"Mały Książę" - jak dobrze znasz tę książkę? Test

„Mały Książę” to nie tylko należąca już do klasyki powiastka filozoficzna i szkolna lektura, to także niezwykle inspirująca opowieść o przyjaźni, oddaniu i miłości. To także z pozoru tylko książka dla dzieci, bo pod warstwą magicznej i wieloznacznej fabuły, znajduje się też wątek realistyczny i psychologiczny. „Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać.” - Antoine de Saint-Exupéry. Książka na pewno należy do rodzaju tych, które naprawdę na długo pozostają w naszej pamięci i sercu. Warto sprawdzić w quizie, ile jeszcze pamiętamy z tej pięknej lektury.

