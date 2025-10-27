Laptop dla nauczyciela. Kto może złożyć wniosek do 21 listopada 2025 r.?

Trwa kolejna edycja programu „Laptop dla nauczyciela”. Kto może otrzymać dofinansowanie? Kiedy składać wnioski i jak można zrealizować bon? Oto najważniejsze informacje!

Laptop dla nauczyciela. Kto może dostać bon?

O bon mogą ubiegać się nauczyciele, którzy byli uprawnieni do otrzymania wsparcia, ale dotąd go nie otrzymali z powodu upływu terminu składania wniosków lub których uprawnienia nie mogły być zrealizowane z powodu:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

• pozostawania w stanie nieczynnym, przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;

• zawieszenie w pełnieniu obowiązków;

• przebywania na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;

REKLAMA

• przebywania na urlopie lub całkowitego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak przypomina MEN, wsparcie obejmuje wychowawców, nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych, pozostających w stosunku pracy na 30 września 2023 r., którzy będąc uprawnionymi do otrzymania wsparcia nie otrzymali tego wsparcia, czyli:

• wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII publicznych szkół podstawowych;

• wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach IV–VIII niepublicznych szkół podstawowych;

• wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty w klasach odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

• innych niż nauczyciele i wychowawcy pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, przyporządkowanych do klas IV–VIII w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych lub do klas odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;

• pozostałych niewymienionych w powyższych punktach wychowawców i nauczycieli wykładających wszystkie przedmioty, a także innych pracowników pedagogicznych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej realizujących kształcenie ogólne i kształcenie artystyczne, z wyłączeniem nauczycieli: wychowania przedszkolnego zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkoły podstawowej dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej oraz liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Laptop dla nauczyciela. Aktualne terminy

Wnioski można ponownie składać od 22 października do 21 listopada 2025 r. za pośrednictwem dyrektora szkoły właściwej dla miejsca zatrudnienia nauczyciela (na dzień składania wniosku albo w uzasadnionym przypadku na dzień 30 września 2023 r.).

Nauczyciel zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że:

nie otrzymał wcześniej laptopa, laptopa przeglądarkowego ani świadczenia na finansowanie takiego zakupu ze środków publicznych,

informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).

Następnie dyrektor szkoły po dokonanej weryfikacji, przekazuje wypełnione wnioski do organu prowadzącego, który w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku składa jeden zbiorczy wniosek dla wszystkich nauczycieli.

Bon można zrealizować do 31 grudnia 2025 r. Lista sklepów zarejestrowanych w programie znajduje się na stronie https://laptopdlanauczyciela.gov.pl/wyszukiwarka

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej