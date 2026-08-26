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Jaki wybrać plecak dla dziecka i jak przygotować miejsce do nauki [poradnik]

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26 sierpnia 2026, 15:32
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
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dziecko szkoła nauka biurko miejsce dziewczynka uczeń uczennica pokój szkoła lekcje
Shutterstock

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Już za tydzień zabrzmi pierwszy dzwonek. Sporo rodziców ma już skompletowaną wyprawkę dla dziecka i przygotowane miejsce do nauki, część z nich będzie szykować w ciągu tych kilku dni przed rozpoczęciem roku. Warto wiedzieć, że prawidłowo dobrany plecak i ergonomiczne miejsce do nauki to inwestycja w zdrowie dziecka.

Miejsce do nauki dla dziecka

Lekcje w szkole, odrabianie zadań domowych, zajęcia dodatkowe - to jest nawet kilkanaście godzin przebywania w pozycji siedzącej. W sezonie jesienno-zimowym również odpoczynek często oznacza siedzenie: przed komputerem, telewizorem, z książką. Niestety, długotrwałe siedzenie, a zwłaszcza w nieprawidłowej pozycji sprzyja rozwojowi wad postawy u dzieci i nie chodzi tylko o wygląd. Wady postawy, gdy nie są leczone, mogą prowadzić do różnych dolegliwości bólowych czy ograniczenia sprawności układu ruchu a co się z tym wiąże - nawet nieprawidłowego rozwoju narządów wewnętrznych. Do najczęstszych wad postawy należą: skrzywienie kręgosłupa (np. skolioza), płaskostopie, koślawość kolan, asymetria miednicy czy barków, zaburzenia napięcia mięśniowego. Na szczęście wczesne wykrycie wad postawy i konsultacja z lekarzem to szansa na korekcję.

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Jak zatem prawidłowo przygotować miejsce do nauki dla dziecka?

Biurko, w miarę możliwości, powinno być ustawione przy oknie, tak aby naturalne światło dzienne padało z odpowiedniej strony i nie powodowało cienia podczas pisania. Ramiona powinny swobodnie układać się na blacie biurka. Warto wybrać krzesło z regulacją wysokości siedziska i kąta nachylenia oparcia, oraz takie, aby zapewniało stabilne podparcie odcinka lędźwiowego. Podczas siedzenia stopy powinny płasko i swobodnie opierać się na podłodze a kolana być zgięte ok. 90 stopni. Ważne jest także, aby dziecko co jakiś czas zmieniło pozycje, wstało, przeciągnęło się, przy długotrwałym siedzeniu wprawienie ciała w ruch co jakiś czas jest kluczowe. Można też wykorzystać piłkę gimnastyczną. Do lampki biurkowej warto wybrać żarówkę o barwie neutralnej lub ciepłej, a klosz taki, aby oświetlał cały obszar roboczy.

Odpowiedni plecak dla ucznia

Wybór plecaka to poważna sprawa, źle dobrany może być nadmiernym obciążeniem dla kręgosłupa. Tu przede wszystkim powinna liczyć się ergonomia, a nie to czy na tornistrze znajduje się ulubieniec z bajki.

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Sprawdź

Ile powinien ważyć tornister? Waga razem z książkami i wyposażeniem nie powinna przekraczać 10–15% masy ciała dziecka. Czyli np. dziecko ważące 30 kg powinno mieć plecak ważący maksymalnie 3-4,5 kg. Dół plecaka powinien kończyć się na linii pleców (na wysokości kości krzyżowej), a jego górna krawędź nie powinna sięgać powyżej karku. Usztywniana, anatomicznie wyprofilowana tylna ścianka musi dobrze przylegać do naturalnych krzywizn kręgosłupa dziecka. Szelki plecaka powinny być miękkie, regulowane i wystarczająco szerokie (przynajmniej 4 cm), by dobrze rozkładały ciężar i nie upijały w ramiona. Warto, aby plecak był wyposażony w dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu, zapewniające stabilność. W sezonie jesienno-zimowy bardzo ważne są odblaski., najlepiej aby były z każdej strony.

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Źródło: INFOR
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