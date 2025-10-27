Prezes UOKiK czeka na prace magisterskie o ochronie konkurencji lub ochronie konsumentów, napisane po polsku lub angielsku. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne i płatne praktyki absolwenckie.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, patronem Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Jakie prace mogą wziąć udział w konkursie?

Tematyka prac powinna dotyczyć:

ochrony konkurencji (praktyki ograniczające konkurencję, kontrola koncentracji, pomoc publiczna, przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi),

ochrony konsumentów (praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, niedozwolone postanowienia wzorców umów, nieuczciwe praktyki rynkowe.)

Premiowane będą tu w szczególności: oryginalność tematu, śmiałe tezy, logiczną argumentację, jakość analiz, a także metodologię i dobór literatury, zwłaszcza zagranicznej.

Ważne Do konkursu można zgłosić pracę napisaną po polsku lub angielsku, obronioną na uczelni na terenie Polski między 15 października 2024 r. a 15 października 2025 r., która otrzymała ocenę co najmniej bardzo dobrą.

Nagrody w konkursie Prezesa UOKiK

Jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, autorzy trzech najlepszych prac w każdym obszarze tematycznym otrzymają kolejno: 7 tys. zł, 5 tys. zł i 3 tys. zł. Dodatkową nagrodą finansową będzie wyróżnienie Stowarzyszenia Prawa Konkurencji — 5 tys. zł zarówno za pracę z ochrony konkurencji, jak i konsumentów.

Laureaci mają również możliwość odbycia płatnych praktyk absolwenckich w UOKiK oraz publikację prac w ramach biblioteki UOKiK w formie drukowanej lub elektronicznej.

Zgłoszenia w konkursie do 28 listopada 2025 r.

Zgłoszenie trzeba przesłać do 28 listopada 2025 r. na adres dk@uokik.gov.pl, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej /UOKiK/SkrytkaESP lub operatora pocztowego. W zgłoszeniu powinno się uwzględnić wypełniony formularz, egzemplarz pracy, jednostronne streszczenie oraz zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające termin obrony, temat pracy i ocenę.

Regulaminy i formularze są na stronie UOKiK.

Źródło: UOKiK