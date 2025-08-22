Nagroda jubileuszowa nauczyciela a składki ZUS

Czy nagroda jubileuszowa dla nauczycieli podlega zwolnieniu ze składek ZUS? Co z opodatkowaniem nagrody jubileuszowej jako przychodu ze stosunku pracy?

Nagroda jubileuszowa a PIT

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Nagroda jubileuszowa mieści się więc w pojęciu przychodu ze stosunku pracy. Nie została wymieniona w art. 21 ustawy o PIT jako przychód zwolniony z podatku dochodowego, a to oznacza, że płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek od tego świadczenia.

Czy nagroda jubileuszowa dla nauczycieli podlega składkom ZUS?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wyłączeniem wynagrodzenia chorobowego oraz przychodów zwolnionych.

Podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Ważne Zgodnie z Kartą Nauczyciela, nagroda jubileuszowa przysługuje co 5 lat, dlatego podlega zwolnieniu ze składek.

Podsumowanie

Nagroda jubileuszowa podlega opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy, ale jest zwolniona ze składek na ZUS.

Podstawa prawna art. 12 ust. 1, art. 21 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163 ze zm.), § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 316).

Opracowano na podstawie artykułu, którego autorką jest Izabela Nowacka - ekonomista, specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie podatkowym, autor licznych publikacji z zakresu rozliczania płac