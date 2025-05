Nieobecność na egzaminie ósmoklasisty z powodu choroby lub innych wypadków losowych. Termin dodatkowy 2025

Nieobecność na egzaminie ósmoklasisty w dniach 13-15 maja 2025 r. z powodu choroby albo innych wypadków losowych pozwala na podejście do egzaminu w drugim terminie. Dodatkowy termin przewidziany jest na czerwiec. Kiedy dokładnie? Jak przystąpić do egzaminu w drugim terminie?

Choroba a egzamin ósmoklasisty

Ustawa o systemie oświaty reguluje sytuację nieprzyjścia na egzamin ósmoklasisty z powodu choroby lub innych wypadków losowych, a także przerwania egzaminu z tych powodów. Zgodnie z art. 44zz. ust. 1. ustawy uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów

– przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.

Choroba lub inne wypadki losowe a dodatkowy egzamin ósmoklasisty

Co jeśli uczeń został dopuszczony do egzaminu w terminie dodatkowym, a choroba nadal trwa, pojawiła się nowa albo ponownie wystąpił przypadek losowy? Jeżeli znowu uczeń nie może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub ze słuchaczem.

Egzamin ósmoklasisty 2025 - termin dodatkowy

Termin dodatkowy dla egzaminu ósmoklasisty w 2025 r. został przewidziany na czerwiec, a dokładnie w dniach 10-12 czerwca 2025 r.:

język polski - 10 czerwca (wtorek) godz. 9:00 matematyka - 11 czerwca (środa) godz. 9:00 język obcy nowożytny - 12 czerwca (czwartek) godz. 9:00

Jest to termin dodatkowy w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym. Natomiast w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty przypada na:

język polski - 13 maja (wtorek) godz. 9:00 matematyka - 14 maja (środa) godz. 9:00 język obcy nowożytny - 15 maja (czwartek) godz. 9:00

Wyniki z egzaminów pisanych w terminach dodatkowych ukażą się 4 lipca 2025 r. (piątek).