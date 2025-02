"Kajko i Kokosz. Szkoła latania" - test z lektury autorstwa Janusza Christa

Lektura "Kajko i Kokosz. Szkoła latania" to fascynująca opowieść autorstwa Janusza Christa, znanego polskiego twórcy komiksów, która przenosi do świata pełnego przygód, humoru i niezwykłych bohaterów. Wyruszcie w podróż, gdzie spotkacie dwóch niezłomnych rycerzy - Kajko i Kokosza, którzy postanowili wziąć udział w niezwykłym przedsięwzięciu - szkole latania. Przygotujcie się na test wiedzy! Gotowi do lotu? Rozpoczynamy!

