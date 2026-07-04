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Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty/wniosek o weryfikację sumy punktów na egzaminie ósmoklasisty

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04 lipca 2026, 22:02
Urszula Wilk-Winter
Urszula Wilk-Winter
Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty/wniosek o weryfikację sumy punktów na egzaminie ósmoklasisty
Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty
Shutterstock

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Wynik egzaminu ósmoklasisty decyduje o możliwości przyjęcia do wybranej szkoły. Osoba sprawdzająca pracę mogła się pomylić. W błędzie co do zakresu poprawności odpowiedzi może być też uczeń. Jak dowieść swoich racji i doprowadzić do podwyższenia punktacji?

Odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty tj. złożenie wniosku o weryfikację sumy punktów na egzaminie ósmoklasisty wymaga uprzedniego dokonania wglądu w arkusz egzaminu ósmoklasisty. Złożenie wniosku o wgląd jest już możliwe albowiem zostały opublikowane wyniki tego egzaminu.

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Dwa dni robocze od dnia wglądu w arkusz egzaminu ósmoklasisty

Należy pamiętać, oczekując na informacje o terminie wglądu w arkusz egzaminu ósmoklasisty, że wszelkie działania trzeba będzie podjąć w bardzo krótkim czasie. W przypadku gdy z treści pracy będzie wynikało, że pewne zadania zostały ocenione na mniejszą ilość punktów niż powinno to nastąpić bądź dokonano niepoprawnego zsumowania punktów na niekorzyść ucznia, to w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych od dnia wglądu w arkusz egzaminu ósmoklasisty należy złożyć wniosek o weryfikację sumy punktów na urzędowym wzorze. Tym samym rozważając nawet hipotetycznie ewentualne odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty znając już jego niesatysfakcjonujący dla ucznia wynik dobrze mieć zapewnioną pomoc osoby bądź osób, które mają wiedzę z przedmiotu objętego wnioskiem. Nie można zakładać, iż mniejsza ilość punktów wynika z błędów rachunkowych, które łatwo jest zauważyć tylko, że odwołanie od wyniku egzaminu ósmoklasisty będzie musiało zawierać polemikę merytoryczną ze stanowiskiem egzaminatora. Oczywiście możliwe jest napisanie przez ucznia wniosku o weryfikację sumy punktów samodzielnie, lecz może to być praca na wiele godzin do wykonania w bardzo krótkim czasie.

Należy pamiętać, iż podczas wglądu do arkusza egzaminu ósmoklasisty jest możliwe zrobienie zdjęć pracy – poza sporządzeniem odręcznych notatek. Te fotografie będą stanowiły bazę do sporządzenia wniosku o weryfikację sumy punktów na egzaminie ósmoklasisty, więc trzeba wykonać je bardzo dokładnie i szczegółowo a przede wszystkim czytelnie. Ważne są też notatki egzaminatora oraz jego oznaczenia na marginesie, karta odpowiedzi. Trzeba też brać pod uwagę możliwość, że czasem po szczegółowej analizie pracy przez osobę kompetentną z danego przedmiotu nie ma możliwości podważenia oceny.

Działania okręgowej komisji egzaminacyjnej

Ponownej ocenie na skutek odwołania od wyniku egzaminu ósmoklasisty będą podlegały zadania w nim wskazane, zdaniem ósmoklasisty nieprawidłowo ocenione. W najbardziej pesymistycznym wariancie wniosek o weryfikacje punktów na egzaminie ósmoklasisty nie przyniesie żadnych efektów, natomiast nie pogorszy uzyskanego wyniku.

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W ciągu do siedmiu dni od dnia złożenia odwołania od wyniku egzaminu ósmoklasisty okręgowa komisja egzaminacyjna dokonuje weryfikacji uzyskanego przez ucznia wyniku. Do dwóch tygodni dyrektor tej komisji informuje pisemnie – niektóre okręgowe komisje egzaminacyjne robią to jedynie listownie a nie drogą e-mailową – o wyniku weryfikacji uzyskanych przez ucznia punktów.

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Jeśli się okaże, że wniosek o weryfikacje punktów na egzaminie ósmoklasisty okazał się choć w części skuteczny to nawet jeśli rekrutacja do szkół ponadpodstawowych jest już zamknięta można złożyć odwołanie od wyniku nabory wskazując, iż na skutek podjętych działań łączna suma punktów jest większa co wpływa na wyższą pozycję na liście kandydatów.

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Źródło: INFOR
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