Ponad 110 mln zł znajduje się w puli programu resortu edukacji „Wyjście z klasą”. To nie jest program, w którym wnioski może składać rodzic albo uczeń, ale finalnie skorzystają dzieci. Dziś do jego realizacji mogą zgłaszać się powiaty i miasta na prawach powiatu. Nabór wniosków ruszy 27 października 2025 r.

W ramach przedsięwzięcia możliwe jest uczestnictwo uczniów m.in. w spektaklach teatralnych, przedstawieniach operowych i operetkowych, koncertach, wystawach, a także organizowanie wyjść do instytucji naukowych oraz centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi.

MEN chce w ten sposób uatrakcyjnić edukację dzieci i młodzieży poprzez aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych oraz poznawanie miejsc pamięci.

Są pieniądze na program MEN „Wyjście z klasą” [Wnioski od 27 października 2025 r.]

„Przedsięwzięcie wspiera realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz poszerza ofertę edukacyjną placówek oświatowych, umożliwiając uczniom zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny i praktyczny” – informuje MEN

Kto może składać wnioski w programie "Wyjście z klasą"?

Wniosek o udział realizacji przedsięwzięcia mogą składać powiaty i miasta na prawach powiatu. W ramach programu samorządy otrzymają wsparcie finansowe na organizację jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury.

Dofinansowanie do 300 zł na ucznia. Teatr. Opera. Koncerty. Wystawy. Nauka. Warsztaty [Wnioski od 27 października 2025 r.]

Ważne Wsparcie finansowe będzie przekazywane przez MEN jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego uczestnika wyjścia wynosi nie więcej niż 300 zł.

Finansowaniu podlegają również koszty uczestnictwa opiekunów sprawujących opiekę nad uczniami podczas wyjść, w tym bilety wstępu, udział w warsztatach edukacyjno-kulturalnych, koszty przejazdu, wyżywienie i ubezpieczenie.

Wnioskodawca nie musi wnosić wkładu własnego. Do udziału w przedsięwzięciu są uprawnione publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe