszowa podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, ale jest zwolniona ze składek na ZUS.

Sprawdź nasze e-porady w INFORLEX.PL »»»

Podstawa prawna

art. 12 ust. 1, art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.),

§ 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 316).

Opracowano na podstawie artykułu, którego autorką jest Izabela Nowacka - ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym, autor licznych publikacji z zakresu rozliczania płac

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
Źródło: INFORLEX
Wersja do druku
Napisz do nas
Nagroda jubileuszowa nauczyciela a składki ZUS
22 sie 2025

Czy nagroda jubileuszowa dla nauczycieli podlega zwolnieniu ze składek ZUS? Co z opodatkowaniem nagrody jubileuszowej jako przychodu ze stosunku pracy?
