Strona główna » Edukacja » Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli: nauczanie nowego przedmiotu.

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli: nauczanie nowego przedmiotu.

27 października 2025, 14:38
Katarzyna Kania
Prawnik
nauczyciel
Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli: nauczanie nowego przedmiotu.
Shutterstock

Od 1 września 2025 roku uczniowie techników oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą wybrać nowy przedmiot – technik gospodarki nieruchomościami. Nauczyciele, którzy chcą prowadzić zajęcia z tego obszaru, mogą zdobyć kwalifikacje dzięki bezpłatnym studiom podyplomowym oferowanym przez czołowe uczelnie w Polsce.

Nowy przedmiot w technikach – odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Rozwój szkolnictwa branżowego oraz dynamicznie zmieniający się rynek nieruchomości sprawiają, że coraz większe znaczenie ma przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodu w tym sektorze. Od 1 września 2025 roku uczniowie techników, uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych mogą wybrać nowy przedmiot – technik gospodarki nieruchomościami.

Przedmiot ten odpowiada na potrzeby rynku pracy, przygotowując młodych ludzi do obsługi technicznej i ekonomicznej nieruchomości, administrowania nimi oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych. Rozporządzenie ministra edukacji w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w czerwcu 2025 roku, wprowadzając jasne ramy programowe i regulacyjne dla nowego kierunku kształcenia.

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli – kto może skorzystać?

Jak informuje Departament Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, nauczyciele zainteresowani nauczaniem nowego przedmiotu mogą ubiegać się o udział w studiach podyplomowych, które przygotują ich zarówno merytorycznie, jak i dydaktycznie do pracy w zawodzie. Studia są całkowicie bezpłatne i potrwają trzy semestry, co pozwala nauczycielom zdobyć kwalifikacje bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Rekrutacja na studia odbywa się na dwóch uczelniach – Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Program studiów jest starannie przygotowany, aby nauczyciele mogli nie tylko poznać nowoczesne narzędzia i procedury związane z gospodarką nieruchomościami, ale również zdobyć umiejętności dydaktyczne pozwalające efektywnie przekazywać wiedzę uczniom.

Czego nauczą się nauczyciele w ramach studiów podyplomowych?

Studia podyplomowe obejmują przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Nauczyciele poznają zasady funkcjonowania rynku nieruchomości, w tym zarządzania, administrowania i obsługi inwestycji. Ponadto, program studiów umożliwia nabywanie dodatkowych umiejętności zawodowych zgodnych ze zmienioną podstawą programową dla nowego przedmiotu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Absolwenci będą przygotowani do nauczania techników gospodarki nieruchomościami w szkołach średnich, ucząc m.in.: obsługi technicznej i ekonomicznej nieruchomości, przyjmowania nieruchomości w zarząd, stosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych w zarządzaniu obiektami, realizacji czynności związanych z utrzymaniem budynków w niepogorszonym stanie, sporządzania dokumentacji wyceny nieruchomości oraz posługiwania się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót remontowych.

Korzyści dla nauczycieli i uczniów

Dzięki studiom podyplomowym nauczyciele zyskają możliwość rozwijania kompetencji zawodowych i przygotowania do nauczania nowego przedmiotu, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród uczniów. Uczniowie natomiast otrzymają wykwalifikowaną kadrę, zdolną przekazać wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie gospodarki nieruchomościami, przygotowując ich do realiów współczesnego rynku pracy.

Studia podyplomowe zapewniają też nauczycielom wsparcie w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych, umożliwiających efektywne prowadzenie zajęć oraz wykorzystanie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych w procesie nauczania.

Jak rozpocząć naukę i gdzie się zgłosić?

Zainteresowani nauczyciele mogą zgłaszać swoją kandydaturę na studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Rekrutacja trwa do momentu wyczerpania miejsc, dlatego warto działać już teraz, aby zapewnić sobie miejsce na bezpłatnych studiach przygotowujących do nauczania nowego przedmiotu.

Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli techników branżowych dają wyjątkową szansę na zdobycie kwalifikacji w nowym, dynamicznie rozwijającym się obszarze edukacji. Technik gospodarki nieruchomościami to zawód przyszłości, a nauczyciele wyposażeni w aktualną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną będą mogli efektywnie przygotować młodzież do pracy w sektorze nieruchomości. To krok w stronę nowoczesnego, praktycznego i atrakcyjnego kształcenia w polskich szkołach branżowych.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Edukacja
Bezpłatne studia podyplomowe dla nauczycieli: nauczanie nowego przedmiotu.
27 paź 2025

Od 1 września 2025 roku uczniowie techników oraz uczestnicy kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą wybrać nowy przedmiot – technik gospodarki nieruchomościami. Nauczyciele, którzy chcą prowadzić zajęcia z tego obszaru, mogą zdobyć kwalifikacje dzięki bezpłatnym studiom podyplomowym oferowanym przez czołowe uczelnie w Polsce.
