Wiele gmin rozpoczęło już przyjmowanie wniosków o stypendia na rok szkolny 2025/2026, w innych nabór ruszy już niebawem. To ważne wsparcie dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ile aktualnie wynosi stypendium szkolne? Jakie kryterium trzeba spełnić?

Czy jest stypendium szkolne?

Zasady otrzymywania stypendium szkolnego określa ustawa o systemie oświaty. Stypendium szkolne zgodnie z tymi przepisami jest jedną z form pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Takie stypendium może otrzymać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów. W szczególności może to być spowodowane występującym w rodzinie, bezrobociem, niepełnosprawnością, zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą itp.

Ile wynosi stypendium szkolne w roku 2026/2026?

Ważne Stypendium wynosi minimalnie 99,20 zł miesięcznie. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium to 248 zł.

Co do zasady stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Łącznie w danym roku szkolnym można uzyskać maksymalnie 2480 zł stypendium szkolnego. To również najwyższa kwota, jaką może w sumie otrzymać dany uczeń w ramach stypendiów o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Najczęściej stypendium socjalne ma charakter pomocy pieniężnej, ale może też mieć formę zakupu podręczników czy dofinansowania do zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Stypendium szkolne z wyższym kryterium dochodowym w 2025 r.

Ważne Co istotne, w 2025 r. wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania stypendium szkolnego. Aktualnie wynosi ono 823 zł (wcześniej 600 zł).

Zmienił się również dochód z rolnictwa. W 2024 r. za 1 ha przeliczeniowy obowiązywała kwota 345 zł natomiast od 1 stycznia 2025 r. jest to 459 zł.

Do kiedy wniosek o stypendium szkolne?

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów szkolnych określa rada gminy. To właśnie w swojej gminie składa się wniosek o stypendium w ustawowym terminie do 15 września. Po upływie tego terminu wniosek o przyznanie stypendium można złożyć tylko w uzasadnionych przypadkach.

Ważne Start naboru zależy od konkretnej gminy. W wielu miejscowościach wnioski o stypendia już są przyjmowane, w innych dokumenty będzie można składać we wrześniu. Warto zatem sprawdzić to w swoim mieście!

Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 881)

