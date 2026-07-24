MBA po aferze Collegium Humanum. Czy studia menedżerskie nadal są warte swojej ceny? [Gość INFOR.PL]

Przez lata litery – MBA – były symbolem prestiżu i przepustką do najwyższych stanowisk w biznesie. Po aferze Collegium Humanum wielu menedżerów zaczęło zadawać sobie pytanie, czy dyplom MBA nadal jest wartością samą w sobie. Zdaniem dr. inż. Pawła Urbańskiego, dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, odpowiedź brzmi: tak, ale tylko wtedy, gdy za dyplomem stoi realna jakość kształcenia.

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– „Jedno i drugie – prestiż i kompetencje – idą w parze, jeśli jakość nauczania jest wysoka. Wtedy studia rzeczywiście podnoszą kompetencje i zwiększają możliwości rozwoju kariery” – podkreśla.

MBA nie jest dla początkujących

Ekspert zwraca uwagę, że jednym z najczęściej popełnianych błędów jest traktowanie studiów MBA jako pierwszego kroku po ukończeniu studiów wyższych.

– „Optymalnym momentem na MBA jest etap, kiedy ktoś ma już kilka lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych i wie, z jakimi wyzwaniami mierzy się w praktyce. Dopiero wtedy wiedza zdobywana na studiach ma pełną wartość.”

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To właśnie doświadczenie zawodowe sprawia, że uczestnicy potrafią wykorzystać omawiane podczas zajęć przypadki biznesowe i odnieść je do własnych organizacji.

Programy MBA nie uczą wyłącznie finansów, strategii czy marketingu. Równie ważne są kompetencje miękkie: budowanie autorytetu, komunikacja, zarządzanie emocjami oraz skuteczne kierowanie zespołami.

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– „Nie chodzi wyłącznie o leadership. Chodzi o umiejętność współpracy z ludźmi i podejmowania trafnych decyzji.”

Collegium Humanum zachwiało rynkiem

Afera związana z Collegium Humanum mocno uderzyła w wizerunek studiów MBA w Polsce. Zdaniem Pawła Urbańskiego był to jednak problem wynikający z patologii jednego podmiotu, a nie samej idei kształcenia menedżerskiego.

– „Świat nie odchodzi od MBA. To nadal globalny standard edukacji biznesowej. W Polsce mieliśmy epizod, który pokazał, do czego prowadzi brak odpowiednich regulacji.”

Ekspert przypomina, że przepisy umożliwiające zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa praktycznie każdemu posiadaczowi dyplomu MBA stworzyły pole do nadużyć.

– „Rozdawano dyplomy ludziom, którzy nawet nie uczestniczyli w zajęciach. To doprowadziło do patologii.”

Jednocześnie podkreśla, że renomowane uczelnie, dla których reputacja jest jednym z najcenniejszych aktywów, nie mogą pozwolić sobie na obniżanie standardów.

Jak rozpoznać dobre MBA?

Rynek oferuje dziś dziesiątki programów MBA. Jak wybrać ten właściwy?

Zdaniem dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej pierwszym kryterium powinna być marka uczelni.

– „Najpierw warto sprawdzić, kto oferuje program. Renomowane uczelnie od lat dbają o jakość i nie mogą pozwolić sobie na pójście na skróty.”

Drugim elementem jest sam program studiów.

Kluczowe pytania to:

kto prowadzi zajęcia,

ile jest praktycznych projektów i analiz przypadków,

czy wykorzystywane są nowoczesne technologie,

jakie możliwości daje networking,

czy program obejmuje doświadczenia międzynarodowe.

– „To nie może być jednostronny wykład. Dzisiaj edukacja menedżerska musi opierać się na interakcji, projektach i wymianie doświadczeń.”

Networking równie ważny jak wiedza

Jednym z największych atutów studiów MBA pozostaje środowisko uczestników.

To właśnie podczas zajęć powstają relacje biznesowe, które często owocują wspólnymi projektami lub kolejnymi etapami kariery zawodowej.

– „Dbamy o to, żeby uczestnicy trafiali do grup ludzi o podobnym poziomie doświadczenia i aspiracjach. Ten networking później bardzo procentuje.”

Czy MBA rzeczywiście się opłaca?

Choć studia MBA należą do najdroższych programów edukacyjnych, zdaniem Pawła Urbańskiego jest to inwestycja, która przynosi wymierne efekty.

– „Jeżeli dobrze przeprowadzi się inwestycję w swoje kompetencje, to ona się zwraca. Ludzie podejmują lepsze decyzje, lepiej zarządzają zespołami i organizacjami.”

Ekspert zwraca uwagę, że technologię czy strategię można skopiować. Znacznie trudniej skopiować jakość procesu decyzyjnego.

– „Konkurencyjność firm w ogromnym stopniu zależy od jakości decyzji podejmowanych przez menedżerów.”

Politechnika Warszawska prowadzi również własne badania absolwentów.

– „75 proc. naszych studentów awansuje jeszcze w trakcie studiów albo w ciągu roku po ich ukończeniu. Wielu zmienia pracę na lepiej płatną lub obejmuje wyższe stanowiska.”

Dlaczego jedne MBA kosztują kilkanaście, a inne niemal sto tysięcy złotych?

Rozpiętość cenowa programów MBA jest ogromna.

Jak wyjaśnia Paweł Urbański, wynika to przede wszystkim z kosztów zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Najdroższe programy oferują:

uznanych wykładowców i praktyków biznesu,

nowoczesną infrastrukturę,

zajęcia prowadzone w małych grupach,

międzynarodowe wyjazdy i współpracę z zagranicznymi uczelniami.

Przykładem jest Executive MBA Politechniki Warszawskiej, którego uczestnicy wyjeżdżają do Nowego Jorku i współpracują z tamtejszym uniwersytetem.

– „To wszystko wpływa na cenę, ale również na wartość całego programu.”

Nowe przepisy uporządkują rynek

Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowuje zmiany dotyczące uznawania dyplomów MBA przy powoływaniu członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Nowe przepisy mają ograniczyć uznawanie takich kwalifikacji do uczelni posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

Zdaniem Pawła Urbańskiego jest to krok w dobrym kierunku.

– „Takie rozwiązanie porządkuje rynek i premiuje uczelnie, które od lat dbają o jakość oraz swoją reputację.”

AI zmienia zasady gry dla menedżerów

Jednym z najważniejszych wyzwań dla współczesnych liderów pozostaje sztuczna inteligencja.

Jak podkreśla dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, AI jest już integralnym elementem programów MBA.

– „AI zmieni świat i już go zmienia. Dlatego uczymy nie tylko korzystania z narzędzi, ale przede wszystkim krytycznego myślenia.”

Menedżerowie nie muszą rozumieć matematycznych podstaw działania modeli językowych czy sieci neuronowych, ale powinni wiedzieć, jakie są ich ograniczenia i jak interpretować wyniki.

Ekspert uważa, że sztuczna inteligencja najmocniej wpłynie na nowe przedsięwzięcia oraz organizacje budowane od podstaw. W istniejących przedsiębiorstwach człowiek jeszcze długo pozostanie kluczowym elementem procesu zarządzania.

– „Technologie będą kształtowały przyszłość naszego życia. Dlatego połączenie wiedzy biznesowej ze zrozumieniem technologii będzie jedną z najważniejszych kompetencji menedżera przyszłości.”

MBA będzie ewoluować, ale nie zniknie

Mimo kryzysu wizerunkowego wywołanego aferą Collegium Humanum, studia MBA nadal pozostają jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju kadry zarządzającej. Warunkiem jest jednak wybór programu oferowanego przez renomowaną uczelnię, który zapewnia nie tylko prestiżowy dyplom, ale przede wszystkim praktyczne kompetencje, dostęp do wartościowej sieci kontaktów i przygotowanie do zarządzania firmą w świecie coraz mocniej kształtowanym przez sztuczną inteligencję.