Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nowy program, który ma odmienić sposób, w jaki uczniowie poznają kulturę i naukę. Na realizację projektu „Wyjście z klasą” resort przeznacza ponad 110 milionów złotych. Dzięki temu szkoły z całej Polski będą mogły organizować wyjścia do teatrów, muzeów i instytucji naukowych, a uczniowie zyskają szansę na naukę poprzez doświadczenie. Nabór wniosków rozpocznie się już 27 października.

Nowa inicjatywa MEN: nauka poprzez doświadczenie

Ministerstwo Edukacji Narodowej rusza z projektem, który ma wnieść powiew świeżości do codziennej szkolnej rutyny. Program „Wyjście z klasą” został przygotowany z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Jego głównym celem jest uatrakcyjnienie procesu nauczania poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych.

Resort edukacji podkreśla, że takie działania pozwalają nie tylko rozwijać wiedzę, ale też kształtować wrażliwość estetyczną i społeczną młodych ludzi. Uczniowie będą mogli wziąć udział w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, a także odwiedzić instytucje naukowe i centra edukacyjne, gdzie czekają na nich zajęcia warsztatowe.

Ponad 110 mln zł dla samorządów i szkół

W puli programu „Wyjście z klasą” znalazło się ponad 110 milionów złotych. O środki mogą ubiegać się powiaty oraz miasta na prawach powiatu, które będą mogły finansować jednodniowe wyjścia uczniów do instytucji kultury i nauki. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że wsparcie będzie przekazywane w formie dotacji celowej, a więc dedykowanej konkretnemu celowi – organizacji zajęć i wyjść edukacyjnych.

Każdy uczestnik programu może liczyć na dofinansowanie w wysokości do 300 złotych, obejmujące nie tylko bilety wstępu, ale też transport, wyżywienie, ubezpieczenie oraz koszty opiekunów. Co ważne, wnioskodawcy nie muszą wnosić wkładu własnego – całe przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków ministerstwa.

Kultura i edukacja w praktyce

MEN podkreśla, że program „Wyjście z klasą” ma wspierać realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego. Dzięki niemu szkoły będą mogły wzbogacić swoją ofertę edukacyjną o działania, które wykraczają poza standardowe zajęcia lekcyjne. To doskonała okazja, by uczniowie poznawali historię, sztukę i naukę w sposób żywy, inspirujący i praktyczny.

Wyjścia do muzeów, teatrów czy centrów nauki mają zachęcić młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym kraju. Jak zaznacza MEN, obcowanie z kulturą i nauką poza szkolnymi ławkami nie tylko rozwija pasje, ale też pozwala lepiej zrozumieć otaczający świat i budować postawy obywatelskie.

Jak złożyć wniosek o udział w programie

Samorządy, które chcą skorzystać z nowego programu, będą mogły składać wnioski od 27 października. Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego – powiaty i miasta na prawach powiatu – powinny przygotować projekty obejmujące wyjścia uczniów do instytucji kultury lub nauki. Po pozytywnej weryfikacji MEN przyzna środki, które pozwolą zrealizować te inicjatywy już w bieżącym roku szkolnym.

Resort zachęca do jak najszerszego udziału w programie, podkreślając, że to inwestycja w rozwój kompetencji młodych Polaków. To także szansa, by uczniowie z mniejszych miejscowości mieli dostęp do tej samej oferty kulturalnej i edukacyjnej, co ich rówieśnicy z dużych miast.

Inwestycja w przyszłość polskiej edukacji

Program „Wyjście z klasą” to nie tylko kolejny projekt grantowy – to krok w stronę nowoczesnej edukacji, w której doświadczenie i zaangażowanie ucznia są równie ważne jak podręcznik. Dzięki niemu młodzież ma szansę zobaczyć, że nauka nie kończy się w szkolnych murach, a wiedza zdobywana w praktyce zostaje z nami na dłużej.

Dofinansowanie wyjść kulturalnych i naukowych to także wsparcie dla instytucji kultury, teatrów, muzeów i centrów nauki, które zyskają nowych, młodych odbiorców. W efekcie program MEN może przyczynić się nie tylko do rozwoju edukacji, ale też do ożywienia życia kulturalnego w całym kraju.