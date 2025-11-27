„Antygona” Sofoklesa - quiz z lektury. Oto 15 pytań, które pozwolą Ci sprawdzić swoją wiedzę
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Zarejestruj się
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Od 1 stycznia 2027 r. tradycyjne papierowe dyplomy na uczelniach odejdą do historii. Senat przyjął nowelizację ustaw, która wprowadza obowiązek wydawania e-dyplomów i ich integrację z aplikacją mObywatel. Absolwenci uzyskają szybki dostęp do dokumentu, a pracodawcy — skuteczne narzędzie do weryfikacji kwalifikacji kandydatów.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło istotną zmianę w organizacji roku szkolnego. Od roku szkolnego 2025/2026 ferie zimowe w całej Polsce będą odbywać się w trzech, a nie czterech turach. Modyfikacji uległ także podział województw na grupy. Zmiana ta wynika – jak informuje MEN – z wieloletnich wniosków rodziców, samorządów i parlamentarzystów oraz z potrzeby bardziej równomiernego rozkładu liczby uczniów korzystających z przerwy zimowej w tym samym czasie.
Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Katowicach pierwszy akt oskarżenia w głośnej sprawie dotyczącej nieprawidłowości w dawnej prywatnej uczelni Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiąść ma 29 osób, którym zarzucono łącznie 67 przestępstw, w tym korupcję, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy.
Od 30 listopada 2025 r. każdy nauczyciel w Polsce zyska dostęp do mLegitymacji nauczyciela w aplikacji mObywatel. Elektroniczny dokument będzie pełnoprawnym odpowiednikiem tradycyjnej legitymacji i ma znacząco uprościć proces potwierdzania statusu nauczyciela. Równocześnie MEN wdrożyło kolejne zmiany w Systemie Informacji Oświatowej (SIO), które wpływają na funkcjonowanie szkół, w tym m.in. na obsługę uczniów i generowanie kodów QR.
REKLAMA
Zmiany w Karcie Nauczyciela od dnia 1 stycznia 2026 r. Nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w większej liczbie przypadków. Wypłata z wyrównaniem od dnia 1 września 2025 r. zostanie dokonana do dnia 6 czerwca 2026 r.
Każdej jesieni polscy uczniowie i ich rodzice stają wobec zderzenia z systemem edukacji, który nie nadąża za współczesnością i potrzebami młodych ludzi. Po wakacyjnej przerwie, pełnej planów i nadziei, że „w tym roku będzie inaczej”, wielu z nich już w pierwszych tygodniach nauki doświadcza rozczarowania, frustracji i poczucia bezsilności. Za tymi emocjami nie kryje się lenistwo ani brak ambicji, lecz narastające od lat zjawisko przeciążenia psychicznego uczniów, które staje się jednym z najpoważniejszych wyzwań społecznych w Polsce. Dobrostan psychiczny dzieci i młodzieży to dziś nie tylko temat kampanii społecznych, lecz kluczowy wskaźnik jakości całego systemu edukacyjnego.
Pokolenie urodzone po 2010 roku dorasta w rzeczywistości, w której granica między światem realnym a cyfrowym praktycznie się rozmyła. To pierwsza generacja, której proces dojrzewania emocjonalnego, społecznego i poznawczego odbywa się równocześnie w dwóch wymiarach – rzeczywistości fizycznej i przestrzeni online.
Od 1 stycznia 2026 roku nauczyciele z jeszcze szerszego grona placówek oświatowych będą mogli ubiegać się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Kto dokładnie może je otrzymać i jakie są wymagania dotyczące wieku oraz stażu pracy? Podajemy też informację o dokumentach, jakie trzeba złożyć w ZUS, aby skorzystać z tego świadczenia.
REKLAMA
Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) opublikował projekt profilu absolwenta szkoły ponadpodstawowej, który ma wyznaczyć kierunek zmian w edukacji 2025 i stać się podstawą do tworzenia nowej podstawy programowej. Sprawdzamy, jakie kompetencje przyszłości mają zdobywać uczniowie.
Rosnąca frustracja w szkołach znajduje ujście w ulicznych protestach. Nauczycielska „Solidarność” rozpoczęła ogólnopolską serię demonstracji i jasno stawia warunek rządowi: systemowe powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Związkowcy twierdzą, że to jedyna droga, by uratować polską edukację.
REKLAMA