Przedłużenie kadencji dyrektora szkoły bez konkursu. Zmiany w roku szkolnym 2025/26?

Mniej konkursów w szkołach. Od kiedy nowe przepisy?

Jak czytamy w piśmie z 27 stycznia 2025 r., Minister Edukacji podjęła decyzję o wprowadzeniu do ustawy Prawo oświatowe przepisu, zgodnie z którym organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie mógł przedłużyć powierzenie stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi szkoły lub placówki, bez konieczności przeprowadzenia konkursu. „Przedłużenie powierzenia tego stanowiska byłoby możliwe tylko na jedną kadencję i następowałoby w uzgodnieniu z kuratorem oświaty oraz po uprzednim zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej” – poinformował Kiepura. I dodał, iż w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają prace nad przygotowaniem odpowiedniego projektu ustawy.

Ważne „Jeśli projekt znajdzie przychylność w parlamencie to wspomniany przepis mógłby wejść w życie nie wcześniej niż w roku szkolnym 2025/2026” – zapowiada wiceminister.

Jakie są przepisy?

Zgodnie z aktualnymi przepisami, kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska dyrektora. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu, w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.

Ile lat trwa kadencja dyrektora szkoły?

Kadencja dyrektora szkoły trwa 5 lat szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.

Źródło: Zapytanie nr 2111 w sprawie możliwości przedłużenia o jedną kadencję stanowiska dla dyrektora szkoły

