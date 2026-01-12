Szkoły zamknięte przez śnieg na Pomorzu i Mazurach - 12 stycznia 2026 r.

Szkoły zamknięte przez śnieg i awarie ciepłownicze na Pomorzu i Mazurach w dniu 12 stycznia 2026 r. (poniedziałek). PAP informuje o zamykaniu szkół w Polsce z powodu obfitych opadów śniegu i panującego mrozu. Gdzie uczniowie zostali w domach?

Szkoły zamknięte z powodu śniegu - 12 stycznia 2026 r.

Ze względu na warunki atmosferyczne i zasypane ulice w wielu miejscowościach, w tym w gminach Tczew, Pelplin, Morzeszczyn, Nowy Dwór Gdański, Gardeja, Ryjewo, Gniew, Potęgowo, Główczyce, Stare Pole, odwołano zaplanowane na poniedziałek zajęcia dydaktyczne w szkołach. Placówki pozostaną jednak otwarte - dla uczniów, których rodzice nie mają możliwości zapewnienia opieki w domu, będą czynne świetlice.

W gminie Skarszewy, choć przedszkola i szkoły działają w normalnym trybie, nie kursują jednak autobusy dowożące uczniów do placówek.

W Kwidzynie szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i przedszkola prowadzą lekcje, jednak nieobecności uczniów będą usprawiedliwione.

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne gmina Tczew poinformowała w poniedziałek rano, że odbiór odpadów nie odbędzie się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Pomorze - ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu

Obecnie na Pomorzu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Dotyczy ono powiatów: lęborskiego, wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, kościerskiego, gdańskiego, starogardzkiego, tczewskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego, nowodworskiego oraz Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Synoptycy przewidują, że w dzień w województwie pomorskim zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 5 st. C do minus 2 st. C, a nad morzem około 0 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych przechodzący na zmienny.

W nocy z poniedziałku na wtorek prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite. Lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura minimalna od minus 11 st. C do minus 7 st. C, a nad morzem od minus 5 st. C do minus 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny przechodzący na południowo-wschodni.

Warmińsko-mazurskie - zamknięte szkoły

Kurator oświaty w woj. warmińsko-mazurskim Jolanta Skrzypczyńska poinformowała PAP, że szkoła w Bystrym odwołała w poniedziałek zajęcia z powodu awarii ciepłowniczej. - Szkoła ma nadzieję, że jeszcze dziś uda się tę awarię naprawić, na razie zajęcia są zawieszone tylko dziś - podkreśliła kurator.

W V LO w Olsztynie od poniedziałku do końca tygodnia uczniowie uczą się zdalnie, ponieważ w klasach jest ziąb. - Mamy duże i nieszczelne okna, temperatura spadła poniżej 18 stopni - poinformowano PAP w sekretariacie szkoły.

Mimo że w weekend nad całym warmińsko-mazurskim padał śnieg udało się odśnieżyć na tyle, że dzieci nawet w mniejszych miejscowościach dotarły do szkół. - W naszej gminie komunikacja nie dociera do zaledwie kilku małych wsi. Są to wsie leżące w oddaleniu od głównych tras. Do nich jeszcze drogi są zasypane - przyzna PAP burmistrz Olsztynka Robert Waraksa.

Olsztynek był jednym z miast, gdzie na początku stycznia spadło najwięcej śniegu. Waraksa przyznał, że dotąd z samego Olsztynka wywieziono 6 tys. ton śniegu. Drugim miastem zasypanym przez śnieg jest Nidzica i okolice. Starosta nidzicki Paweł Przybyłek powiedział PAP, że na niektórych drogach do mniejszych miejscowości warunki są trudne i bardzo trudne. - Potrzebujemy ciężkiego sprzętu, bo jest śnieg i lód, zwykłe maszyny sobie nie radzą. Takiego ciężkiego sprzętu nie ma za wiele. Prosiłem nawet o pomoc nasze nidzickie wojsko, ale oni również nie mają tego typu pojazdów - przyznał starosta nidzicki.

Żołnierze mają pomóc w odśnieżaniu m.in. orlików. W powiecie nidzickim już skończyły się pieniądze przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg. Przybyłek powiedział PAP, że zarząd powiatu będzie dokonywał z tego powodu przesunięć w budżecie.

- Najważniejsze jest to, że sytuację mamy opanowaną - dodał starosta nidzicki. W warmińsko-mazurskim w poniedziałek nie pada, ale jest bardzo mroźnie, w wielu miejscach temperatura powietrza spadła do minus 10 stopni C.