REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Szkoła » 1500 zł miesięcznie na edukację dziecka. Koszty szkoły i zajęć dodatkowych w 2025 roku

1500 zł miesięcznie na edukację dziecka. Koszty szkoły i zajęć dodatkowych w 2025 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 sierpnia 2025, 13:22
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Koszty edukacji 2025 – ile Polacy płacą za szkołę i zajęcia dodatkowe? Nawet 1500 zł miesięcznie
Szokujące liczby: tyle Polacy wydają na edukację dzieci. Sprawdź, jak dużo kosztuje szkoła w Twoim mieście.
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy 1500 zł miesięcznie na edukację to nowa norma? Koszty kształcenia coraz bardziej wysysają domowe budżety. Często dorównują ratom kredytu hipotecznego, a przecież trzeba jeszcze zapłacić rachunki, czynsz i codzienne zakupy. Najnowszy raport "Polaków portfel własny: Edukacja w portfelu" przygotowany na zlecenie Santander Consumer Banku pokazuje, że jedna na dziesięć rodzin wydaje na naukę dziecka ponad 1000 zł miesięcznie, a część przekracza nawet 1500 zł. Wysokość tych wydatków zależy nie tylko od dochodów rodziny, lecz także od rodzaju szkoły, miejsca zamieszkania i jak się okazuje płci rodzica.

rozwiń >

Koszty edukacji rosną szybciej, niż myślą rodzice

Coraz większe obciążenie dla rodzin

Rodzice w całej Polsce zauważają, że edukacja dzieci pochłania coraz większą część miesięcznego budżetu. Nie chodzi już tylko o czesne czy podręczniki, ale także o korepetycje, zajęcia dodatkowe, wycieczki i kieszonkowe. W efekcie nawet rodziny o przeciętnych dochodach muszą liczyć się z wydatkami liczonymi w setkach złotych miesięcznie

REKLAMA

Autopromocja
Szkoła w czasach AI. Jak przygotować dzieci na wyzwania jutra
Teraz egzamin ósmoklasisty Język polski Arkusze do egzaminów 2025
Konteksty Matura 2025 Język polski

Ile płacimy za szkołę?

REKLAMA

Badanie pokazuje, że największa grupa ankietowanych rodziców, bo aż 29 proc. Wydaje na edukację swoich dzieci 201–500 zł miesięcznie. Kolejne 27 proc. deklaruje kwoty 501–1000 zł, natomiast 10 proc. ankietowanych płaci 1001–1500 zł. Siedem procent respondentów wydaje jeszcze więcej, aż ponad 1500 zł. Natomiast 15 proc. nie potrafi określić, ile przeznacza na ten cel. Dzięki tym wartościom widać, że skala obciążeń jest zróżnicowana, a skrajne wartości wcale nie są wyjątkiem.

Najwyższe wydatki częściej ponoszą rodzice dzieci uczęszczających do szkół niepublicznych (22 proc. badanych z tej grupy), podczas gdy w szkołach publicznych tak duże obciążenia finansowe dotyczą tylko 5 proc. rodziców. Mieszkańcy dużych miast (powyżej 250 tys. mieszkańców) częściej deklarują wydatki przekraczające 1000 zł (13 proc.), podczas gdy w małych miejscowościach udział ten spada do 5 proc. Z kolei najmniejsze kwoty, przeznaczają głównie rodzice o dochodach 3 000–3 999 zł (29 proc.) oraz mieszkańcy małych miast (do 50 tys. mieszkańców) – 19 proc.

Planowanie czy spontaniczne zakupy?

Jednym z najciekawszych wniosków raportu jest sposób podejścia do organizowania edukacyjnych wydatków. Czterdzieści dwa procent polskich rodziców planuje te koszty z wyprzedzeniem, a w grupie osób zarabiających do 2999 zł odsetek ten rośnie do 61 proc. Jednak aż 48 proc. ankietowanych przyznaje, że szkolne zakupy robi "na bieżąco" bez wcześniejszego planu to najczęściej są to osoby zarabiające powyżej 8000 zł.

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Paweł Pasztetnik z Santander Consumer Banku podkreśla, że w planowaniu budżetu widać różnice między kobietami a mężczyznami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Planowanie budżetu deklaruje 47 proc. kobiet, a mężczyźni aż o 11 punktów procentowych mniej (36 proc.). Panowie z kolei znacznie częściej niż panie decydują się na spontaniczne zakupy szkolne (53 proc. wobec 43 proc.)” – komentuje ekspert banku.

Ta różnica pokazuje, że nawet w ramach jednego gospodarstwa domowego podejście do finansów bywa inne.

Kieszonkowe i szkolne drobne wydatki

REKLAMA

Raport zwraca uwagę, że edukacja to nie tylko opłaty za szkołę czy zajęcia dodatkowe, ale także codzienne drobne wydatki. Kieszonkowe swojemu dziecku daje 66 proc. rodziców, przy czym odsetek ten rośnie wraz z wiekiem dorosłych. W grupie osób powyżej 50 roku życia wyniósł 71 proc., a wśród rodziców do 39 lat – 56 proc.

Zróżnicowanie widać również ze względu na miejsce zamieszkania: w aglomeracjach powyżej 250 tys. mieszkańców kieszonkowe daje 74 proc. badanych, a w średnich i małych miastach odpowiednio 72 proc. i 71 proc. Na wsi tylko 58 proc. rodziców stosuje takie rozwiązanie. Ciekawa jest też zależność od typu szkoły, w publicznych placówkach kieszonkowe dostaje 67 proc. uczniów, podczas gdy w szkołach niepublicznych 58 proc.

Źródła finansowania kieszonkowego również są zróżnicowane. Najczęściej pieniądze dla dzieci pochodzą z bieżących dochodów rodzica (78 proc.). Kolejne popularne źródła to pomoc dziadków (29 proc.) i programy socjalne, np. 800+ (28 proc.). Co czwarty rodzic (25 proc.) korzysta z oszczędności, a 15 proc. przekazuje dziecku środki zgromadzone wcześniej przez samo dziecko – na przykład z okazji pierwszej komunii.

Szkoła drożeje – komentarze ekspertów spoza banku

Nie tylko badanie Santander Consumer Banku potwierdza, że edukacja generuje coraz większe koszty. Analizy rynku detalicznego pokazują, że nawet zakup podstawowych przyborów szkolnych nie jest tani. Według raportu UCE Research, Hiper‑Com Poland i Shopfully artykuły szkolne podrożały w 2025 r. średnio o 2,9 proc. w skali roku, a w lipcu i sierpniu sieci handlowe zorganizowały o 17,6 proc. mniej promocji niż rok wcześniej podaje portal 300gospodarka.pl

Julita Pryzmont z Hiper‑Com Poland zwraca uwagę, że sieci handlowe nie chcą zrażać klientów "zbyt agresywnym podnoszeniem cen", bo przybory szkolne to kategoria sezonowa i silnie promowana.

Artykuły szkolne to kategoria silnie sezonowa, a więc mocno promowana i konkurencyjna. Zbyt agresywne podnoszenie cen mogłoby spowodować odpływ klientów do konkurencji lub opóźnienie decyzji zakupowych – podkreśla 300gospodarka.pl.

Z kolei Robert Biegaj z platformy Shopfully przypomina, że w ubiegłym roku przybory szkolne drożały o 7,5 proc., a w tym roku wzrost cen "oscyluje wokół ogólnej inflacji". Jego zdaniem sieci obniżyły marże, by przyciągnąć rodziców do sklepów i zachęcić ich do robienia innych zakupów, na których marże są wyższe.

Metodologia badania

Badanie "Polaków portfel własny: Edukacja w portfelu" zostało przeprowadzone na zlecenie Santander Consumer Banku przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI). Ankiety zrealizowano w dniach 10–21 lipca 2025 r. na próbie 1000 rodziców dzieci w wieku szkolnym. Oznacza to, że dane prezentują przekrój opinii rodziców z różnych regionów i grup dochodowych.

Wnioski i komentarze

Z raportu wynika, że edukacja stała się jednym z największych obciążeń finansowych polskich rodzin. 1000 zł miesięcznie to kwota, która w wielu domach równa się racie kredytu hipotecznego. Wydatki na tym poziomie są już normą w rodzinach z dziećmi uczącymi się w szkołach niepublicznych lub mieszkających w dużych miastach. Jednocześnie duża grupa rodziców o niższych dochodach stara się planować edukacyjny budżet z wyprzedzeniem, co wskazuje na rosnącą świadomość finansową.

Komentarze niezależnych ekspertów potwierdzają, że rosnące koszty dotyczą nie tylko czesnego czy korepetycji, ale też wyprawki szkolnej. Według Julity Pryzmont to sieci handlowe, nie rodzice, muszą balansować między ceną a utrzymaniem klientów, a Robert Biegaj przypomina, że wzrost cen przyborów szkolnych w tym roku jest łagodniejszy niż rok temu. Te opinie wskazują, że choć ceny rosną, to rynek stara się ograniczać podwyżki, by nie zniechęcić rodzin do zakupów.

Eksperci od edukacji finansowej podkreślają, że warto uczyć dzieci gospodarowania pieniędzmi, nie tylko przez kieszonkowe, ale także przez rozmowy o kosztach nauki i planowaniu budżetu. W obliczu rosnących cen oraz presji związanej z dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi, planowanie wydatków może być kluczowe dla zachowania stabilności domowego budżetu.

Powiązane
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci – wszystko, co warto wiedzieć w 2025 roku
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci – wszystko, co warto wiedzieć w 2025 roku
Masz dziecko w szkole? Sprawdź, jak złożyć wniosek o 300+ i kiedy otrzymasz pieniądze
Masz dziecko w szkole? Sprawdź, jak złożyć wniosek o 300+ i kiedy otrzymasz pieniądze
Karta Dużej Rodziny: tanie bilety, tańsze paliwo i ulgi w sklepach – pełna lista zniżek 2025
Karta Dużej Rodziny: tanie bilety, tańsze paliwo i ulgi w sklepach – pełna lista zniżek 2025
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
1500 zł miesięcznie na edukację dziecka. Koszty szkoły i zajęć dodatkowych w 2025 roku
26 sie 2025

Czy 1500 zł miesięcznie na edukację to nowa norma? Koszty kształcenia coraz bardziej wysysają domowe budżety. Często dorównują ratom kredytu hipotecznego, a przecież trzeba jeszcze zapłacić rachunki, czynsz i codzienne zakupy. Najnowszy raport "Polaków portfel własny: Edukacja w portfelu" przygotowany na zlecenie Santander Consumer Banku pokazuje, że jedna na dziesięć rodzin wydaje na naukę dziecka ponad 1000 zł miesięcznie, a część przekracza nawet 1500 zł. Wysokość tych wydatków zależy nie tylko od dochodów rodziny, lecz także od rodzaju szkoły, miejsca zamieszkania i jak się okazuje płci rodzica.
Idzie szkoła. Polacy na zakupach [RAPORT]
26 sie 2025

Zbliża się rok szkolny 2025/2026 i zakupy artykułów szkolnych. W tym roku w sklepach jest o 17,6 proc. mniej promocji niż rok temu. Za to ceny poszły w górę tylko o 2,9 proc. r/r. Przedstawiamy szczegółową analizę raportu: "Idzie szkoła. Polacy na zakupach".

Szkoła dopasowana do życia. Nowy pomysł edukacji online z USA dociera do Polski. Na czym to polega?
25 sie 2025

Kiedyś edukacja była przede wszystkim miejscem. Dziś coraz częściej staje się przestrzenią – dynamiczną, elastyczną i dopasowaną do tempa życia, a nie do rozkładu dzwonków. Odejście od murów szkoły to nie tylko zmiana formatu, ale przede wszystkim zmiana filozofii. Nauka nie musi być wtłoczona w sztywny harmonogram, ławkę, lekcję grupową, jedną lokalizację i ten sam rytm dla wszystkich.
Od 1 stycznia 2026 r. zmiany zasad ortografii. Co się zmieni?
26 sie 2025

10 maja 2024 r. Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wydała komunikat, w którym poinformowała o uchwalonych zmianach dotyczących zasad ortografii. Zmiany te zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Powstał także dokument "Zasady pisowni i interpunkcji polskiej".

REKLAMA

Nagroda jubileuszowa nauczyciela a składki ZUS
22 sie 2025

Czy nagroda jubileuszowa dla nauczycieli podlega zwolnieniu ze składek ZUS? Co z opodatkowaniem nagrody jubileuszowej jako przychodu ze stosunku pracy?
Ciepły, zdrowy, nieodpłatny posiłek dla dzieci w szkole podstawowej. Wystartowała zbiórka podpisów pod projektem: Posiłek dla każdego dziecka
21 sie 2025

Ciepły, zdrowy, nieodpłatny posiłek dla dzieci w szkole podstawowej - tak, to możliwe. Wystartowała zbiórka podpisów pod projektem: "Posiłek dla każdego dziecka". Fundacja GrowSPACE rusza do Sejmu z własną ustawą. Zmiany mają zajść w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 737 z późn. zm.)
CKE podała terminy matur i egzaminu ósmoklasisty w 2026 r. (harmonogram)
20 sie 2025

Wiadomo już w jakich terminach zostaną przeprowadzone egzaminy ósmoklasisty i maturalne w nowym roku szkolnym 2025/26.
AI w szkole. Rodzice uczniów zapytani, co sądzą o sztucznej inteligencji w edukacji
20 sie 2025

Czy szkoła powinna uczyć o zagrożeniach związanych z AI? Czy uczniowie powinni stosować narzędzia oparte na sztucznej inteligencji? SW Research Agencja Badań Rynku i Opinii zapytała o to rodziców.

REKLAMA

Masz dziecko w szkole? Sprawdź, jak złożyć wniosek o 300+ i kiedy otrzymasz pieniądze
19 sie 2025

Nie złożyłeś jeszcze wniosku o 300+? Czas ucieka, a tysiące rodzin wciąż nie skorzystało z programu „Dobry Start”. To 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym. Pieniądze, które mogą realnie odciążyć domowy budżet przy rosnących kosztach wyprawki. Wniosek składa się wyłącznie online i cała procedura zajmuje kilka minut. Sprawdź, kto może liczyć na wsparcie, jak wygląda składanie dokumentów w 2025 roku i kiedy środki trafią na konto.
Jakie są przedmioty w 8 klasie szkoły podstawowej?
19 sie 2025

W 8 klasie szkoły podstawowej jest 13 przedmiotów oraz godzina wychowawcza. Uczniowie mają o jedną godzinę nauki w tygodniu mniej niż w 7. klasie. Jakie przedmioty odchodzą, a jakie dochodzą do planu lekcji?

REKLAMA