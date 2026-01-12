REKLAMA

RPD: Konieczne zmiany w przepisach o żywieniu dzieci. Czy będą nowe rozwiązania prawne?

RPD: Konieczne zmiany w przepisach o żywieniu dzieci. Czy będą nowe rozwiązania prawne?

12 stycznia 2026, 13:46
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
RPD: Konieczne zmiany w przepisach o żywieniu dzieci. Czy będą nowe rozwiązania prawne?
Rzeczniczka Praw Dziecka apelowała o zmianę przepisów dotyczących żywienia dzieci na letnich półkoloniach. Minister edukacji odpowiedziała, że organizator ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie żywienia. Czy przepisy zostaną zmienione?

Żywienie dzieci ze specjalnymi potrzebami dietetycznymi

Rzeczniczka Praw Dziecka w sierpniu 2025 roku zwróciła się do MEN z apelem o podjęcie koniecznych zmian w przepisach dotyczących żywienia dzieci podczas letnich półkolonii. Zwróciła wówczas uwagę, że obowiązujące przepisy nie regulują kwestii dotyczących żywienia dzieci ze specjalnymi potrzebami dietetycznymi a także nie nakładają na organizatorów wypoczynków obowiązku ich respektowania.

„W mojej ocenie zadaniem organów państwa jest takie stanowienie prawa, aby każde dziecko miało zapewnioną równą szansę w udziale w życiu społecznym, rozwoju czy też korzystaniu z organizowanego na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wypoczynku dzieci i młodzieży” – zwróciła uwagę Monika Horna-Cieślak.

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie żywienia

Do sprawy ustosunkowała się minister Barbara Nowacka. Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej powołując się na istniejące przepisy wskazała, że wypełniania przez rodziców Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku zawiera też informacje na temat specjalnych potrzeb żywieniowych dziecka.

„Rodzic ma obowiązek poinformowania organizatora wypoczynku o wszystkich specjalnych potrzebach dziecka, w tym dotyczących żywienia. Natomiast organizator wypoczynku przyjmując dziecko na wypoczynek ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo, w tym również w zakresie żywienia” – napisała minister edukacji.

Czy będą zmiany w przepisach o żywieniu dzieci?

Barbara Nowacka zaznaczyła również, że do obowiązków organizatorów wypoczynku dla dzieci należy też zapewnienie żywienia zgodnego z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia 25 maja 2023 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Minister zapewniła, że w przypadku podjęcia prac legislacyjnych nad powyższą ustawą „rozważone zostaną rozwiązania dotyczące żywienia uczestników wypoczynku i poddane konsultacjom społecznym”.

Źródło: PAP
