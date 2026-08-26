Od 1 września 2026 r. zmienią się zasady dotyczące prac domowych w szkołach podstawowych. Nowe przepisy określają również, czemu mają służyć pisemne prace domowe i co nauczyciel musi zrobić po ich wykonaniu przez ucznia. Zmiany obejmą także zasady ustalania oceny z zachowania.

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Prace domowe od 1 września 2026 r. Co zmieni się w klasach IV–VIII?

Nowe regulacje wynikają z rozporządzenia Ministra Edukacji z 20 sierpnia 2026 r. zmieniającego przepisy dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Większość zmian zacznie obowiązywać już1 września 2026 r. Część dotycząca egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności wejdzie w życie rok później – 1 września 2027 r.

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Jedna z najważniejszych zmian dotyczy uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych. Nowe przepisy znoszą możliwość zadawania im praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Doprecyzowano jednocześnie zasady dotyczące pisemnych prac domowych. Ich celem ma być utrwalanie, rozwijanie lub praktyczne stosowanie treści, które zostały wcześniej zrealizowane podczas zajęć edukacyjnych. Każda pisemna praca domowa wykonana przez ucznia będzie musiała zostać sprawdzona przez nauczyciela. Uczeń ma również otrzymać informację dotyczącą wykonanej pracy.

Nieobowiązkowa praca domowa będzie mogła podwyższyć roczną ocenę

Nowe przepisy przewidują również możliwość powiązania nieobowiązkowych pisemnych prac domowych z roczną oceną klasyfikacyjną. Wykonywanie takich zadań będzie mogło być podstawą do podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej ucznia. Nie nastąpi to jednak automatycznie we wszystkich szkołach. Szkoła musi wcześniej dopuścić taką możliwość i uwzględnić ją w szczegółowych warunkach oraz sposobie oceniania wewnątrzszkolnego opisanych w statucie.

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Ocena z zachowania po nowemu. Te obszary będą brane pod uwagę

Od nowego roku szkolnego zmienią się również podstawowe obszary uwzględniane przy ustalaniu śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Zgodnie z nowymi przepisami pod uwagę mają być brane:

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wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

okazywanie szacunku nauczycielom, uczniom, pracownikom szkoły i innym osobom;

odpowiedzialność za własny rozwój i realizację celów rozwojowych;

przestrzeganie norm społecznych w szkole i poza nią;

dbałość o kulturę języka;

dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;

współpraca i dbanie o dobre relacje;

zaangażowanie w życie klasy, szkoły oraz wspólnoty lokalnej;

szacunek dla własnego narodu i ojczyzny oraz tradycji i kultury innych narodów.

Co to oznacza w praktyce? Zmiana dotyczy zatem nie tylko obowiązków szkolnych, ale także relacji z innymi osobami, bezpieczeństwa, kultury języka czy zaangażowania ucznia.

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe tylko stacjonarnie. Zmiany od 1 września 2027 r.

Nowelizacja reguluje również zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych oraz sprawdzianów wiadomości i umiejętności. Te przepisy zaczną jednak obowiązywać dopiero 1 września 2027 r.

Co do zasady egzaminy i sprawdziany będą przeprowadzane stacjonarnie w szkole, do której został przyjęty uczeń. Mają odbywać się w bezpośredniej obecności komisji i w sali zapewniającej warunki do samodzielnej pracy. Podczas egzaminu lub sprawdzianu uczeń nie będzie mógł korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. Przewidziano wyjątek dla urządzenia wyposażonego w aplikację mobilną służącą do monitorowania stanu zdrowia ucznia.

Egzamin będzie trwał co najmniej 30, 45 lub 60 minut

Przepisy określają również minimalny czas egzaminu lub sprawdzianu z jednego przedmiotu. Zgodnie z nowymi zasadami wyniesie on:

30 minut – w klasach I–III szkoły podstawowej;

– w klasach I–III szkoły podstawowej; 45 minut – w klasach IV–VIII szkoły podstawowej;

– w klasach IV–VIII szkoły podstawowej; 60 minut – w szkole ponadpodstawowej.

Wynik egzaminu lub sprawdzianu ma zostać ustalony i przekazany uczniowi najpóźniej w dniu następującym po dniu jego przeprowadzenia. W przypadku egzaminów klasyfikacyjnych wprowadzono dodatkowe ograniczenie. Jednego dnia uczeń będzie mógł przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych z maksymalnie trzech przedmiotów.

Egzamin będzie mógł odbyć się w domu lub szpitalu

Od zasady przeprowadzania egzaminów w szkole przewidziano wyjątki. Jeżeli przemawia za tym stan zdrowia lub niepełnosprawność ucznia, egzamin albo sprawdzian będzie mógł zostać przeprowadzony w innym miejscu, np. w domu ucznia, szpitalu lub miejscu, w którym aktualnie przebywa. Będzie to możliwe na wniosek ucznia, a w przypadku osoby niepełnoletniej – jej rodziców oraz za zgodą dyrektora szkoły. Oznacza to, że pozostałe warunki przeprowadzania egzaminu lub sprawdzianu nadal będą musiały zostać zachowane.

Uczeń technikum lub szkoły branżowej będzie mógł zostać zwolniony z zajęć przygotowujących do prawa jazdy

Nowelizacja obejmuje również uczniów techników i branżowych szkół I stopnia kształcących w zawodach, których podstawa programowa przewiduje naukę jazdy pojazdem silnikowym. Uczeń będzie mógł zostać zwolniony z organizowanych przez szkołę zajęć przygotowujących do uzyskania prawa jazdy, jeżeli przedstawi zaświadczenie potwierdzające ukończenie takiego szkolenia poza placówką.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Najważniejsze dla uczniów i rodziców zmiany dotyczące prac domowych oraz oceny z zachowania zaczną obowiązywać 1 września 2026 r. Inny termin przewidziano dla nowych zasad przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów wiadomości i umiejętności. Te regulacje wejdą w życie 1 września 2027 r.