Nagroda główna 7 tys. zł i płatne praktyki absolwenckie. Jak wziąć udział w konkursie Prezesa UOKiK?
Prezes UOKiK czeka na prace magisterskie o ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów, napisane po polsku lub angielsku. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i płatne praktyki absolwenckie.
- Jakie prace mogą wziąć udział w konkursie?
- Nagrody w konkursie Prezesa UOKiK
- Zgłoszenia w konkursie do 28 listopada 2025 r.
Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Jakie prace mogą wziąć udział w konkursie?
Tematyka prac powinna dotyczyć:
- ochrony konkurencji (praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji, pomoc publiczna, przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi),
- ochrony konsumentów (praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolone postanowienia wzorców umów, nieuczciwe praktyki rynkowe.)
Premiowane będą tu w szczególności: oryginalność tematu, śmiałe tezy, logiczną argumentację, jakość analiz, a także metodologię i dobór literatury, zwłaszcza zagranicznej.
Do konkursu można zgłosić pracę napisaną po polsku lub angielsku, obronioną na uczelni na terenie Polski między 15 października 2024 r. a 15 października 2025 r., która otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą.
Nagrody w konkursie Prezesa UOKiK
Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, autorzy trzech najlepszych prac w każdym obszarze tematycznym otrzymają kolejno: 7 tys. zł, 5 tys. zł i 3 tys. zł. Dodatkową nagrodą finansową będzie wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji — 5 tys. zł zarówno za pracę z ochrony konkurencji, jak i konsumentów.
Laureaci mają również możliwość odbycia płatnych praktyk absolwenckich w UOKiK oraz publikację prac w ramach biblioteki UOKiK w formie drukowanej lub elektronicznej.
Zgłoszenia w konkursie do 28 listopada 2025 r.
Zgłoszenie trzeba przesłać do 28 listopada 2025 r. na adres dk@uokik.gov.pl, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej /UOKiK/SkrytkaESP lub operatora pocztowego. W zgłoszeniu powinno się uwzględnić wypełniony formularz, egzemplarz pracy, jednostronne streszczenie oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony, temat pracy i ocenę.
Regulaminy i formularze są na stronie UOKiK.
Źródło: UOKiK
