2500 złotych dla nauczycieli. Wnioski można składać jeszcze do 21 listopada 2025 roku. Chodzi o konkretne grupy pracowników

Nauczyciele ponownie mogą się ubiegać o bon na laptop o wartości 2500 złotych. Czasu na złożenie wniosku jest niewiele. Skorzystać może ta grupa uprawnionych, która wcześniej nie miała możliwości ubiegania się o wsparcie, mimo że była do tego uprawniona.

2500 złotych dla nauczycieli, ale pod postacią bonu

Bon na laptop to świadczenie dla nauczycieli, które wzbudziło bardzo dużo emocji. Jednak mimo tego program trwa, a obecnie mamy do czynienia z jego IV edycją. Jak wynika z ustawy z 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w celu wspierania rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej przysługuje wsparcie sfinansowane ze środków publicznych. Polega ono na przekazaniu nauczycielom jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup komputerów przenośnych typu laptop lub laptopów przeglądarkowych, a organem właściwym do udzielania wsparcia jest w tej sytuacji minister właściwy do spraw informatyzacji. To właśnie ten podmiot określa w drodze rozporządzenia grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół uprawnionych do otrzymania wsparcia oraz ich kolejność, mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.

Kolejność przyznawania wsparcia określono w przepisach

Rozporządzeniem, o którym mowa w tej regulacji jest rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 28 września 2023 r. w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych. Zgodnie z jego postanowieniami w pierwszej kolejności grupami nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wskazanych w przepisach szkół, którzy byli uprawnieni do otrzymania wsparcia polegającego na otrzymaniu jednorazowych świadczeń w formie bonów na zakup laptopów lub laptopów przeglądarkowych byli:

1) na dzień 10 października 2023 r. – wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;

2) na dzień 11 października 2023 r. – wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;

3) na dzień 12 października 2023 r. – wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

4) na dzień 13 października 2023 r. – inni niż nauczyciele i wychowawcy pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowani do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Na dzień 27 stycznia 2025 roku do grona uprawnionych dołączyli pozostali niewymienieni w pkt 1–4 wychowawcy i nauczyciele wykładający wszystkie przedmioty, a także inni pracownicy pedagogiczni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyłączeniem nauczycieli: wychowania przedszkolnego zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowej dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Wnioski można składać jeszcze do 21 listopada 2025 roku.

Podczas rozszerzania grupy nauczycieli uprawnionych do otrzymania bonu pojawił się istotny problem – co z nauczycielami, który choć należą do grupy uprawnionych, to nie mieli możliwości ubiegania się o pomoc we wskazanych terminach, ponieważ np. korzystali wtedy z urlopu dla poratowania zdrowia? Ministerstwo Cyfryzacji prezentowało w tym zakresie twarde stanowisko, zgodnie z którym w sytuacji, w której upłynęły terminy już terminy na złożenie wniosku dla wskazanej grupy, nauczyciel nie jest uprawniony do otrzymania wsparcia. Taka interpretacja przepisów spotkała się z dużym niezadowoleniem nauczycieli i reprezentujących ich związkowców. Między innymi dlatego obowiązujące w tym zakresie regulacje zostały znowelizowane. Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało, że w okresie od 22 października do 21 listopada 2025 roku nauczyciele, wychowawcy oraz inni pracownicy pedagogiczni, którzy byli uprawnieni do otrzymania wsparcia, lecz dotąd go nie uzyskali z powodu upływu terminu na składanie wniosków, mogą ponownie ubiegać się o przyznanie bonu na zakup laptopa. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem dyrektora szkoły właściwej dla miejsca zatrudnienia nauczyciela (na dzień składania wniosku albo w uzasadnionym przypadku na dzień 30 września 2023 r.), a bon będzie można wykorzystać do dnia 31 grudnia 2025 r.