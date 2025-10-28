REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Szkoła » Z egzaminów próbnych nie wystawia się ocen! To dotyczy ósmoklasistów i maturzystów. Przypomniał o tym dyrektor CKE

Z egzaminów próbnych nie wystawia się ocen! To dotyczy ósmoklasistów i maturzystów. Przypomniał o tym dyrektor CKE

28 października 2025, 15:41
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Z egzaminów próbnych nie wystawia się ocen! To dotyczy ósmoklasistów i maturzystów. Przypomniał o tym dyrektor CKE
Z egzaminów próbnych nie wystawia się ocen! To dotyczy ósmoklasistów i maturzystów. Przypomniał o tym dyrektor CKE
Egzaminy próbne nie są obowiązkowe, ale szkoła może je zorganizować na podstawie zaleceń CKE. Trzeba jednak pamiętać, że nie wystawia się z nich ocen, a uczeń powinien otrzymać informację zwrotną o swoich mocnych i słabych stronach.

Dyrektor CKE opublikował terminy egzaminów próbnych na 2026 rok

W dniu 27 października 2025 roku dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował na stronie internetowej tego organu informację dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz próbnego egzaminu maturalnego w Formule 2023. Wynika z niej, że CKE udostępni materiały do przeprowadzenia egzaminów próbnych w zakresie poziomu przygotowania uczniów:
1) VIII klasy szkoły podstawowej do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego
2) IV klasy liceum ogólnokształcącego, V klasy technikum oraz II klasy branżowej szkoły II stopnia do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z wybranych przedmiotów na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym.
Próbne egzaminy maturalne w roku szkolnym 2025/2026 będą przeprowadzone w dwóch terminach: od 12 do 16 stycznia i od 4 do 6 marca, a próbny egzamin ósmoklasisty w dniach od 12 do 14 stycznia.

Z egzaminów próbnych nie wystawia się ocen

Jak wynika z przedstawionego haromonogramu, w dniu 12 stycznia 2026 r. (poniedziałek), odbędzie się egzamin próbny ósmoklasisty z języka polskiego, w dniu 13 stycznia 2026 r. (wtorek) z matematyki, a w dniu 14 stycznia 2025 r. (środa) z języka angielskiego. Każdy z nich rozpocznie się o godzinie 9 i będą trwały odpowiednio: 150, 125 i 110 minut.
W przypadku próbnego egzaminu maturalnego w dniu 12 stycznia 2026 r. o godz. 9 rozpocznie się egzamin z historii sztuki, a o godz. 14 z historii muzyki – oba na poziomie rozszerzonym. Kolejnego dnia, a więc 13 stycznia 2026 r. będą to egzaminy z fizyki i filozofii na poziomach rozszerzonych (odpowiednio o godz. 9 i 14), a 14 stycznia z biologii i historii (godz. 9 i 14, poziomy rozszerzone). W dniu 15 stycznia 2026 r. swoich sił spróbują uczniowie podchodzący do egzaminów na poziomie rozszerzonym z chemii i geografii, a ostatni termin – w dniu 16 stycznia 2026 r. o godz. 9 będzie przeznaczony dla uczniów zdających egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w dniach 4, 5 i 6 marca 2026 r., za każdym razem o godz. 9, rozpoczną się egzaminy odpowiednio z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Warto pamiętać o tym, że uczestnictwo szkoły w egzaminach próbnych jest dobrowolne i są one przeprowadzane wyłącznie w celu informacyjnym, tj. umożliwienia uczniom pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie, oraz diagnostycznym, tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia. W informacji dyrektora CKE wskazano wprost to, co wielokrotnie budziło wątpliwości – za nieuzasadnione uważa się wystawianie ocen w ramach oceniania bieżącego na podstawie wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia. Tym na co dyrektor CKE również zwrócił szczególną uwagę jest konieczność przekazania każdemu uczniowi wartościowej informacji zwrotnej poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy. Oczywiście wyniki egzaminów próbnych mają mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi.

Źródło: INFOR
