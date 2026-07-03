Nowe prawo oświatowe. Sejm za zakazem telefonów w szkołach

Sejm w piątek poparł wraz z poprawkami nowelizację Prawa oświatowego, która przewiduje wprowadzenie od 1 września 2026 r. zakazu używania m.in. telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach. Projekt trafi teraz pod obrady Senatu.

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe wraz z poprawkami głosowało 420 posłów, 6 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

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Zakaz korzystania z telefonów w szkołach i przedszkolach

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie od 1 września 2026 r. zakazu korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu w szkołach.

Zakaz ma objąć również przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego.

Wyjątki od zakazu korzystania z telefonów w szkołach i przedszkolach

Przewidziano kilka sytuacji, w których korzystanie z urządzeń będzie dozwolone:

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gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy,

w przypadku pilnego kontaktu ucznia z rodzicami,

ze względów zdrowotnych, np. przy korzystaniu ze specjalistycznych aplikacji monitorujących stan zdrowia (za zgodą dyrektora szkoły),

w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

Pierwsza poprawka zakłada, że jeśli dyrektor odmówi uczniowi korzystania z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, to musi swoją decyzję uzasadnić pisemnie.

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Druga poprawka rozszerza zakres zakazu - obejmie on nie tylko szkoły podstawowe, ale również placówki wychowania przedszkolnego.

Zakaz telefonów w szkołach i przedszkolach to jedna z bardziej zdecydowanych zmian w ostatnich latach w polskiej oświacie. W praktyce to, jak będzie działał, zależeć będzie od interpretacji wyjątków przez szkoły i dyrektorów.