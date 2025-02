"Romeo i Julia" - test wiedzy o dramacie Szekspira!

"Romeo i Julia" to jedno z najbardziej znanych i poruszających dzieł Wiliama Szekspira, które od wieków fascynuje czytelników na całym świecie. Akcja tego dramatu rozgrywa się w malowniczej Weronie, gdzie dwie skłócone rodziny, Montekich i Kapuletich, stają się tłem dla burzliwej i zakazanej miłości dwojga młodych ludzi. Romeo i Julia, mimo przeciwności losu, decydują się na potajemny ślub, co prowadzi do serii tragicznych wydarzeń. Ich miłość, choć pełna namiętności i poezji, jest skazana na klęskę w świecie pełnym nienawiści i konfliktów. Ta opowieść o młodzieńczej miłości, buncie przeciwko tradycji i tragicznym losie stała się uniwersalnym symbolem miłości przekraczającej wszelkie bariery. Czy znasz wszystkie szczegóły tej opowieści? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie!

