REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » Łatwiej o stypendium w roku szkolnym 2025/2026? Wniosek do 15 września

Łatwiej o stypendium w roku szkolnym 2025/2026? Wniosek do 15 września

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 sierpnia 2025, 10:53
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Dla kogo stypendium w roku szkolnym 2025/2026?
Dla kogo stypendium w roku szkolnym 2025/2026?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wiele gmin rozpoczęło już przyjmowanie wniosków o stypendia na rok szkolny 2025/2026, w innych nabór ruszy już niebawem. To ważne wsparcie dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Ile aktualnie wynosi stypendium szkolne? Jakie kryterium trzeba spełnić?

Czy jest stypendium szkolne?

Zasady otrzymywania stypendium szkolnego określa ustawa o systemie oświaty. Stypendium szkolne zgodnie z tymi przepisami jest jedną z form pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Takie stypendium może otrzymać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów. W szczególności może to być spowodowane występującym w rodzinie, bezrobociem, niepełnosprawnością, zdarzeniami losowymi, długotrwałą chorobą itp.

Ile wynosi stypendium szkolne w roku 2026/2026?

Ważne

Stypendium wynosi minimalnie 99,20 zł miesięcznie. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium to 248 zł.

Co do zasady stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Łącznie w danym roku szkolnym można uzyskać maksymalnie 2480 zł stypendium szkolnego. To również najwyższa kwota, jaką może w sumie otrzymać dany uczeń w ramach stypendiów o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Najczęściej stypendium socjalne ma charakter pomocy pieniężnej, ale może też mieć formę zakupu podręczników czy dofinansowania do zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stypendium szkolne z wyższym kryterium dochodowym w 2025 r.

Ważne

Co istotne, w 2025 r. wzrosło kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania stypendium szkolnego. Aktualnie wynosi ono 823 zł (wcześniej 600 zł).

Zmienił się również dochód z rolnictwa. W 2024 r. za 1 ha przeliczeniowy obowiązywała kwota 345 zł natomiast od 1 stycznia 2025 r. jest to 459 zł.

Do kiedy wniosek o stypendium szkolne?

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów szkolnych określa rada gminy. To właśnie w swojej gminie składa się wniosek o stypendium w ustawowym terminie do 15 września. Po upływie tego terminu wniosek o przyznanie stypendium można złożyć tylko w uzasadnionych przypadkach.

Ważne

Start naboru zależy od konkretnej gminy. W wielu miejscowościach wnioski o stypendia już są przyjmowane, w innych dokumenty będzie można składać we wrześniu. Warto zatem sprawdzić to w swoim mieście!

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2025 r., poz. 881)

Polecamy: Pomoc społeczna. Komentarz do ustawy

Powiązane
Czy alimenty wlicza się do dochodu w MOPS?
Czy alimenty wlicza się do dochodu w MOPS?
WF z nową podstawą programową od 1 września 2025 r.
WF z nową podstawą programową od 1 września 2025 r.
2 ważne dodatki z MOPS na rok szkolny 2025/2026 [KRYTERIA]
2 ważne dodatki z MOPS na rok szkolny 2025/2026 [KRYTERIA]
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowy przedmiot w szkołach od 1 września 2025 roku
27 sie 2025

Od 1 września 2025 roku w szkołach ponadpodstawowych będzie nowy przedmiot - edukacja obywatelska. Czy będą to zajęcia obowiązkowe? Jakie zagadnienia będą poruszane na tych lekcjach?
1500 zł miesięcznie na edukację dziecka. Koszty szkoły i zajęć dodatkowych w 2025 roku
26 sie 2025

Czy 1500 zł miesięcznie na edukację to nowa norma? Koszty kształcenia coraz bardziej wysysają domowe budżety. Często dorównują ratom kredytu hipotecznego, a przecież trzeba jeszcze zapłacić rachunki, czynsz i codzienne zakupy. Najnowszy raport "Polaków portfel własny: Edukacja w portfelu" przygotowany na zlecenie Santander Consumer Banku pokazuje, że jedna na dziesięć rodzin wydaje na naukę dziecka ponad 1000 zł miesięcznie, a część przekracza nawet 1500 zł. Wysokość tych wydatków zależy nie tylko od dochodów rodziny, lecz także od rodzaju szkoły, miejsca zamieszkania i jak się okazuje płci rodzica.
Idzie szkoła. Polacy na zakupach [RAPORT]
26 sie 2025

Zbliża się rok szkolny 2025/2026 i zakupy artykułów szkolnych. W tym roku w sklepach jest o 17,6 proc. mniej promocji niż rok temu. Za to ceny poszły w górę tylko o 2,9 proc. r/r. Przedstawiamy szczegółową analizę raportu: "Idzie szkoła. Polacy na zakupach".

Szkoła dopasowana do życia. Nowy pomysł edukacji online z USA dociera do Polski. Na czym to polega?
25 sie 2025

Kiedyś edukacja była przede wszystkim miejscem. Dziś coraz częściej staje się przestrzenią – dynamiczną, elastyczną i dopasowaną do tempa życia, a nie do rozkładu dzwonków. Odejście od murów szkoły to nie tylko zmiana formatu, ale przede wszystkim zmiana filozofii. Nauka nie musi być wtłoczona w sztywny harmonogram, ławkę, lekcję grupową, jedną lokalizację i ten sam rytm dla wszystkich.

REKLAMA

Od 1 stycznia 2026 r. zmiany zasad ortografii. Co się zmieni?
27 sie 2025

10 maja 2024 r. Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wydała komunikat, w którym poinformowała o uchwalonych zmianach dotyczących zasad ortografii. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Powstał także dokument "Zasady pisowni i interpunkcji polskiej".
Nagroda jubileuszowa nauczyciela a składki ZUS
22 sie 2025

Czy nagroda jubileuszowa dla nauczycieli podlega zwolnieniu ze składek ZUS? Co z opodatkowaniem nagrody jubileuszowej jako przychodu ze stosunku pracy?
Ciepły, zdrowy, nieodpłatny posiłek dla dzieci w szkole podstawowej. Wystartowała zbiórka podpisów pod projektem: Posiłek dla każdego dziecka
21 sie 2025

Ciepły, zdrowy, nieodpłatny posiłek dla dzieci w szkole podstawowej - tak, to możliwe. Wystartowała zbiórka podpisów pod projektem: "Posiłek dla każdego dziecka". Fundacja GrowSPACE rusza do Sejmu z własną ustawą. Zmiany mają zajść w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.)
CKE podała terminy matur i egzaminu ósmoklasisty w 2026 r. (harmonogram)
20 sie 2025

Wiadomo już w jakich terminach zostaną przeprowadzone egzaminy ósmoklasisty i maturalne w nowym roku szkolnym 2025/26.

REKLAMA

AI w szkole. Rodzice uczniów zapytani, co sądzą o sztucznej inteligencji w edukacji
20 sie 2025

Czy szkoła powinna uczyć o zagrożeniach związanych z AI? Czy uczniowie powinni stosować narzędzia oparte na sztucznej inteligencji? SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii zapytała o to rodziców.
Masz dziecko w szkole? Sprawdź, jak złożyć wniosek o 300+ i kiedy otrzymasz pieniądze
19 sie 2025

Nie złożyłeś jeszcze wniosku o 300+? Czas ucieka, a tysiące rodzin wciąż nie skorzystało z programu „Dobry Start”. To 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym. Pieniądze, które mogą realnie odciążyć domowy budżet przy rosnących kosztach wyprawki. Wniosek składa się wyłącznie online i cała procedura zajmuje kilka minut. Sprawdź, kto może liczyć na wsparcie, jak wygląda składanie dokumentów w 2025 roku i kiedy środki trafią na konto.

REKLAMA