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Nowy sprzęt dla szkół. Pracownie STEM mają rozwijać kompetencje przyszłości

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24 lipca 2026, 13:01
Nowy sprzęt dla szkół. Pracownie STEM mają rozwijać kompetencje przyszłości
Nowy sprzęt dla szkół. Pracownie STEM mają rozwijać kompetencje przyszłości
Shutterstock

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Do polskich szkół trafią nowoczesne pracownie STEM wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nauki przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło kolejny etap realizacji projektu finansowanego z KPO, dzięki któremu uczniowie jeszcze przed nowym rokiem szkolnym zyskają dostęp do laboratoriów wspierających naukę poprzez praktyczne doświadczenia.

STEM w polskich szkołach

Pracownia STEM wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie służy rozwijaniu u uczniów umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych (Science), technologii (Technology), inżynierii (Engineering) i matematyki (Mathematics). Ma umożliwiać zdobywanie praktycznych umiejętności i rozwijać kreatywność m.in. poprzez eksperymentowanie.

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Resort cyfryzacji przekazał, że celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt, który „pozwoli uczniom uczyć się poprzez działanie – programować, budować, analizować dane i rozumieć technologie, które zmieniają świat”.

Jak czytamy, oferty dotyczące dostawy sprzętu otwarto w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowym Instytucie Badawczym (NASK-PIB) w środę. Na tym etapie – podało MC – oferty mogły składać tylko firmy wyłonione we wcześniejszym przetargu, z którymi podpisano już umowy ramowe. Kolejny etap to zawarcie umów wykonawczych. Następnie – poinformowano – firmy dostarczą gotowy sprzęt do szkół jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Resort opublikował też wyniki postępowań wykonawczych – dotyczą one 73 podregionów.

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Przetarg jest realizowany w podziale na części (w ramach części pierwszej laboratoria wyposażone są m.in. w laptopy, a w ramach części drugiej – w laptopy przeglądarkowe).

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Uczniowie będą uczyć się przez eksperymentowanie

Na początku grudnia 2025 r. wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na 735 tys. laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów o łącznej wartości 1,66 mld zł. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Inwestycja jest realizowana we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Olszewski dodał wówczas, że rozpoczęła się dystrybucja sprzętu komputerowego do szkół w każdym regionie, „dając młodym ludziom dostęp do technologii, która wyrównuje szanse i otwiera drogę do kompetencji przyszłości”.

Resort edukacji wielokrotnie zapowiadał cyfryzację polskiej szkoły. M.in. na początku września 2025 r. wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer mówiła, że do szkół „dzięki KPO, dzięki pieniądzom europejskim, trafi sprzęt warty około 4 mld zł”. Zapowiedziała, że w szkołach powstanie 12 tys. pracowni AI (sztucznej inteligencji) wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie, które – jak podkreśliła – nie tylko pozwala wykorzystać sztuczną inteligencję do nauczania wielu przedmiotów, ale także „pozwala młodym ludziom zrozumieć, jak sztuczna inteligencja może w przyszłości wpłynąć na świat i nauczyć się jej, zanim ona będzie realnie potrzebna masowo w pracy”. (PAP)

pak/ joz/

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Źródło: PAP
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Edukacja
Nowy sprzęt dla szkół. Pracownie STEM mają rozwijać kompetencje przyszłości
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Do polskich szkół trafią nowoczesne pracownie STEM wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nauki przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło kolejny etap realizacji projektu finansowanego z KPO, dzięki któremu uczniowie jeszcze przed nowym rokiem szkolnym zyskają dostęp do laboratoriów wspierających naukę poprzez praktyczne doświadczenia.
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